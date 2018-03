Visages villages Recensione

Ci sono film che aprono una finestra alternativa sul mondo, necessari sempre ma oggi più che mai, quando gente con un ruolo istituzionale declassa i classici del cinema a roba per feticisti e il razzismo vede nell'altro – in qualsiasi altro – un nemico, senza nemmeno guardarlo. Un film come Visages Villages fa capire che si possono ancora alzare gli occhi e incontrare, come un tempo, lo sguardo delle persone, conoscerle e coinvolgerle in un momento di partecipazione artistica liberatorio, in cui si riesce per un po' a scordarsi l'affanno e le ansie di una società che ci induce a sprecare il tempo dietro cose senza importanza. Non ha certo e per fortun sprecato il suo Agnès Varda, 90 anni il 30 maggio, femminista da sempre, autodidatta, fotografa, regista (l'unica insignita di un Oscar alla carriera), artista e perfino – in questo film - cantante. Compagna di Jacques Demy, autrice di film come Cléo dalle 5 alle 7 e Senza tetto né legge, di cortometraggi e importanti documentari, si rimette in gioco in questa sua nuova impresa con l'energia e l'entusiasmo di una ragazza, assieme all'artista e coregista JR, creatore di giganteschi collage fotografici, di 55 anni più giovane di lei. Con lui parte alla ricerca dell'umanità, nella gente lontana da Parigi e dalle metropoli, meno divorata dall'ansia e con più voglia di raccontarsi.

Tra le persone ritratte in questo viaggio nei giganteschi collage fotografici scelti insieme e realizzati da JR ci sono un anziano artista gitano che sembra aver scoperto il segreto della felicità, l'ultima donna rimasta in un ex villaggio minerario, che si rifiuta di lasciare la sua casa, un vecchio e gioviale postino, un proprietario agricolo solitario, informatizzato e autosufficiente, un allevatore che toglie le corna alle capre per ricavarne più profitto e una che rispetta gli animali senza avidità, gli operai e le operaie di un'industria chimica, i portuali di Le Havre che costruiscono un monumento alle loro mogli e così via. Ma nel viaggio Agnès ritrova anche gli amici che non ci sono più: Guy Bourdin, suo coetaneo, che ritrae da ragazzo prima che lui si affermi come uno dei più celebri e innovativi fotografi di moda di sempre, o Cartier-Bresson e la moglie, visitati in un pacifico e verde cimitero con solo 20 tombe.

Agnès e JR, divisi dall'età e dalle esperienze, hanno in comune la passione, anche politica, per un lavoro che può cambiare la percezione che la gente ha di sé e degli altri, e i loro percorsi coincidono. Li preparano discutendo in cucina sotto lo sguardo pigro di un grasso e bellissimo gatto, prima di attraversare col loro furgone magico i campi di lavanda e le spiagge ventose e divorate dalle maree, da Bonnieux al porto di Le Havre, fino a un appuntamento a lungo atteso ma che resterà misteriosamente disatteso e causerà dolore. Il furgone-macchina fotografica del progetto Inside Out è capace di compiere magie: le persone si siedono al suo interno in una specie di cabina per foto istantanee e ne vedono uscire, con gioia, stupore e incredulità, invece dei soliti minuscoli quadratini di carta colorata dei giganteschi ritratti in bianco e nero, pronti per diventare storia personale e comune una volta incollati spericolatamente sulle mura di case abitate, di abitazioni mai finite, di una fabbrica e su capannoni industriali, su un serbatoio dell'acqua, su container trasformati in totem e sul relitto di un bunker tedesco sulla spiaggia di Saint-Aubin-sur-mer.

Questi ritratti impressionanti, a figura intera, sono arte e gioco al tempo stesso: il cinema li ferma nel tempo, li documenta nel più o meno breve ma sempre glorioso periodo della loro vita, esposti come sono ai fenomeni naturali, cancellati anche un solo giorno dopo la loro creazione. Sono tracce potenti ma evanescenti di vita quelle che questi due straordinari artisti lasciano dietro di sé, dando occhi a chi non sa guardare e voce a chi non è abituato a parlare e proprio per questo, forse, si affida alla capacità dell'arte di sorprendere. Quello di Visages Villages è un viaggio di scoperta anche per gli autori, che Agnès continuerà anche in immagine, con parti del suo corpo minuto – i piedi e gli occhi - fotografate e rese enormi, mandate sui vagoni di un treno a visitare altri posti e altri sguardi. È un collage di uomini, di capre, di pesci, di picnic improvvisati tra le rovine e un mondo scomparso riportato in vita. E' un film di foto e cinema, non solo quello di Varda ma soprattutto quello di, con e su Godard, amico e testimone di un'epoca irripetibile, che aleggia come un fantasma nelle immagini di gioventù e nel rifacimento della celebre scena di Bande à part, con Agnès in carrozzella spinta a folle velocità da JR nei saloni del Louvre.

Ci si commuove in alcuni momenti del film ma si ride anche molto durante la visione, grazie al senso dell'umorismo dei protagonisti, alle loro affettuose schermaglie e alla loro voglia di giocare. E se le creazioni di JR colpiscono l'immaginazione e gli appartiene il progetto che da anni porta in giro per il mondo, è Agnès il motore di tutto: piccola donna dal caschetto bicolore, mai stanca, sempre curiosa, capace di vedere pur non vedendo. Visages Villages è anche, forse, un film sull'impossibilità di fermare e rendere permanente l'immagine in una vita che corre via veloce, rappresentata nello sguardo logorato dall'età e in quello spavaldamente nascosto della gioventù, nei perenni occhiali di Godard e in quelli di JR.

Nella contemplazione finale dei due protagonisti, seduti su una panchina, delle acque di un lago increspate dal vento, c'è il riposo dopo il viaggio, l'attesa senza paura di quel che verrà, fosse anche la morte, termine naturale di tutto questo affannarsi. Non sappiamo perché, dopo che ha raccolto tutti i premi possibili e immaginabili, proprio l'Oscar che sembrava certo sia sfuggito a questo film di appena un'ora e mezzo che dice senza proclamare, lascia intendere senza dichiarare, suscita interrogativi senza dettare risposte. Ma di certo chi l'ha visto ne uscirà in qualche modo cambiato e siamo certi che sia questo il premio migliore per chi l'ha pensato e realizzato. Fino all'ultimo respiro.