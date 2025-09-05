24, Kiefer Sutherland torna a parlare di un nuovo revival: "C'è qualcosa di scritto ed è forte"

News Serie TV

Il protagonista di 24 Kiefer Sutherland vorrebbe davvero portare a conclusione la storia del suo personaggio in un revival e, a quanto pare, sono stati fatti passi avanti: ecco tutti gli aggiornamenti.

Jack Bauer potrebbe davvero tornare. E questa volta sembra bollire in pentola già qualcosa di concreto. In una recente intervista concessa al programma radiofonico Montreal Now con Aaron Rand, Kiefer Sutherland ha rivelato che non solo è interessato a chiudere definitivamente il cerchio narrativo di 24, ma che esiste già del materiale scritto per un nuovo revival, e secondo lui, è "molto forte".

Un nuovo revival di 24: Gli aggiornamenti di Kiefer Sutherland

"Howard Gordon [storico showrunner e produttore esecutivo della serie ndr.] ha avuto un'idea che mi piace. Prima non c’era nulla di scritto, quindi dicevo sempre che non ero io a bloccare le cose. Ma ora qualcosa c’è. Penso sia davvero valido, davvero solido", ha dichiarato Sutherland. Questo potenziale nuovo capitolo della serie potrebbe presentarsi sotto forma di decima stagione (soprannominata affettuosamente Day 10 dai fan) oppure come un film per la TV, simile a 24: Redemption del 2008.

Gli ostacoli verso una nuova stagione

Ma, se da un lato lo script rappresenta un grande passo avanti, ci sono ancora diversi ostacoli burocratici da superare. "24 era originariamente di proprietà di Fox, ma ora è passata a Disney, a seguito delle vendite operate da Fox. Questo significa che devono essere esaminate nuove vie per ottenere approvazioni", ha spiegato l'attore che però è sembrato più fiducioso che mai. "Come tutti, io ci spero davvero. Mi piacerebbe chiudere quella storia: è rimasta troppo aperta. Incrociamo le dita, c'è una possibilità. Abbiamo fatto dei passi avanti importanti", ha concluso.

Una storia ancora incompiuta: Dove eravamo rimasti

L'ultima volta che abbiamo visto Jack Bauer risale al finale di 24: Live Another Day (2014), miniserie revival che dava un seguito alle otto stagioni originali. In quell’occasione, Jack si sacrificava per salvare l’amica Chloe O’Brian, consegnandosi ai russi e venendo portato via su un elicottero diretto a Mosca. Da allora, il suo destino è rimasto sospeso, lasciando i fan con la speranza di una conclusione più chiara.

Nel 2017, Fox aveva tentato un nuovo rilancio con 24: Legacy, spin-off senza Bauer, che però non aveva avuto il successo sperato. Il fatto che Jack fosse ancora prigioniero in Russia è stato lasciato intendere, ma mai esplorato. Ed è proprio da lì che potrebbe partire il prossimo capitolo.

Con una sceneggiatura già scritta, la disponibilità di Kiefer Sutherland e di Howard Gordon e un franchise che continua a essere amato, il ritorno di 24 sembra più possibile che mai. Speriamo di avere presto nuovi aggiornamenti.