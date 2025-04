9-1-1: Nashville, Jessica Capshaw tra i protagonisti del nuovo spin-off

News Serie TV

L'ex star di Grey's Anatomy Jessica Capshaw torna a ABC con un ruolo da protagonista nella nuova serie 9-1-1: Nashville.

ABC ha scelto uno dei suoi volti più noti e amati per uno dei ruoli principali in 9-1-1: Nashville, nuovo spin-off dell'emergency drama di successo 9-1-1. Jessica Capshaw, per 10 stagioni interprete della Dott.ssa Arizona Robbins nel medical drama Grey's Anatomy, reciterà al fianco del precedentemente annunciato Chris O'Donnell, reduce invece da NCIS: Los Angeles.

9-1-1: Nashville: Cosa sappiamo della nuova serie tv?

Creata da Ryan Murphy, dal suo frequente collaboratore Tim Minear e dallo showrunner della conclusa 9-1-1: Lone Star Rashad Raisani, e da loro prodotta a livello esecutivo con il co-ideatore e la star di 9-1-1 Brad Falchuk e Angela Bassett, ci aspettiamo che 9-1-1: Nashville segua una squadra di vigili del fuoco, poliziotti, paramedici e centralinisti del 911 della capitale del Tennessee mettere a rischio le proprie vite per salvare quelle degli altri in pericolo. Una sinossi ufficiale, infatti, non è stata ancora rilasciata, così come non si conoscono per ora i dettagli del personaggio affidato alla Capshaw.

Sappiamo invece che O'Donnell vestirà i panni di Don Sharpe, un rude capitano dei vigili del fuoco che gestisce la caserma più trafficata di Nashville insieme con il suo amato figlio. Un marito devoto e un padre di famiglia, Don è anche un cavalcatore di rodeo e nasconde dei segreti. Stando ad alcune voci che stanno circolando in rete, il personaggio della Capshaw potrebbe o non potrebbe essere la moglie di Sharpe. Oltre ad aver recitato in più di 200 episodi di Grey's Anatomy, l'attrice si è fatta apprezzare in The Practice - Professione avvocati, Bones e The L Word. All'inizio della sua carriera è apparsa anche in E.R. - Medici in prima linea.