Presentato a Venezia nel 2022, sezione Orizzonti, il bellissimo film di Citarella è il primo tra quelli nati all'interno del collettivo che ha espresso i geniali film di Mariano Llinás a essere distribuito nel nostro paese, e è un viaggio cinematografico di straordinari fascino e libertà. La recensione di Trenque Lauquen di Federico Gironi.

Non era mai successo prima che un film che recasse l’etichetta El Pampero Cine (che non è solo una società di produzione indipendente, ma un vero e proprio collettivo artistico) fosse distribuito nelle sale del nostro paese. Rimangono così invisibili ai più veri capolavori del cinema contemporaneo come Historias extraordinarias e La flor, i film diretti dal geniale Mariano Llinás, che forse spaventano distributori e pubblico per le durate fluviali ma che sono viaggi cinematografici avvincenti e coinvolgenti.

A avere l’onore di portare per la prima volta un film El Pampero Cine nelle nostre sale è Laura Citarella, che con Llinás (e con Agustín Mendilaharzu e Alejo Moguillansky) del gruppo è stata fondatrice, che nei film di Llinás ha fatto la produttrice, e che in questo suo Trenque Lauquen - presentato a Venezia 2022, sezione Orizzonti - non è meno ambiziosa dell’amico e collega.

Trenque Lauquen dura circa quattro ore, ed è diviso in due parti. Ma - e a parlare è uno che sostiene che il 99% dell’attuale produzione cinematografica dovrebbe rimanere per legge sotto i 90 minuti - potrebbe essere più lungo. Vorresti fosse più lungo.

Vorresti continuare a guardare, sapere ancora di più sulla storia di Laura e sulle storie - tante, infinite - che l’evocazione della storia di Laura trascina con sé. Perché, come già nei film di Llinás, in Trenque Lauquen non c’è paura della trama né delle trame, non si rinnega la storia in nome dell’immagine, e anzi si fa del piacere del racconto, dell’affabulazione magari, a tratti, perfino fine a sé stessa, un credo intoccabile.

Che poi questo gusto portentoso per la trama e il racconto si declini lungo traiettorie inusuali e sorprendenti, è ancora meglio.





Quindi: la storia di Laura (la meravigliosa Laura Paredes, co-sceneggiatrice del film e moglie di Llinás).

Una storia che comincia omaggiando l’Antonioni dell’Avventura, come la storia di due uomini che sono entrambi alla ricerca della donna, misteriosamente scomparsa, e che capiamo abbastanza in fretta essere entrambi, in modi diversi, innamorati di lei.

Uno è Rafa (l’acclamato drammaturgo argentino Rafael Spregelburd, frequente collaboratore di El Pampero Cine, e forse anche loro ispiratore), il suo fidanzato ufficiale, che arriva da Buenos Aires nella cittadina di provincia che dà il nome al film, dove Laura aveva trascorso gli ultimi mesi per un non meglio specificato progetto di ricerca botanico. L’altro è Ezequiel (Ezequiel Pierri, marito della regista), l’uomo di Trenque Lauquen cui Laura aveva rivelato di aver trovato, dentro vecchi libri della biblioteca locale, delle lettere d’amore scambiate decenni prima da una donna argentina e un uomo italiano, e con cui Laura aveva indagato il più possibile per scoprire la vera identità di questi due amanti, e la loro storia solo in parte chiara.

E se Ezequeil è convinto che la sparizione di Laura abbia a che fare con le ricerche su quel carteggio, forse le cose non stanno così, e le ragioni dietro la fuga di Laura possono riguardare un misterioso ritrovamento nella laguna della cittadina, e due donne altrettanto misteriose che a quel ritrovamento sono legate. Magari a degli strani fiori gialli.





La forma è classica, perlomeno nella sua evidenza, pronta però all’inserimento del dettaglio straniante, della musica perturbante, del movimento di camera inedito e improvviso, del cambio di formato e di registro narrativo.

Una forma che è popolare e avanguardistica al tempo stesso, così come lo è gusto di un racconto che non solo non ha paura del moltiplicarsi di trame, sottotrame, personaggi e punti di vista, ma gode profondamente nella loro moltiplicazione, del loro raddoppiamento e rispecchiamento, della costruzione a scatole cinesi per cui da una storia, dentro una storia, ne nascono tante altre.

Letterariamente parlando è come se il classico romanzo ottocentesco, quello dei Dickens e dei Dumas, degli Stevenson e degli Hugo, si fosse incontrato con la letterarura labirintica di Borges o di Pynchon, chiari e evidente numi tutelari di questo progetto così come di quelli di Llinás.





A colpire, in questo Trenque Lauquen così come in Historias Extraordinarias e in La flor, non è solo questa struttura, non è solo una progressione narrativa che, per citare il critico Roberto Manassero, ha la forza calma e inesorabile di “imponente e tranquillo”, ma il fatto che nonostante l’arditezza della costruzione, non c’è mai l’ansia della progressione, della sopresa, della rivelazione.

Il cinema di Citarella e Llinás ha la straordinaria capacità, quasi letteralmente buddista, di stare sempre concentratissimo - e quindi, di avere lo spettatore altrettanto concentrato - sul momento, sull’attimo e l’istante che si stanno vivendo o raccontando. Perché ogni singolo dettaglio, ogni singolo dialogo, ogni singola inquadratura della più remota delle sottotrame hanno la stessa inequivocabile e fondamentale rilevanza del quadro complessivo.

È bellissimo e interessantissimo, da questo punto di vista, vedere come Citarella lavora sulle transazioni, sui passaggi, sui salti da un personaggio e da un tempo a un’altro. Transizioni tanti visive (dissolvenze lentissime, ma non solo) quanto auditive, con linee di dialogo o monologo che risunano identiche, in synch o meno, tra due linee di trama differenti, tra due realtà uguali ma diverse nella cronologia e nella geografia.





Quel che a Trenque Lauquen manca, rispetto ai lavori analoghi di Llinás, è l’ostentata ironia, la voglia di cazzeggiare, di provocare sardonicamente con l’assurdo e la risata.

Non è una mancanza figlia dell’incapacità, ma di una precisa scelta.

Rispetto a Historias Extraordinarias e a La flor, il film di Laura Citarella ha una pastosità e una densità diverse, un peso specifico leggermente più grave nel tono.

E lì dove la politica di El Pampero Cine passa attraverso la chiara provocazione rispetto a modelli produttivi e aspettative dell’industria, dalla distribuzione allo spettatore), qui entra anche in una chiara matrice femminista che va ben oltre il sesso di tante delle protagoniste, o delle citazioni mai casuali di personaggi storici come Lady Godiva o Aleksandra Kollontaj.

Entrare nel mondo di Trenque Lauquen è come entrare in quello di Twin Peaks, dove però i registri dell’horror e del surreale, che pure non mancano, cedono il passo a quelli del feuilleton, dove le voci non sono di mondi e realtà alternative o parallele, ma quelle del cinema e della letteratura, della radio e della musica.

Un mondo colto, morbido, avvolgente, nel quale si può riflettere sulla questione della realtà come su quella del racconto, ma dove prima di tutto si gode senza distrazioni o ansie di ogni minuto e ogni tappa di questo viaggio di straordinaria e errabonda libertà.