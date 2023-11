ABC fissa gli appuntamenti con le sue serie tv: Ecco quando torneranno Grey's Anatomy, The Good Doctor e tutte le altre

News Serie TV

Febbraio è il mese in cui vedremo le nuove stagioni delle serie in onda negli Stati Uniti su ABC: ecco tutte le date da segnarsi sul calendario.

Dopo CBS, ABC è il secondo network broadcast americano che ci aggiorna sulla sua programmazione post scioperi di Hollywood. Il mese da tenere d'occhio, ancora una volta, è febbraio 2024. E anche se le nuove stagioni delle sue serie tv saranno inevitabilmente più corte (al momento la rete non ha svelato di quanti episodi), autori e attori sono già al lavoro per recuperare il tempo perso. Ecco quando torneranno serie tv seguitissime come Grey's Anatomy e The Good Doctor e dove è stato posizionato, nel palinsesto, l'emergency drama 9-1-1 acquisito dalla precedente rete FOX. In Italia, come sappiamo, molte delle serie tv in onda su ABC arrivano in prima visione su Disney+ e solo in un secondo momento in chiaro (un'eccezione è The Good Doctor che ha il primo passaggio su Rai 2).

ABC: Il palinsesto post-scioperi

Ma quanto torneranno esattamente tutte le serie tv scripted, cioè con sceneggiatura? Si riparte mercoledì 7 febbraio con la sesta stagione di The Conners, la seconda di Non sono ancora morta e la terza stagione della premiata comedy Abbott Elementary che per l'occasione tornerà con una doppia premiere di un'ora. Il 20 febbraio, martedì, sarà il turno della seconda stagione di Will Trent, della sesta di The Rookie (che si sposta nello slot dello spin-off The Rookie: Feds, cancellato) e della settima stagione di The Good Doctor. Marzo, invece, sarà il mese del grande ritorno di Grey's Anatomy: il medical drama di successo tornerà con la ventesima stagione insieme alla settima stagione del suo spin-off Station 19 giovedì 14 marzo. La stessa sera debutta su ABC, con la settima stagione, 9-1-1. L'unica nuova serie ordinata per la prossima stagione, High Potential basata sulla serie francese Morgane Detective geniale, è stata posticipata all'autunno del 2024.

Non torneranno invece, perché cancellate, le serie Un milione di piccole cose, Daily Alaskan, Big Sky, The Company You Keep, The Goldbergs, Home Economics e la già citata The Rookie: Feds. Qualche giorno fa, inoltre, abbiamo saputo che ABC ha rinunciato a The Good Lawyer, lo spin-off di The Good Doctor che era stato presentato con un backdoor pilot durante la scorsa stagione della serie con Freddie Highmore.