9-1-1: Nashville si infiamma nel primo teaser trailer dello spin-off

Attesa in tv su ABC per il prossimo autunno, 9-1-1: Nashville si presenta con un primo teaser trailer.

In occasione degli Upfront di New York, ABC ha rilasciato il primo teaser trailer della sua nuova serie autunnale 9-1-1: Nashville, spin-off dell'emergecy drama di successo 9-1-1. Com'è facile intuire, sarà ambientata nella città del Tennessee anche conosciuta come Music City e capitale della musica country, che spiega la scelta di promuovere la serie con l'immagine di una chitarra in fiamme mentre in sottofondo suona qualcosa di orecchiabile.

Cosa si sa di 9-1-1: Nashville?

Creata dal co-ideatore di 9-1-1 Ryan Murphy, dal suo frequente collaboratore Tim Minear e dallo showrunner di 9-1-1: Lone Star Rashad Raisani, e da loro prodotta a livello esecutivo con il co-ideatore e la star di 9-1-1 Brad Falchuk e Angela Bassett, ci aspettiamo che la nuova serie seguirà una squadra di vigili del fuoco, poliziotti, paramedici e centralinisti di Nashville mettere a rischio le proprie vite per salvare quelle in pericolo degli altri. Il cast include al momento Chris O'Donnell (NCIS: Los Angeles), Jessica Capshaw (Grey's Anatomy), LeAnn Rimes (Le ragazze del Coyote Ugly) e Kimberly Williams-Paisley (Nashville).

In merito ai personaggi, sappiamo soltanto che O'Donnell interpreterà Don Sharpe, un rude capitano dei vigili del fuoco che gestisce la caserma più trafficata della città insieme con il suo amato figlio, nonché un cavalcatore di rodeo con segreti da nascondere, mentre Capshaw potrebbe o non potrebbe vestire i panni della moglie di Don. Minear ha rivelato poi che, almeno per ora, non sono previste incursioni dalle altre serie del franchise e che i tempi sono troppo prematuri per parlare di possibili crossover con 9-1-1. Lo stesso ha confermato inoltre che la musica avrà "sicuramente" un ruolo in 9-1-1: Nashville, come del resto fa intuire l'ingaggio della Rimes, che oltre a essere un'attrice è anche una famosa cantautrice country.