The Lost Bus, la recensione: la gestione della crisi, l'adulto nella stanza, la retorica familiare

Il nuovo film di Paul Greengrass, protagonista Matthew McConaughey, è in streaming su Apple Tv+ da venerdì 3 ottobre. La recensione di The Lost Bus di Federico Gironi.

Come spesso mi accade, anche guardando The Lost Bus mi sono accorto piuttosto in fretta di avere un personaggio preferito e, come spesso mi accade, che quel personaggio preferito non fosse uno dei protagonisti principali. Il mio personaggio preferito, in questo nuovo film di Paul Greengrass tratto da fatti realmente accaduti, con un sofferto Matthew McConaughey nel ruolo principale, era il capo dei vigili del fuoco che doveva coordinare le operazioni di fronte a un incendio di enorme e distruttiva portata.

Non è perché da piccolo guardavo Grisù e come lui volevo fare il pompiere, o perché i film coi pompieri sono in generale tutti belli ai miei occhi, quanto il fatto che quel personaggio qui, nelle poche scene in cui appare, arriva sempre come una boccata d’acqua fresca in un mondo dove quello che è e rappresenta sembra mancare sempre più spesso: l’adulto nella stanza, colui che arriva dritto al sodo senza giri di parole, che non tentenna, non dice tutto e il contrario di tutto, che non accetta l’incompetenza altrui, cazzia chi devve cazziare, prende decisioni - e che decisioni - assumendosene sempre la piena responsabilità.

È a lui che Greengrass e il co-sceneggiatore Brad Ingelsby affidano la battuta che sintetizza il messaggio pubblico e politico del film (“ci siamo comportati come degli idioti”, dice più o meno in conferenza stampa, intendendo che quell’incendio lì, come tanti altri, sono stati colpa di una gestione incosciente del territorio e delle problematiche ambientali). Ed è a lui che, a un certo punto, viene affidata una decisione cruciale che dice tanto non solo del film, ma del mondo in cui viviamo tutti e dell’attualità che ci circonda: bisogna scegliere se continuare a provare a limitare i danni (ovvero, nel caso specifico, a cercare di spegnere le fiamme) o salvare vite umane, e il capo dei vigili del fuoco non ha esitazioni nell’abbracciare la seconda opzione.

Poi, per carità, non è che quello di Matthew McConaughey, il Kevin che guida il bus perduto tra le fiamme, sia un personaggio negativo, ci mancherebbe. Bene peraltro ha fatto Greengrass a non farne un eroe in senso tradizionalmente cinematografico, ma un personaggio con una sua umanità, eroe sì ma quasi suo malgrado, per via delle circostanze, perché se era l’unico a poter caricare una scolaresca sul suo scuolabus era perché aveva disobbedito alle direttive e stava facendosi i casi suoi, e perché salvare la pelle dei bambini e della maestra che li accompagna era importante tanto quanto salvare la sua. Poi Greengrass è bravo, e la dimensione del film catastrofico gli si addice, e mescola come si deve le vicende di questo suo eroe riluttante e dei suoi passeggeri con la dimensione più visiva e spettacolare del suo film, che poi, anche dal punto di vista di Kevin non è altro che un film sulla gestione della crisi.

Anzi, lo sarebbe stato, se in maniera un po’ posticcia regista e sceneggiatore non avessero voluto appiccicare alla storia dell’incendio, della scolaresca da salvare, di questo scuolabus di cui a un certo punto nessuno sa più nulla, che se la vede bruttissima ma che riesce a cavarsela e riportare tutti i bambini dai loro genitori, una questione tutta legata all’essere padre e figlio del personaggio di McConaughey.

C’è un’insistenza un po’ eccessiva, all’inizio del film, che passa anche dalle immagini fin troppo frenetiche di Greengrass, nel sottolineare lo stato di crisi del protagonista: uno a cui è morto il padre, ha la mamma malata da accudire, un figlio adolescente che lo disprezza, una ex che lo critica, che deve pure sopprimere il suo cane e che sul lavoro è guardato sempre un po’ male. Non serve tutto questo al film, non serve a tratteggiare meglio Kevin, né a empatizzare di più con lui; e non serve nemmeno la retorica finale, quella per cui - avendo attraversato le fiamme e essendo tornato vivo - Kevin può aver perso una casa ma ha riconquistato un figlio. D’altronde, l’impressione è che questa sottotrama fosse assai cara a McConaughey, tanto che nel ruolo della mamma e del figlio di Kevin ha voluto sua mamma Key e suo figlio Levi.