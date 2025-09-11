The Life of Chuck, la recensione: King, Flanagan e il gran ballo della vita.

Da un racconto straordinario di Stephen King, un film che lo segue in maniera letterale, attento a non fare passi falsi e tradire la sua potenza emotiva. La recensione di The Life of Chuck di Federico Gironi.

Prima di vedere questo The Life of Chuck, ho voluto leggere il racconto di Stephen King da cui è stato tratto, che non avevo chissà perché mai letto prima, e alla fine di quelle poche pagine sulle mie guance non stava scorrendo sangue, come nel titolo della raccolta che lo contiene ("Se scorre il sangue", ed. Sperling & Kupfer), ma lacrime. Lacrime che, confesso, sono tornate a scorrere anche mentre vedevo il film di Mike Flanagan, anche se il dubbio è che fossero più legate alla lettura propedeutica più che alla traduzione in immagini fatta dal regista.

Sono però portato a pensare che, anche senza aver letto King prima, il film possa comunque avere un impatto emotivo importante: anche perché Flanagan - che come saprete è il principale adattatore di King dei nostri anni, con film come Il gioco di Gerald e Doctor Sleep - si è attenuto al testo in maniera pressoché letterale. E King, che come Shining insegna non apprezza molto chi stravolge la sua scrittura, come forse è giusto che sia per un autore, ha molto apprezzato.

Ecco che quindi come nel racconto, usando spesso le stesse parole precise del racconto, The Life of Chuck si divide in tre atti proposti in ordine cronologicamente inverso: quello in cui in un mondo alle soglie dell’apocalisse, tra disastri naturali, sparizione di internet, piaghe e devastazioni che si presentano con quieta ineluttabilità, si iniziano a vedere strane pubblicità in strada, in radio e in tv che ringraziano il misterioso Chuck “per i 39 magnifici anni”; quello in cui Chuck - interpretato bene da Tom Hiddleston, che però è ben lontano dall’immagine più anonima del personaggio delineata da King - sfoga il suo amore (represso) per la danza in mezzo alla strada, grazie ai ritmi di una busker che suona la batteria e con il coinvolgimento di una ragazza di passaggio; e quello che ripercorre e racconta l’infanzia e la prima adolescenza di Chuck, nelle quali - come è sempre in King e sempre in generale - si rintracciano le origini di tutto (della passione per il ballo, di una certa cicatrice, di un certo atteggiamento nei confronti della vita) e il confronto con un luogo magico che però svela quel che in realtà sappiamo sempre tutti e tutti tendiamo a rimuovere. Ovvero che la vita ha una fine.





The Life of Chuck di quello parla: della vita. Del suo mistero, della sua essenza, del modo in cui cerchiamo di darle in senso, delle decisioni che prendiamo per viverla in un modo o nell’altro. Delle moltitudini che conteniamo (sì, è Walt Whitman, ma lo hanno citato loro per primi), degli universi che ci portiamo dentro, e di cosa accade a tutto questo - alla nostra identità, alla nostra memoria, al nostro passaggio terreno - quando poi noi ce ne andiamo. Sono tematiche non da poco, importanti, profonde. Ma né King né tantomeno Flanagan hanno la voglia e l'intenzione di affrontarle con afflati filosofico-religiosi, con freddezza analitica o afflati mistici: nel racconto della vita e della morte di Chuck tutto è riportato all’esperienza psicologica e emotiva del singolo. Si va dritti al sentimento e al diavolo la ragione, che troppo spesso ci fa prendere le decisioni, se non sbagliate, che davvero non avremmo davvero voluto prendere, se fossimo stati a sentire il cuore. Quel cuore che ci fa iniziare a ballare estatici e pieni di vita in mezzo alla strada, mettendo da parte il ruolo di anonimo contabile che abbiamo scelto (o che ci è stato fatto scegliere) al momento cruciale.

Flanagan si attacca alle parole di King, cambia qualcosina ina ina nei personaggi, ma la sua traduzione è letterale, per quanto possibile, anche per quanto riguarda lo stile. Certo, la prosa di King è inimitabile, ma Flanagan ha cercato di catturarne la limpidezza, un certo classicismo, il suo fluire scorrevole, placido ma trascinante. Dal punto di vista visivo, The Life of Chuck è preciso, elegante e ricercato senza ostentazioni, in maniera minimalista, e la punteggiatura di riferimenti è portata avanti senza ammiccamenti esagerati o pacchiani. Funziona, perché è funzionale ai personaggi, alla storia, ai sentimenti.

Certo, quelle poche volte in cui Flanagan deroga dal testo kinghiano, soprattutto in una breve parentesi verso la fine del film, che sottolinea in maniera gratuita e troppo ostentata come mai Chuck abbia preferito i numeri ai passi di danza, rischia di combinare disastri. Non per sua inettitudine, quanto perché gli equilibri della storia sono tanto precisi quanto facilmente alterabili. Ma alla fine The Life of Chuck sta in piedi. Sta in piedi e danza la sua danza di sentimento e commozione. Sta in piedi e fa venire voglia di ballare, di amare, di vivere. Perché come vada a finire la storia lo sappiamo tutti, e l’attesa è la cosa più dura. Tanto vale riempirla nella maniera migliore possibile.