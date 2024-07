9-1-1: Lone Star, un personaggio lascerà la Caserma 126 nella quinta stagione: Ecco di chi si tratta

News Serie TV

Dopo oltre un anno di assenza dagli schermi a causa degli scioperi di Hollywood, la stagione 5 di 9-1-1: Lone Star ha finalmente una data sulla FOX: 23 settembre.

La Caserma 126 dovrà fare a meno di un suo membro chiave quando a settembre 9-1-1: Lone Star tornerà finalmente in tv con i nuovi episodi della quinta stagione. L'anticipazione è stata diffusa dalla rete americana FOX in occasione dell'annuncio delle date di debutto dei suoi show autunnali, tra cui appunto lo spin-off di 9-1-1, atteso per il 23 settembre.

9-1-1: Lone Star, chi sta per lasciare la Caserma 126?

La sinossi ufficiale della quinta stagione di 9-1-1: Lone Star rivela che Judd, il vigile del fuoco interpretato da Jim Parrack, decide di dimettersi dalla 126 per prendersi cura di Wyatt (Jackson Pace), il figlio nato da un'avventura di una notte 17 anni prima, che in uno degli ultimi episodi del ciclo precedente è rimasto gravemente ferito dopo essere stato investito da un camion. Questo costringe Owen (Rob Lowe) a cercare un nuovo luogotenente che prenda il posto di Judd, situazione che si complica ulteriormente quando sia Marjan (Natacha Karam) che Paul (Brian Michael Smith) fanno domanda per la posizione, costringendo Owen a prendere una decisione difficile.

Nel frattempo, Tommy (Gina Torres) crede di essere pronta ad andare avanti nella sua relazione con il pastore Trevor (D.B. Woodside), ma scopre che la strada verso la felicità è piena di ostacoli. Inoltre, freschi di matrimonio, T.K. (Ronen Rubinstein) e Carlos (Rafael Silva) vedono la loro unione messa subito alla prova quando quest'ultimo diventa ossessionato dall'idea di risolvere l'omicidio di suo padre. E come se ciò non bastasse, T.K. riceve la visita di qualcuno del suo passato che potrebbe cambiare per sempre la sua vita e quella di Carlos.