A casa tutti bene: Data e trailer ufficiale dell'attesa serie tv di Gabriele Muccino

La nuova serie Sky Original in onda su Sky Serie e in streaming su NOW dal 20 dicembre.

Sky ha annunciato che A casa tutti bene: La serie, atteso adattamento televisivo dell'omonimo film campione di incassi del 2018 diretto e scritto da Gabriele Muccino, andrà in onda su Sky Serie e in streaming su NOW da lunedì 20 dicembre. Ne ha diffuso anche il trailer ufficiale, un'altra opportunità per iniziare a familiarizzare con i numerosi personaggi - tutti uniti da un rapporto di parentela spesso disfunzionale - che animeranno gli otto episodi previsti.





La trama e il cast di A casa tutti bene: La serie

La famiglia è il porto sicuro dove crescere e nel quale trovare rifugio. Ma può facilmente trasformarsi nel principale ostacolo alla felicità individuale. Ci si strugge spesso nell'eterno e frequente dilemma se restare o lasciare. Rassegnarsi a ciò che ci rende infelici o cercare di migliorarlo. Primo lavoro di Muccino per la tv, A casa tutti bene: La serie racconta dei Ristuccia, da 40 anni proprietaria del ristorante San Pietro, uno dei più rinomati locali della Capitale, in zona Gianicolo. Carlo, la nuova compagna Ginevra e la sorella Sara (interpretati da Francesco Scianna, Laura Adriani e Silvia D'Amico) sono sempre lì, tutti i giorni, ad aiutare i genitori Pietro e Alba (Francesco Acquaroli e Laura Morante) nella gestione dell'attività. È stato sempre assente, invece, il fratello Paolo (Simone Liberati), andato da tempo a inseguire in Francia il sogno di lavorare nel mondo dello spettacolo. Adesso, reduce da un logorante divorzio, Paolo torna a casa dei genitori sconfitto professionalmente e senza più un soldo in tasca, con la sola speranza di poter crescere suo figlio Giovanni, di 11 anni.

Anche Carlo ha una figlia, Luna (Sveva Mariani), una ex moglie, Elettra (Euridice Axen), e una compagna che mal tollera il suo passato sentimentale: Ginevra, mai davvero accettata dalla famiglia Ristuccia e vista come una rovina famiglie. E infine Sara, sposata con Diego (Antonio Folletto), che però le è infedele. Un giorno, un avvenimento gravissimo e rimasto segreto per decenni torna a sconvolge gli equilibri familiari. I Mariani, un altro ramo della famiglia, reclamano un posto all'interno dell'attività, minacciando di far riemergere un terribile segreto dal passato dei Ristuccia che ancora oggi ha delle profonde conseguenze nelle vite dei protagonisti. Maria Mariani (Paola Sotgiu) è la sorella di Pietro e la madre di Sandro e Riccardo (Valerio Aprea e Alessio Moneta). Beatrice e Luana (Milena Mancini e Emma Marrone) sono invece le compagne dei due fratelli.