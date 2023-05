Diretto dallo stesso Inoue, il film si concentra sulla finale di campionato e su un personaggio in particolare. Ma è soprattutto un grande film splendidamente animato e capace di mescolare un'epica sportiva che diverte e esalta a vicende intime e familiari commoventi. La recensione di The First Slam Dunk di Federico Gironi.

Chi non ha mai sentito parlare di Slam Dunk, sappia che si tratta di uno dei manga di maggior successo di tutti i tempi, capace di avere una straordinaria influenza in Giappone e in tutto il mondo. E che questo The First Slam Dunk, diretto dallo stesso autore del manga, Takehiko Inoue, ha stracciato ai botteghini nipponici un certo Avatar 2, facendo registrare 8,5 milioni di spettatori per un equivalente di oltre 85 milioni di euro, a fronte dei 28 del film di Cameron), e diventando il 29esimo maggiore incasso della storia giapponese.

Chi invece Slam Dunk lo conosce, lo ammira, lo idolatra, sappia che in questo film troverà, per dirla con Inoue, qualcosa di “familiare, ma comunque nuovo”.

In un caso come nell’altro quello che è importante tenere a mente, però, è che The First Slam Dunk è un grandissimo film, in grado di coinvolgere, appassionare, emozionare col l’uso attento e misurato della retorica e dell’epica sportiva, ma anche e soprattutto con una vicenda privata e intima che è allo stesso tempo dolorosa, tenere, asciutta e commovente.





Inoue fa di Ryota Miyagi (e non di Hanamichi Sakuragi, come nel manga e nell’anime televisivo) il centro della storia, e il vero protagonista di un film comunque capace di essere collettivo. Lo incontriamo bambino, all’inizio del film, alle prese con qualcosa di terribile che lo segnerà per tutta la vita: la morte del fratello Sota, il suo idolo, già campione di basket, cui rivolge, prima di non rivederlo mai più, delle parole dolorose che lo segneranno per sempre.

E poi Ryota lo incontriamo nuovamente cresciuto, diciassettenne, impegnato in quello che per Inoue è lo spazio e il tempo di The First Slam Dunk: la finale del campionato nazionale interscolastico che la sua squadra, la Shohoku (maglia rossa e nera come quella dei Bulls di Jordan), disputacontro il Sannoh, team apparentemente imbattibile (maglia bianca e nera simile a quella dei San Antonio Spurs).





Tutto The First Slam Dunk, quindi, si articola su questo doppio binario temporale: da un lato la disputa della finale, raccontata con dovizia di particolari e un’attenzione maniacale alle dinamiche agonistiche, atletiche, tecniche e psicologiche che sono al centro di una partita di basket, e dall’altro l’apertura ciclica di una serie di flashback che ricostruiscono la storia, il passatoe il vissuto di Ryota, ma anche quella dei suoi celebri compagni di squadra: Hanamichi Sakuragi (coi capelli corti e rossi come il Dennis Rodman dei tempi migliori, e straordinario rimbalzista anche lui, nonostante la mano quadrata); il centro Takenori Akagi; il cecchino Hisashi Mitsui; il talentuoso Kaede Rukawa.





Fin dalle prime scene del film - che è accompagnato spesso e volentieri da una notevole colonna sonora punk rock giapponese, si veda il brano “Love Rocket” dei The Birthdays - si rimane colpiti dall’aspetto tecnico del film, che è davvero impressionante nel suo mescolare un’animazione tradizionale in 2D nella quale rimane splendidamente evidente il tratto del disegnatore a una CGI in 3D che non è mai invadente ma che permette di esprimere al meglio la visione e lo sguardo di Inoue.

E però la fascinazione per la tecnica, che pure non scema mai, e che torna a colpire ciclicamente in molte scene del film, passa inevitabilmente in secondo piano quando sullo schermo arrivano quelle inquadrature o quelle sequenze nelle quali esplode il talento artistico di Inoue. Un talento puramente registico nel modo in cui sa costruire un fotogramma, e raccontare una storia non solo con l’azione e la parola, ma anche con gli spazi, i vuoti, i silenzi, le ellissi, con vette di poesia che ricordano certe cose del miglior Hirokazu Kore-eda.





Aver citato il regista di Father and Son e Un affare di famiglia non è un caso.

Perché se le sequenze più puramente sportive di The Last Slam Dunk riescono a essere appassionanti come una vera partita di basket, e restituiscono con gli interessi non solo i momenti comici e assurdi del manga, ma anche lo spettro dei temi che racconta, che sono quelli della riscossa, del cambiamento, dello spirito di sacrificio e di squadra, e della lotta per una vittoria che è anche affermazione di sé, è nell’unione di quell’epica sportiva con la vicenda personale, familiare e psicologica di Ryota che il film compie lo scarto definitivo che lo porta a un livello superiore.





La partita giocata da Ryota con i suoi compagni di squadra non è solo una finale. Non è nemmeno solo la sfida contro il playmaker avversario, Fukatsu, considerato il più forte del giappone. Quella che lo vede impegnato è la partita di Ryota - davvero, letteralmente, la partita della vita - contro il fantasma di suo fratello Sota.

Contro il ricordo di lui, contro il senso di inferiorità e quello di colpa (compresa la colpa di chi è sopravvissuto), contro il dolore per una perdita che rimarrà incolmabile. Incolmabile per lui come per sua madre, con la quale, dopo la morte di Sota, non è più stato capace di avere un rapporto normale. Una madre anche lei alle prese con la difficoltà insidiosa che sta nel dare amore a un figlio che pare voler costantemente inseguire l’ombra di chi non c’è più, identificandosi con lui, riaprendo di continuo una ferita che sanguina copiosamente, ma nel silenzio del pudore e dell'imbarazzo.





Grazie a questo equilibrio pressoché perfetto tra tecnica e arte, dinamismo e scrittura, e grazie a questo mix di elementi che comprende sport, epica, riscatto, sentimento, lutto, comicità, spaccato sociale, legami familiari, sentimenti intimi e psicologie singole e collettive, The First Slam Dunk non è quindi solo un film per impallinati della cultura giapponese, o per maniaci del basket, o appassionati di animazione. È l’opera di un regista vero che ha fatto quella cosa, sempre più rara, che si chiama cinema.