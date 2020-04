Un tradizionalissimo sport-drama che racconta una parabola di caduta e di riscatto, che si appoggia all'infallibilità della retorica sportiva e a una grande interpretazione del suo protagonista.

Quella sportiva, basata sul sudore e la fatica, sullo sforzo individuale e di squadra, su un mangiare la polvere o un trionfare gloriosamente che è uguale a tutti i livelli dell’agonismo, è una delle rarissime forme di retorica accettabile, capace di mantenere inalterata nel tempo la sua capacità di coinvolgere ed esaltare lo spettatore. E lo sanno benissimo non solo sulle colonne dei giornali, dei siti o delle riviste sportive, dove nei più fortunati dei casi scrive o scriveva gente capace di distillare questa retorica nella sua forma più pura e raffinata, ma anche a Hollywood. Dove sono consapevoli di quanto quello che loro chiamano lo sport-drama sia un genere dai risultati praticamente garantiti.

Quanto funzioni bene lo sport-drama lo sa anche Gavin O’Connor, che prima di questo Tornare a vincere aveva diretto film sportivi come Miracle (che raccontava il cosiddetto “miracolo sul ghiaccio”, ovvero la sensazionale vittoria della medaglia d’oro alle Olimpiadi invernali del 1980 della nazionale statunitense di hockey su ghiaccio, che sconfisse la fortissima e favoritissima squadra sovietica) e come Warrior, ambientato nel mondo delle Mixed Martial Arts. E un copione come quello scritto da Brad Ingelsby non poteva non catturare la sua attenzione e il suo interesse.

La storia di Jack Cunningham è raccontata in maniera paradigmatica, quasi esemplare in una prevedibilità che non finisce mai col penalizzarlo, deferente quanto basta nel rispettare tutte le tappe obbligate della parabola di riscatto del suo protagonista senza per questo privarsi di qualche piccola escursione al di fuori dei sentieri più battuti.

Jack Cunningham, ex stella del basket dal futuro radioso garantito negli anni del liceo che ha mollato tutto per far dispetto al padre, e ha invece trascorso una vita balorda e faticosa, e che quando si era ritrovato grazie a una donna, e ripiombato più a fondo che mai nella bottiglia a causa del tiro peggiore che la vita possa riservarti. Jack Cunningham, al quale viene inaspettatamente chiesto di allenare la squadra del suo vecchio liceo, una banda di dilettanti allo sbaraglio, e che altrettanto inaspettatamente accetta, trovando nella passione per il gioco e nell’affetto per quei ragazzi la chiave per raddrizzare la sua vita e pure la stagione della squadra, e pure di trovarsi una specie di pupillo ed erede, ma non prima della ricaduta d’ordinanza.

Il copione è classico e preciso, e O’Connor - aiutato da una fotografia realistica e polverosa che sa di cinema pre-digitale - fa altrettanto con la macchina da presa, si mantiene sempre ad altezza uomo, fa gioco di squadra, senza mai svolazzare o concedersi incursioni virtuosistiche in solitaria che fanno magari tanto effetto ma assai poco giovano al risultato finale.

Il regista sa benissimo quali sono i veri fuoriclasse di Tornare a vincere, e a loro si appoggia per tutto il tempo, a loro si affida quando è il momento di giocare la carta davvero vincente.

Il primo, l’abbiamo detto, è la solidità infallibile della retorica sportiva, capace di catturare lo spettatore fin dal primo momento in cui Jack incontra per la prima volta la sua squadra, e le dinamiche di gruppo inziiano a delinarsi, ed esaltandolo non tanto con le scene di gioco, ma con la passione trasmessa nei time out o negli allenamenti dal suo protagonista.

Il secondo è Ben Affleck, in quello che è - perlomeno fino a questo momento - il suo ruolo della vita.

Al di là della facile identificazione di alcuni tratti comuni tra interprete e personaggio - perché la relazione pericolosa dell’attore con l’alcol, e il conto che gli ha imposto nella vita e nel lavoro non sono un mistero per nessuno -, è impossibile non accorgersi di quanto intenso e intimo sia il lavoro svolto da Affleck in Tornare a vincere. Di quanto lavori sul patetismo di Jack senza mai cedere al sentimentalismo ricattatorio, rimanendo sempre imploso, dolente, centrato, capace di elaborare i sentimenti nei silenzi, nelle esplosioni rabbiose eppure contenute, nei gesti e nelle movenze del suo corpo appesantito e negli sguardi che emergono da occhi ridotti a fessure ma sempre febbrili, incastonati nel volto gonfio.

Affleck si carica l'intero film sulle sue spalle larghe, ne sente tutto il peso, ne trasmette la fatica, ma anche lo spirito determinato e la convinta ostinazione con cui affronta una parte che spera evidentemente, e noi con lui, possa permettergli di dare il via a una nuova fase della sua carriera. Di - facendo un gioco di parole fin troppo facile, ma inevitabile - tornare a vincere.