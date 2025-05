9-1-1: Nashville, svelato il personaggio di Jessica Capshaw

News Serie TV

Attesa in tv per il prossimo autunno, 9-1-1: Nashville riporterà su ABC l'ex star di Grey's Anatomy Jessica Capshaw. Ecco con quale ruolo.

L'entusiasmo dei fan di Jessica Capshaw per la sua prossima avventura nella nuova serie 9-1-1: Nashville, sulla stessa rete (ABC) e nella stessa serata (giovedì) che per 225 episodi l'hanno vista tra i volti del medical drama di successo Grey's Anatomy, ha dovuto fare i conti con l'irritante misterio attorno al personaggio che le è stato affidato. Ora, a più di un mese dall'annuncio, è stata la stessa attrice a rivelarne finalmente i dettagli ai microfoni di TVLine.

Il ruolo di Jessica Capshaw in 9-1-1: Nashville

Secondo spin-off del procedurale 9-1-1, creato dagli stessi Ryan Murphy e Tim Minear con lo showrunner di 9-1-1: Lone Star Rashad Raisani, 9-1-1: Nashville seguirà le vite di un gruppo di soccorritori - vigili del fuoco, paramedici e agenti di polizia - di Nashville, nel Tennessee, mentre affrontano situazioni critiche e scioccanti per salvare chi si trova in pericolo. Capshaw, conosciuta soprattutto per il ruolo della Dott.ssa Arizona Robbins in Grey's Anatomy, vestirà i panni di Blythe, la moglie del capitano dei vigili del fuoco Don Sharpe.

Blythe lavora nel mondo delle corse di cavalli, il che si adatta perfettamente alla Capshaw, che è "cresciuta cavalcando" e "sempre circondata dai cavalli". "È tutto ciò che vuoi essere e di cui vuoi parlare alle tue figlie", ha spiegato. "È un mix equilibrato di forza, intelligenza, strategia e ambizione. Allo stesso tempo, è incredibilmente affettuosa e tiene tutti uniti, assicurandosi che ognuno si senta bene. È empatica e condottiera allo stesso tempo. Sarà molto divertente vedere come andrà a finire".

Come sappiamo dalle notizie precedenti, suo marito Don, interpretato dall'ex star di NCIS: Los Angeles Chris O'Donnell, è un uomo rude che gestisce la caserma più trafficata della città insieme con il suo amato figlio, il cui nome dovrebbe essere Ryan. Lui è anche un cavalcatore di rodeo e un uomo con segreti da nascondere. Altri ruoli non meglio precisati sono stati affidati a Kimberly Williams-Paisley (Nashville) e all'attrice e cantante LeAnn Rimes (Le ragazze del Coyote Ugly).