The Vanishing - Il Mistero del faro Recensione

In The Vanishing - Il mistero del faro ci sono un’isola delle Ebridi esterne spera nell'Oceano, un faro (ovviamente) e tre uomini. L’isola è verde è aspra, spazzata dai venti, circondata da un mare grigio e freddo. I tre uomini sono di età diverse: più ruvido il più anziano (Peter Mullan), più irrequieto e inesperto il giovane (Connor Swindells), con quello di mezzo (Gerard Butler) a fare da mediatore e contrappeso agli estremi degli altri due. Il loro equilibrio non è precario, ma nemmeno stabile, e la vita solitaria e comune cui li obbliga il faro sembra far emergere tensioni che però non esplodono mai.

Fa le finte, il regista Kristoffer Nyholm, all’inizio del suo film. Un piccolo guasto al faro che coinvolge una fuoriuscita di mercurio e una tempesta che porta con sé una moria di gabbiani sono solo falsi indizi utili a strutturare le atmosfere del racconto, disteso nei tempi ma ugualmente capace di accumulare tensione; a condurre fino al vero imprevisto che cambierà tutto, sovvertirà equilibri e routine, che cambierà i pensieri, i comportamenti e i ruoli dei tre uomini, su quel faro e nelle loro vite.

Non succede in fondo molto, nel film del regista danese, qui all’esordio cinematografico dopo una lunga e fortunata esperienza nelle serie tv, da The Killing a Taboo. Il suo non è un film che cerca di sorprendere lo spettatore con l’originalità della trama, o di sopraffarlo con la successione degli eventi. L’ambizione è piuttosto quella di calare chi guarda dentro un mondo, un’atmosfera, una rete di rapporti, per potergli raccontare meglio quello che gli preme: la psicologia dei personaggi, le conseguenze delle loro azioni nelle loro menti.

Nyholm ci riesce con una calma tutta scandinava, che non è lentezza ma ritmo naturale delle cose e della vita. Con la fotografia naturale di Jørgen Johansson e tre attori scelti bene e tutti bravi a fare quel che devono fare.

The Vanishing è un film di mare e di rocce, di luci e di ombre, di pesanti maglioni di lana e caban di panno, capace di far sentire l’odore del vento e della salsedine quanto quello del sangue; il peso della solitudine quanto il dolore per quanto di irreparabile si è commesso, e del prezzo che inevitabilmente questo comporta.

A molti sembrerà troppo poco. A chi ama queste ambientazioni e questo genere può ben bastare.