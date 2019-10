1994: ecco come si diventa Silvio Berlusconi

News Serie TV

Incontro con Paolo Pierobon che grazie al trucco e al suo talento interpreta mirabilmente Berlusconi nella serie tv Sky Original.

Interpretare un personaggio reale, addirittura del mondo di oggi, è uno dei sogni di ogni attore. Un biopic, un grande protagonista della storia e tutto l’armamentario di tecniche imparate in anni e anni di formazione alle scuole di recitazione. Non è facile, però, entrare in una persona e renderla attraverso l'anima, senza cercare di essere falsamente fedele, riducendosi a riproporne le fattezze con una mimesi alla Bagaglino.

Paolo Pierobon ha affrontato la sfida di interpretare Silvio Berlusconi anche in 1994, dopo il capitolo precedente, con grande abilità, tre ore di trucco e la capacità di indossare qualcosa di più profondo dei panni e dei capelli del cavaliere. Lo vedete qui sopra nella serie, e qui sotto lo vedete nelle sue fattezze reali, diremmo di tutti i giorni, parlarci in questa intervista di che tipo di lavoro ha dovuto fare.





Vi ricordiamo che la prima puntata di 1994, capitolo conclusivo della trilogia Sky Original, andrà in onda da stasera, 4 ottobre, ogni venerdì alle 21.15 su Sky Atlantic e in simulcast su Sky Cinema Uno.