Un convegno di scienziati nelle alpi svizzere dei primi anni '60 fanno da sfondo a uno spiazzante film del tedesco Timm Kröger, The Theory of Everything, fra fantascienza spionaggio e dramma storico. La recensione del film in concorso a Venezia.

Un protagonista che sembra alternativamente un genio incompreso e un vanesio ciarlatano. È il punto di partenza di tanti film novecenteschi costruiti intorno alla paranoia, all’incomprensione totale di qualche idea o scelta del nostro eroe da parte di chi gli sta intorno. Qui non partiamo in un mercato di Marrakech, però, ma da un’immagine di pieno idillio come un gruppo di panciuti professionisti - scopriremo poi essere fisici - che sciano fra le montagne svizzere. Di neve ce n’è ancura in abbondanza, siamo negli anni Sessanta e il cambiamento climatico non ha ancora agito in profondità, però in compenso poco più di quindici anni sono passati dalla fine della Seconda guerra mondiale. A proposito di paranoia e cospirazioni, proprio la Svizzera è stata e potrebbe ancora essere un porto franco al riguardo. La teoria del tutto ci appare con una certa brutalità, con un bianco e nero molto contrastato, e presto è la sensazione che la sua atmosfera, indefinita e continuamente pronta a prendere strade impervie, magari in contrasto con gli sviluppi narrativi, sintetizzi bene il Novecento.

Può esistere un film secolo? Se sì, allora l’opera seconda del tedesco Timm Kröger lo è. Rappresenta il momento di cesura fra un mondo in via di sparizione e un altro che sta prendendo il sopravvento. Inutile pensare di razionalizzare troppo la visione di quello che è un viaggio esperienziale, capace in qualche momento di deliziare con una delle tante citazioni cinefile e poi magari irritare per un qualche volo sonoro azzardato. Non ci sembra che si prenda in realtà troppo sul serio, ma veicoli una dimensione umana e perfino un po' cialtrona, sicuramente alcolica, della fisica e di certi fisici.

Il trentenne Johannes Leinert è iil dottorando punto di entrata in questo universo, che scopriremo poi essere una specie di multiverso, confermando una certa tendenza contemporanea del cinema d’autore a rispondere con il proprio stile alla proliferazione di tempi e mondi abitati da variazioni degli stessi personaggi veicolara a scatafascio nei cinecomic. Il giovane lo vediamo con il tutor, scettico sul suo lavoro fino all’irritazione, arrivare a un convegno di fisica sulle alpi svizzere che si preannuncia interessante. Non fosse che per la “rivoluzionaria teoria di meccanica quantistica” che dovrebbe annunciare un ospite, uno scienziato iraniano. Premessa che ci conduce fra le cospirazioni e gli stati più o meno esotici - almeno per l’epoca - della collana di spionaggio della Mondadori, Segretissimo.

Personaggi che appaiono e spariscono, ma poi il povero Johannes li incrocia anche se “dovrebbero” essere morti, un’affascinante pianista jazz di cui si innamora a prima vista, con un gioco di sguardi che suggerirebbe un sentimento ricambiato. Sembra la classica figura di contorno della cospirazione, che sa quello che realmente accade e interpreta un ruolo nella commedia, o meglio presto nella tragedia. Un genio visionario, incompreso dal suo professore, ma in cui crede un vecchio scienziato sempre brillo che incontra, oppure un fisico senza il talento neanche per concludere il suo dottorato? Chi è Johannes, ma soprattutto chi sono quei personaggi che si aggirano per il paese a valle e alcune grotte sotterranee?

Fra fantascienza e spionaggio, vintage e molto godibile, La teoria del tutto è uno dei film più bizzarri degli ultimi tempi, in cui Timm Kröger riesce a tenere il controllo di sbandature e azzardi, incubi e falsi ricordi, in cerca di un segreto nascosto nella stessa montagna che ha visto tante cose accadere. Paranoico e spiazzante, con un brio tutto suo.