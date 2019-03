Abigail Spencer torna in Grey's Anatomy

La Dott.ssa Megan Hunt sta tornando al Grey Sloan Memorial Hospital. L'attrice Abigail Spencer ha rivelato con una foto su Instagram di aver ripreso il ruolo da lei interpretato nella scorsa stagione di Grey's Anatomy. La sorella minore del Dott. Owen Hunt apparirà in almeno un episodio della quindicesima, in onda questa primavera.

Come spesso accade per le produzioni Shondaland, i dettagli delle circostanze che riporteranno Megan nel medical drama di ABC sono tenute sotto chiave. L'ultima volta che l'abbiamo vista, la donna aveva deciso di trasferirsi a Los Angeles insieme con il fidanzato Nathan (interpretato da Martin Henderson) e il figlio Farouk, il primo dei quali sicuramente non apparirà nell'episodio.

La stagione 15 di Grey's Anatomy è in onda in Italia su FoxLife ogni lunedì alle ore 21:00.