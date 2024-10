A venticinque anni dalla sua realizzazione, il film con Chow Yun-fat è ancora di una potenza visiva e narrativa straordinaria. L'uscita del remake realizzato dallo stesso Woo è un motivo in più per vedere (o rivedere) un originale ineguagliabile. La recensione di The Killer di Federico Gironi.

Rivedere The Killer dopo un quarto di secolo, specie se quel quarto di secolo è metà della tua vita, vuol dire vivere o rivivere epifanie nuove o del passato. Vuol dire rimanere ancora stupiti di fronte al lavoro fatto da John Woo, capace di mettere sullo schermo un’azione splendidamente coordinata e eseguita, una violenza estrema e insieme poetica, e allo stesso tempo di costruire una storia dove il registro chiaramente epico del tutto si sposa alla perfezione con dei toni chiaramente melodrammatici, ma mai gravi e gravosi.

Il punto di partenza, chiaramente, ideologicamente, è il noir. Nella sua versione americana, certo,ma anche in quella francese, che lì chiamano polar.

Jean-Pierre Melville, quindi, e soprattutto Le Samouraï. Non ci vuole molto a capire che il Jeff di Chow Yun-fat non ha più molto a che vedere col Mark di A Better Tomorrow, ma molto invece col personaggio interpretato da Alain Delon: lo stile, certo, ma soprattutto una malinconia di fondo che risulterà fondamentale, quando poi la storia diverrà quella di un assassino che cerca di salvare la ragazza che ha perso la vista per colpa sua.

Il noir - o il polar, come volete - anche per il pessimismo di fondo, che esplode in un finale senza speranza, che caratterizza il racconto.

Poi certo, la chiesa, le immagini sacre, il peso morale e filosofico del cattolicesimo e del senso di colpa, il bene e il male: ed è subito, anche, Martin Scorsese.

Ma fin qui, sono ovvietà.





E però The Killer è anche un film perfettamente calato nel suo tempo, tra fine degli anni Ottanta e l’alba di quei Novanta che, per Hong Kong, avrebbero anche rappresentato la fine di una storia, con l'handover previsto per il 1° luglio 1997, sorta di doomsday clock che non poteva lasciare troppo spazio all’ottimismo.

Ma, handover a parte, in quel periodo lì, irripetibile, Hong Kong e il suo cinema erano tutto un fermento e un brusio, e già i film di Woo e compagnia avevano iniziato a influenzare gli autori americani, e a loro volta Woo e compagnia erano da loro influenzati, e questo rispecchiamento senza fine rappresentava una mise en abyme vertiginosa e creativamente prodigiosa.

Ecco che allora il link che venticinque anni fa non avevo colto, e che oggi mi pare ovvio, è quello con Michael Mann.

La primissima inquadratura di The Killer è quella che ritrae le mille luci di Hong Kong, i suoi grattacieli, dall’alto di una collina: sembra il Michael Mann di Miami Vice, o ancor di più quello di Heat.

Già, Heat: in fondo c’è assonanza anche tra il rapporto tra Jeff e l’ispettore Li e quello tra Neil McCauley e Vincent Hanna, e in generale il senso di sconfitta interiorizzato che vivono i personaggi di Chow e di De Niro.

La sequenza più formalmente manniana di tutte (con anche un montaggio incredibile, ma non solo), in The Killer, è quella dell’assassinio di un membro della Triade che Jeff compie col fucile da un motoscafo, con successivo inseguimento alla Miami Vice da parte di Li, e con quella scena sulla spiaggia in cui Jeff salva una bambina, e Li capisce di avere di fronte una nemesi inusuale. E, anche lui, di avere un destino in qualche modo segnato.





La violenza esplicita e esibita delle scene d’azione e l’afflato lirico della storia, così come le implicazioni melodrammatiche della stessa, col triangolo che si viene a creare tra Jeff, Li e Jennie, la ragazza accecata che entrambi finiranno per proteggere, e soprattutto il rapporto di amicizia virile tra i due uomini, che trascende ogni implicazione omoerotica (o forse no), non sono affatto un limite alla voglia, seppur occasionale, che Woo ha di giocare con l’ironia.

Che sarà anche disincantata e disillusa, ma che in The Killer emerge negli spazi geometrici dell’inquadratura: come nella sequenza in cui Jeff e Li, non ancora alleati, si incontrano e si scontrano a casa di Jennie cercando al tempo stesso di nascondere alla ragazza la loro rivalità e la loro vera identità. Perché The Killer è, a dispetto di tutto, con uno splendido paradosso, anche un film di straordinaria levità: anche e perfino nell'azione e nella violenza, che hanno una corporeità antitetica a quella, per fare un facile esempio, del cinema d'azione hollywoodiano che gli era coevo.

Certo, chi andasse alla ricerca del minimalismo rimarrebbe sicuramente spiazzato, quando non interdetto, dalla sovrabbondanza e dal barocco del cinema di Woo.

Ma l’impressione è che, quando anche le fasi iniziali del film possano creare una certa distanza tra lo spettatore di oggi e il film, la potenza narrativa e la sostanziale perfezione formale di The Killer, l’eleganza leggera della sua storia e delle sue sequenze, formano un piano inclinato irresistibile, che cattura sempre di più e porta al magniloquente e esageratissimo finale, fatto di ralenti, sangue, colombe, milioni di pallottole, statue della Madonna che osservano e vanno in frantumi, decine di morti e un legame indissolubile: quello tra Jeff e Li - Dumbo e Topolino, e per quanto ridicoli possano sembrare su carta questi soprannomi, guardando il film non c’è niente da ridere.

C’è da rimanere ammirati e stupefatti davanti alla maestria di Woo, e alla sua capacità di raccontare due personaggi che trovano entrambi, nell'arco di un film indimenticabile, un'impossibile redenzione, un’amicizia sincera, e un destino ineluttabile.