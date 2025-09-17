9-1-1: Il teaser trailer della stagione 9 rivela quale nuova emergenza sta per colpire LA

News Serie TV

Il teaser trailer della nona stagione di 9-1-1 rivela quale emergenza impegnerà gli uomini e le donne della Caserma 118 nei primi episodi.

Svegliarsi a Los Angeles non è la migliore delle premesse, se si vive nel mondo di 9-1-1. Dopo un terremoto, uno tsunami, una frana, un vasto attacco ransomware, la caduta di un dirigibile su uno stadio pieno di persone, l'affondamento di una nave da crociera e un tornado di api assassine, la nona stagione della serie di successo creata da Ryan Murphy e Brad Falchuk si aprirà con un'altra catastrofica minaccia dal cielo, come rivela il teaser trailer che ne ricorda l'arrivo in tv negli Stati Uniti il 9 ottobre (a seguire in streaming su Disney+ in Italia).

<a href="https://www.comingsoon.it/serietv/9-1-1/1725/video/?vid=47941" title="Teaser Trailer: Stagione 9: Il Primo Teaser Trailer Ufficiale - HD">Teaser Trailer: Stagione 9: Il Primo Teaser Trailer Ufficiale - HD</a>

9-1-1: Cosa ci aspetta nella stagione 9

Una pioggia di meteoriti sarà un altro grattacapo per gli uomini e le donne della Caserma 118, i quali dovranno vedersela anche con l'impatto della tragica scomparsa di Bobby Nash (l'ex membro del cast Peter Krause), il loro capitano. Con il dolore per la sua perdita ancora vivo, soprattutto per sua moglie, il sergente Athena Grant-Nash (Angela Bassett), insieme alla miriade di cambiamenti che possono seguire un evento così inaspettato, cosa devono aspettarsi i fan? Alla domanda ha risposto recentemente lo showrunner Tim Minear.

"Tutti i personaggi stanno cercando di trovare il loro equilibrio. Ma non torneremo in una veglia funebre", ha detto a Entertainment Weekly. "Per noi era importante che non diventasse '9-1-1: La stagione del lutto perpetuo', ma che fosse una specie di '9-1-1: La stagione del perpetuo tentativo di andare avanti'. Quando un personaggio fondamentale come Bobby viene portato via, tutto cambia: le collaborazioni cambiano, i ruoli cambiano e le persone devono scoprire qualcosa dentro di sé che forse non sapevano di avere. E questo è davvero un tema importante della prima parte della stagione".

Howard 'Chimney' Han (Kenneth Choi) sarà ancora il nuovo capitano ad interim della 118. "Ma", ha aggiunto Minear, "nulla è scritto nella pietra. Non è un fatto compiuto quando iniziamo. Pesante è la testa che indossa l'elmetto del capitano, e non è un viaggio facile per nessuno" dei membri della caserma. E in merito al destino di Athena ora che il suo legame più stretto con la 118 è venuto a mancare, lo showrunner ha detto: "Dirò questo: senza spoilerare, alla fine del terzo episodio non avrete più bisogno di farmi domande a proposito di questo".