9-1-1 manda Athena nello spazio nel nuovo teaser trailer della nona stagione

News Serie TV

La nona stagione di 9-1-1 si aprirà con un'emergenza nei cieli di Los Angeles. Il nuovo teaser trailer offre nuove anticipazioni.

Se pensate di averle viste tutte in 9-1-1 (nel frattempo ringraziando il cielo per la vostra esistenza tutto sommato tranquilla), aspettate di vedere la nona stagione. Questa volta, il consueto cataclisma o altra gigantesca emergenza d'apertura manderà i soccorritori del drama di successo fuori dal mondo, letteralmente. Lo potete vedere nel nuovo teaser trailer, il quale ci rammenta anche quante questi uomini e queste donne ne abbiano passate nel corso degli anni.

9-1-1: L'emergenza che aprirà la nona stagione

In onda negli Stati Uniti su ABC dal 9 ottobre (a seguire in streaming su Disney+ in Italia), la nona stagione di 9-1-1 porterà l'emergenza a un livello completamente nuovo quando qualcosa di terrificante accadrà nei cieli di Los Angeles. Non è ancora del tutto chiaro cosa, ma da una precedente anteprima sappiamo che numerosi oggetti infuocati minacceranno la città e i suoi abitanti dall'alto. Il nuovo teaser trailer mostra invece Athena (Angela Bassett) e Hen (Aisha Hinds) salire a bordo di un razzo e "andare dove nessun soccorritore è mai arrivato prima".

In una precedente intervista con TV Insider, parlando del suo approccio con la serie e l'inizio di una nuova stagione, lo showrunner Tim Minear aveva detto: "Seguo più o meno lo stesso schema, ovvero arrivi alla premiere di una stagione e hai dei casi divertenti che poi portano a qualcosa di più grande che forse non è esattamente una derivazione di ciò che stavi facendo nell'episodio". Minear aveva fatto l'esempio della precedente premiere: "La storia delle api si scontra con la storia di Athena alla fine dell'episodio, e poi a quel punto diventa una specie di Airport '75". Questo significa che la nuova emergenza offrirà ad Athena l'occasione di osservare il suo mondo e la sua situazione - la recente, tragica scomparsa del marito Bobby (l'ex membro del cast Peter Krause) - da una prospettiva completamente nuova? Lo scopriremo presto.