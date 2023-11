The Good Doctor: ABC rinuncia allo spin-off The Good Lawyer

News Serie TV

La potenziale serie con Felicity Huffman e Kennedy McMann, presentata con un backdoor pilot nella sesta stagione del medical drama, non si farà: ABC non procede con l'ordine di una prima stagione.

Neanche il tempo di conoscerla, e già non vedremo più l'avvocatessa Joni DeGroot in azione. ABC ha deciso di non procedere con l'ordine ufficiale di The Good Lawyer, lo spin-off di The Good Doctor che sarebbe partito da premesse simili a quelle della serie originale concentrandosi su una giovane avvocatessa con un disturbo ossessivo compulsivo. Nel tirare le somme dopo i lunghi mesi di sciopero di sceneggiatori e attori, la rete broadcast americana ha deciso di rinunciarvi, nonostante avesse già introdotto agli spettatori la potenziale serie con un backdoor pilot andato in onda come episodio della sesta stagione di The Good Doctor, precisamente il sedicesimo.

La trama di The Good Lawyer

Creata dagli stessi produttori esecutivi e co-showrunner di The Good Doctor David Shore e Liz Friedman, The Good Lawyer si sarebbe concentrata su Joni DeGroot (l'ex star di Nancy Drew Kennedy McMann), una donna sulla ventina con un disturbo ossessivo compulsivo che è anche un brillante avvocato. Nell'episodio di The Good Doctor intitolato proprio The Good Lawyer, il dottor Shaun Murphy (Freddie Highmore) ha voluto che DeGroot lo rappresentasse in una causa dopo averla conosciuta quando il dottor Aaron Glassman (Richard Schiff) si è rivolto allo studio dell'avvocatessa di lungo corso Janet Stewart (Felicity Huffmann, Desperate Housewives) che lo aveva assistito in questioni legali in passato. Joni, una nuova arrivata dello studio considerata poco esperta, aveva accettato il caso di Shaun che in lei e nelle sue sfide con i suoi disturbi aveva rivisto un po' la sua esperienza. L'episodio aveva ospitato anche Bethlehem Million nei panni di Abbie, la sorella maggiore di Joni, sua coinquilina nonché una delle sue più grandi fan.

Le cancellazioni di ABC

The Good Lawyer avrebbe seguito Joni e la sua mentore alle prese con diversi casi legali, ricalcando un po' la dinamica che in The Good Doctor vede protagonisti il dottor Shaun Murphy e il dottor Glassman. La serie, purtroppo, è una delle tante vittime degli scioperi e la sua cancellazione prematura segue quelle di Home Economics e dello spin-off di The Rookie, The Rookie: Feds. La rete, dovendo necessariamente fare una scelta tra i suoi tanti titoli e con pochi slot a disposizione vista la stagione eccezionalmente corta, ha rinunciato agli anelli più deboli decidendo di puntare sulle sue hit. Una delle quali è proprio The Good Doctor che invece aveva già ottenuto l'okay per una settima stagione.