Diretto da Ronnie Sandahl, sceneggiatore di Borg McEnroe, Tigers racconta una storia ispirata a quella realmente accaduta al giovane calciatore danese Martin Bengtsson, vittima di depressione dopo essere stato acquistato dall'Inter a soli 16 anni. On demand dal 16 settembre sulle principali piattaforme. Recensione di Federico Gironi.

Qualche tempo fa mi è capitato di parlare con un amico di suo figlio, grande appassionato di calcio e calciatore dal piede sufficientemente fatato da attrarre le attenzioni di una grande squadra, che l'avrebbe voluto nelle file delle sue giovanili.

Il racconto mio amico era carico d'orgoglio paterno, di una certa qual speranza per il futuro calcistico del bambino, ma anche di una buona dose di preoccupazione.

Perché era ben consapevole del peso e delle rinunce che comporta l'entrare così giovani in un mondo competitivo e a suo modo spietato come quello dello sport agostistico di alto livello, specie quando, come nel caso del calcio, a tutto questo si sommano interessi economici di rilievo.

A storie felici e di successo come quelle di Francesco Totti, raccontate nella sua autobiografia "Un capitano" e nel documentario Mi chiamo Francesco Totti, se ne affiancano invece altre dai contorni più oscuri e spigolosi: una di queste è quella dello svedese Martin Bengtsson, che è quella raccontata da Tigers a partire, anche in questo caso, da un'autobiografia (titolo: "All'ombra di San Siro").

La storia è molto semplice. A 16 anni, Martin Bengtsson venne acquistato dall'Inter, che lo portò a Milano per giocare nella Primavera e gli fece anche assaggiare la serie A: un sogno diventato realtà per un ragazzino che da quando di anni ne aveva appena 3 e guardava il calcio italiano in tv col padre, sognava di diventare un professionista e vestire la maglia nerazzurra.

Solo che alcuni sogni possono facilmente tramutarsi in incubi: specie di fronte a un ambiente ultracompetitivo, a regole severe, a difficoltà relazionali, allo spaesamento di finire all'improvviso lontano da casa e in una città che può aiutare a smarrirsi. Specie se la determinazione e la voglia cieca di ottenere un risultato non è in realtà accompagnata da una solidità psicologica sufficiente a gestire tutto, e ammortizzare i colpi della vita.

Come già nel Borg McEnroe di cui è stato sceneggiatore, Ronnie Sandahl, qui anche regista e non solo autore del copione, batte con insistenza sull'aspetto psicologico dello sport e sull'ossessione per l'autodisciplina del suo protagonista. Un protagonista che attraverso il controllo di sé - del suo corpo, della sua preparazione, della sua alimentazione, delle sue reazioni emotive - cerca e spera di poter controllare le sue evidenti fragilità, e il mondo. Speranza vana, ovviamente.

Sandahl chiude Martin nell'inquadratura con altrettanta ossessività, nella chiara intenzione di restituirne il senso di prigionia e oppressione, e trova nel giovane Erik Enge un attore che non si fa spaventare dall'impegno, ma si getta nell'interpretazione con una caparbietà incredibile, restituendo con i gesti e gli sguardi più che con le (poche) parole del film tutto il disagio, la paura, la rabbia e l'implosione del suo personaggio.

Non è solo il ritratto di Bengtsson, a essere credibile. Lo è anche l'ambiente sportivo, quello di una Milano dominata da calciatori, modelle, alcool e discoteche, dell'incontro con un'anima forse gemella ma sicuramente speculare: Vibeke, modella svedese che, al contrario di Martin, non identifica sé stessa nella sua professione, ma è pronta a seguire il modificarsi e il fluire della vita, per non diventare prigioniera di sé stessa o di altri.

È credibile, e raccontato senza inutili eccessi melodrammatici, il crollo progressivo di questo ragazzo che, dopo aver avuto la fortuna di salvarsi da sé stesso e dalle pressioni subite, è stato capace di ricostruirsi un'esistenza nuova.

Certe piccole sottolineature, certi ovvi simbolismi animali, Tigers avrebbe anche potuto risparmiarseli. Ma son peccati veniali, che non intaccano l'efficacia di un racconto asciutto e compiuto che ha il merito di non fare retorica o poesia sulla fragilità psicologica, rendendola quasi un vanto come accade di recente in diversi ambiti; di una regia che è capace di trovare il modo giusto per metterlo in scena; e di attori - non solo Enge, ma anche la Frida Gustavsson che fa Vibeke, e talentuosi interpreti di casa nostra come Maurizio Lombardi, Lino Musella o Antonio Zavatteri - capaci di contribuire a dare a tutto il film uno statuto di realtà difficilmente contestabile.