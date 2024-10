Dopo la straordinaria campagna virale che ne ha preceduto l'uscita americana, uno degli horror più acclamati degli ultimi anni fa il suo debutto anche in Italia. E, anche senza considerare le aspettative, non delude affatto. La recensione di Longlegs di Federico Gironi.

Una casa, bianca, circondata dalla neve. Una bambina bionda (con giacca a vento rossa). A turbare tutto questo esibito candore, l’arrivo di un’auto. Ma, soprattutto, l’ingresso in scena, prevedibile e sorprendente insieme, di un personaggio che, paradossalmente, è ancora più bianco, sebbene il suo sia un bianco sporco, e artificiale. Malato.

Comincia così Longlegs, con una sequenza che emerge dal rosso dei titoli di testa e dell’esergo formato da alcuni versi di “Get It On” dei T. Rex. Così, con una dichiarazione di stile, con un’idea precisa di come funzioneranno le immagini del film, con la dimostrazione pratica di quanta abilità ci sia nel generare tensione, e di quanto sfacciata, e forse un po’ furba, ma dannatamente efficace, sia nello sciogliere quella tensione e nel far paura.

Sarò impressionabile, per carità, ma Longlegs ha avuto lì, e a più riprese, la capacità di farmi correre dei brividi lungo la schiena. Con poco, se andiamo a vedere la sostanza degli accadimenti, quello che di reale (o irreale) sta dentro le inquadrature - che siano in 4:3 o in Panavision. Ma con grande, grandissima abilità cinematografica, quella che a Oz Perkins si riconosce fin dal suo primo film, quel February: L'innocenza del male che in fondo è, tra i suoi lavori precedenti, quello più simile a questo Longlegs per temi e per stile.

Di February, che Perkins cita implicitamente grazie Kiernan Shipka, protagonista di quel film e in questo nuovo presente in un ruolo secondario ma chiave, c’è l’idea - enfatizzata - di un cinema horror che possa essere elegante e subdolo, dilatato e suggestivo, allusivo e malevolo. E capace di parlare del Male.

Quell’idea di horror, che qui ha a che fare ancora più esplicitamente col diavolo e le possessioni, e con tutto l’armamentario legato all’Apocalisse di San Giovanni, non a caso citata a chiare lettere, Perkins la applica a un modello dichiarato, Il silenzio degli innocenti di Jonathan Demme.

Al posto di Jodie Foster, Maika Monroe, che deve dare la caccia a un serial killer - il Longlegs di Nicolas Cage - che per lei è al tempo stesso Buffalo Bill e Hannibal Lecter, e pure di più: trauma infantile, nemesi, rimosso, e chissà cos’altro.





È derivativo, allora, Longlegs?

Se pensiamo a quanto siano sfacciati i suoi riferimenti, compreso il fatto che di cognome l’agente interpretata dalla Monroe faccia Harker (come il Jonathan di Dracula), e che il Longlegs di Cage è una versione lunare e inquietante non solo di certi serial killer del cinema, ma anche di icone del glam rock come lo stesso Mark Bolan, o il Lou Reed di Transformer (esplicitamente citato pure lui), verrebbe da sostenere di sì.

Eppure, il gioco - riuscito - di Perkins è proprio questo. Quello di dare l’impressione di essere del tutto sfacciato, leggibile, interpretabile nei suoi intenti e nei suoi riferimenti, di mettere tutto lì sullo schermo, iconografie di riferimento comprese, di spiegare tutto lo spiegabile (come in un finale che ha mosso più di una legittima obiezione), e però di offrire come risultato di tutto questo un film e una storia che risultano tanto più disturbanti e capaci di andare sottopelle quanto più l’impressione che regalano è che ci sia sempre qualcosa che sfugge. Che striscia, che si annida, che si nasconde nell’inquadratura o che forse ne è scivolata fuori. E che osserva.

Longlegs è un film subliminale. Un film che vede coincidere, in un cortocircuito spaventoso, la maschera che indossa e quello che vi è sotto. Che sembra compiere gesti ovvi, seguire traiettorie prevedibili, ma regalando sempre l’impressione di fare al tempo stesso qualcosa di imprevisto e di diverso. Di essere erratico e imprevedibile nella sua apparente linearità.





Perkins, con l’aiuto fondamentale del DOP Andrés Arochi, del cast, e in generale di tutti i suoi collaboratori (va citato un sound design notevolissimo, così come la scelta di location autunnali e desolate che mimano l’Oregon dei primi anni Novanta e che rendono perfettamente uno stato d’animo e una capacità evocative che sono quelle necessarie) costruisce un film impeccabile dal punto di vista formale.

Ma questo, al contrario di quanto sostenuto da alcuni, non fa affatto di Longlegs un film che aspira a essere un elevated horror, qualsiasi cosa questo possa voler dire. Non fa affatto, messa in altri termini, di Longlegs un film che aspira a riconoscimenti nobili, a superare il genere con il genere, giacché nel genere, dentro il genere, per il genere, Longlegs è concepito e declinato. E se la consapevolezza del regista è totale, e rischia di dare l’impressione di esserlo fin troppo (o un po’ troppo furbo), in realtà anche qui il concetto alla base di tutto è quello dell’ambiguità.

Anche pensando al tema reale e centrale e - ancora una volta dichiarato del film - che è quello del Male fatto a “fin di bene”, di madri che proteggono i figli da chissà cosa, costi quel che costi, c’è sempre qualcosa di sfumato, di ombroso, di poco afferrabile che si nasconde dietro la superficie e davanti alla sostanza.

Nello spazio tra la maschera e il volto, che è lo spazio dove si va a insinuare la paura.

Un’ultima annotazione.

Lo sappiamo bene: la campagna marketing americana è stata sensazionale, ha generato aspettative enormi. Il che è commercialmente positivo ma non sempre, poi, è utile alla recezione del film da parte del pubblico e della critica. Ma stare qui a sindacare se e come Longlegs sia stato all’altezza delle aspettative generate dai suoi teaser e dai suoi trailer, beh: sarebbe davvero una cosa sciocca, quando non insensata.