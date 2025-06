9-1-1: Un cataclisma si abbatte su Nashville nel nuovo teaser trailer dello spin-off

News Serie TV

Lo spin-off di 9-1-1 ambientato a Nashville, atteso in tv per l'autunno, si mostra in un nuovo teaser trailer.

Il franchise 9-1-1 è arrivato a Nashville e, sfortunatamente per i suoi abitanti (non quelli veri ma quelli della finzione televisiva), questa è tutt'altro che una buona notizia, perché sta a significare che le peggiori calamità stanno per abbattersi sulla città, dando un bel daffare ai suoi eroici soccorritori. Nel corso degli anni, in 9-1-1 e 9-1-1: Lone Star ne abbiamo viste di ogni genere. Questa volta, per il lancio del nuovo spin-off 9-1-1: Nashville, si è pensato a qualcosa di ancora più inconcepibile, come sembra anticipare il nuovo teaser trailer.

Nuovo Teaser Trailer: Il Nuovo Teaser Trailer Ufficiale della Serie spin-off - HD

9-1-1: Nashville, sarà questa la prima emergenza?

A chi pensava che i tornado fossero fatti solo di vento e polvere, il franchise creato da Ryan Murphy e Brad Falchuk ha già dimostrato che la loro potenza distruttiva può avere forme molto diverse. E dopo il tornado di api assassine che ha aperto l'ottava stagione di 9-1-1, il teaser trailer di 9-1-1: Nashville mostra le catastrofiche sequenze di una tempesta durante la quale Music City, com'è anche conosciuta la capitale del Tennessee, viene sferzata non da uno ma da due tornadi infuocati. Tutto lascia pensare che sarà proprio questa la prima emergenza con cui i protagonisti della serie avranno a che fare, quest'autunno sull'americana ABC (presumibilmente, qualche tempo dopo in streaming su Disney+ in Italia).

I soccorritori rispondono ai nomi di Don Sharpe (interpretato dalla star di NCIS: Los Angeles Chris O'Donnell), il rude capitano della caserma dei vigili del fuoco più trafficata della città; suo figlio Ryan (Michael Provost, The Sex Lives of College Girls), un giovane vigile del fuoco descritto come un moderno cowboy; Taylor (Hailey Kilgore, Power Book III: Raising Kanan), una vigile del fuoco e anche una cantante incredibile; Roxie (Juani Feliz, Harlem), una vigile del fuoco amante dell'adrenalina e un'ex chirurgo traumatologico; e Blue, un tormentato cattivo ragazzo diventato un pompiere. A loro si aggiungono Jessica Capshaw (Grey's Anatomy) con il ruolo di Blythe, la moglie di Don e la madre di Ryan, che lavora con i cavalli; LeAnn Rimes (Le ragazze del Coyote Ugly) della madre di Blue e Kimberly Williams-Paisley (Nashville) di un personaggio non meglio precisato.