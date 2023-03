Vera, ritratto tra il vero e il falso di un personaggio sopra le righe, attraverso l'umanissimo sguardo di Tizza Covi e Rainer Frimmel, rende giustizia al talento dell'attrice. La recensione di Daniela Catelli.

Chi conosce il cinema di Tizza Covi e Rainer Frimmel, fotografi e documentaristi passati alla finzione con Non è ancora domani - La pivellina, sa quanto siano importanti per loro le persone all'interno delle storie. Tanto che, prima di cucirgliele addosso, le frequentano a lungo e le conoscono talmente bene da creargli attorno situazioni plausibili e realistiche, in cui i non attori si immergono con naturalezza, rispettando la traccia del copione, ma improvvisando i dialoghi. Per questo i loro protagonisti parlano e si vestono come nella vita, ci aprono le porte delle loro case, ci mostrano la loro umanità. E' questo che interessa da sempre ai due cineasti austriaco-altoatesini, che anche nel loro cinema di finzione, profondamente umanista, all'interno di storie inventate danno sempre un grande rilievo alla verità dei sentimenti, delle reazioni, della vita dei personaggi. Dopo aver raccontato storie sullo sfondo della vita itinerante e difficile, ma molto dignitosa, dei piccoli circhi, nel documentario Babooska, nel film sopra citato e in Mister Universo, dedicato al forzuto Arthur Robin (morto nel gennaio scorso a 96 anni), e in parte ne Lo splendore del giorno (inedito da noi), questo incredibile duo che auto produce i propri film in totale libertà, economia e autonomia (fanno tutto da soli, con una cinepresa Super 16mm di proprietà, Frimmel operatore di macchina e direttore della fotografia, Tizza Covi alla sceneggiatura e al montaggio), mette stavolta al centro della vicenda una protagonista più nota di quelli presentati in passato, Vera Gemma, attrice e personaggio televisivo dal look eccentrico, figlia della popolarissima star del cinema italiano Giuliano Gemma.

Nonostante le apparenze, Vera è una donna che rispecchia il suo nome: non sa fingere, non vuole farlo, si racconta candidamente tra fantasia e realtà nei suoi problemi di figlia di un uomo famoso e idolatrato, con la convinzione di non essere mai all'altezza, coi problemi con gli uomini derivanti da un complesso di Elettra schiacciante, la consapevolezza di non essere riconosciuta per le proprie qualità ma spesso considerata solo come riflesso della gloria altrui. Tutto questo è comune a molti figli d'arte, soprattutto donne, che non si sono sentite accettate perché messe sempre di fronte a un paragone impossibile. Le più fragili (e noi ne conosciamo un paio) si sono fatte del male, altre, come Vera, si sono trasformate fisicamente. In risposta a una famiglia in cui essere brutti era considerato un peccato mortale, lei ha cercato in ogni modo di somigliare a un trans, che considera un ideale di bellezza, un femminile costruito ad arte che con l'esasperazione delle sue caratteristiche (il seno, le labbra, gli zigomi) cancella spesso le tracce originali del volto, i supposti difetti fisici (fa tenerezza che a un certo punto Vera e la sorella Giuliana vedendosi bambine in vecchi film casalinghi si chiedano perché si siano rifatte il naso, che andava bene com'era).

In un altro momento vediamo Vera con l'amica Asia Argento, in visita al cimitero acattolico di Roma, dove meditano di fronte alle tombe del “figlio” di Goethe, ricordato come tale, senza una sua identità, anche nella morte. Forse è proprio questa la parte che abbiamo preferito del film, che rispetto ai precedenti di Covi e Frimmel, resta forse narrativamente un po' schiacciato dalla bravura e dal carisma della protagonista: quando la vediamo rimproverata dal suo (vero) agente Angelo Perrone, o chiacchierare sulla spiaggia con Alessandra Di Sanzo (quanti ricordano oggi Mery per sempre?). E crediamo totalmente a quello che dice, che prova, che vede e che esprime. Molti dei personaggi nel film sono reali, anche se non sempre interpretano se stessi: il regista che le dice che ha un volto troppo moderno ma si fa un selfie con lei è il documentarista Luca Ragazzi, Gennaro Lillio, suo fidanzato per un po', è il modello con cui ha fatto Pechino Express, il parrucchiere da cui va è il suo vero hair stylist, mentre l'autista anziano e protettivo è interpretato da uno dei protagonisti de La pivellina, Walter Saabel.

E poi ci sono gli altri, la gente del popolo, i borgatari, quelli nel cui mondo Vera entra camminando - prendiamo in prestito il titolo dell'autobiografia di Holly Woodlawn, la superstar di Andy Warhol - “coi tacchi alti nei bassifondi”, un po' Candide, un po' Pinocchio, colma di amore e ingenuità, destinata a essere ferita ma felice, finché può fare del bene a una piccola famiglia di San Basilio (dove avevano già ambientato La pivellina, luogo dai lontani richiami pasoliniani). Sono molto belle e credibili le sue interazioni col ragazzino orfano, Manuel, con suo padre e con la nonna. Persone con vite ai margini, alla cui semplicità, Vera, che non rinuncia mai agli stivali, al cappello, alle pellicce e alle lunghe extension biondo platino, si adatta di buon grado. Non le costa nessuna fatica passare dalle boutique di lusso dove acquista scarpe glamour ai supermercati di quartiere, per comprare gli addobbi per festeggiare il compleanno della nonna o sedersi a tavola con loro a mangiare pasta e fagioli, perché è intrinsecamente convinta della bontà degli uomini. Capisce la sofferenza perché l'ha provata, sia pure nella sua vita di privilegiata, cerca l'amore e l'affetto che viene frainteso e spesso tradito da gente troppo disperata per non approfittare di un'occasione tanto ghiotta.

Eppure, Vera è molto intelligente, sensibile e colta. Dietro i suoi occhi bistrati si cela un mondo, una malinconia profonda e la consapevolezza che probabilmente verrà ferita ancora una volta e nessuno la aiuterà. E' straordinaria nell'interpretare questa versione di se stessa, Vera Gemma, ed è più che giustificato il premio che ha ottenuto per il ruolo, alla Mostra del cinema di Venezia nella sezione Orizzonti. Ancora una volta, Covi e Frimmel sono riusciti a mostrarci l'umanità autentica di un personaggio che loro stessi, inizialmente, avevano guardato con sospetto, ma di cui hanno poi conosciuto e ci hanno fatto scoprire la profonda bellezza interiore.