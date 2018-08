The Mountain Recensione

La ricetta di The Mountain è tutto sommato molto semplice. E certamente altrettanto furba. Basta prendere le inquadrature fisse, i cromatismi e i silenzi di Roy Andersson, aggiungere la freddezza cinica di certi autori europei, soprattutto greci e austriaci; scenari, scenografie e qualche personaggio di derivazione lynchiana, sponda primo Twin Peaks. Non possono mancare anaffettività e tragedie familiari, che spingono un giovane tormentato protagonista alla ricerca di non si sa cosa.

Di certo va riconosciuto a Rick Alverson di non essere il solito autore indipendente americano che scrive e dirige sempre le stesse storie dei film indipendenti americani; ma è anche innegabile che, nel suo tentativo, risulta una sorta sottomarca dei nomi più noti del cinema d’autore e festivaliero europei, che gioca con l’accumulo di vuoti, bizzarrie, silenzi e situazioni paradossali per mascherare con l’ermetismo ciò che è sostanzialmente una scarsità di cose da dire.

Non dice molto - anzi, quasi nulla - nemmeno Tye Sheridan, passato in fretta dal mondo frenetico e sovraccarico di Ready Player One alle atmosfere laconiche e desolate di The Mountain. Dove, alla morte di papà Udo Kier, si ritrova a girare per il nord della California in compagnia di un lobotomizzatore itinerante, alcolista e donnaiolo, interpretato da un Jeff Goldblum che è l’unica nota davvero positiva del film.

Senza la mamma, lobotomizzata in passato proprio dal professore pazzo, senza padre e incerto sulla sua identità come sulla sua strada, questo giovane protagonista è il Virgilio che accompagna lo spettatore in un Inferno ovattato e frigido, che alla fine cerca solo l’amore come tutti, e ad ogni costo, mentre attorno a lui danzano pretestuosi fantasmi ermafroditi e il folletto Denis Lavant, piazzato da Alverson nel suo film senza scrupolo e indicazione alcuna, e utilizzato in maniera dissennata e controproducente.