The Dark Nightmare: la recensione del film horror che viene dalla Norvegia

L'esordiente Kjersti Helen Rasmussen ha molta, troppa voglia di dimostrare che conosce il cinema, e che è una donna che ha a cuore le istanze femminili. Tutto giusto nella teoria, ci mancherebbe, ma la messa in pratica è un po' confusa. La recensione di The Dark Nightmare di Federico Gironi.

Benedetti ragazzi! Si capisce subito che Robbie e Mona, venti e qualcos’enni, non hanno visto abbastanza cinema nella loro vita. Perché altrimenti l’avrebbero capito da soli, e subito, che se l’appartamento è messo maluccio in un vecchio palazzo un po’ fatiscente (per quanto fatiscente possa essere nella bellissima Bergen, città-gioiello della Norvegia), e se te lo vendono di corsa a prezzo un po’ stracciato, e se perdipiù proprio in quell’appartamento è accaduta una tragedia, c’era da scappare a gambe levate.

E invece niente: i due, bellocci, evidentemente benestanti anche se qui e lì lamentano problemi economici, decisamente poco simpatici (soprattutto lui), avevano troppa fretta di mettere su casa assieme (soprattutto lui).

Una seconda occasione di aprire gli occhi su quello che li aspetta, Robbie e Mona la ricevono quando, durante una festa d’inaugurazione della nuova casa un po’ troppo rumorosa, la coppia di vicini si presenta a turno a bussare alla loro porta, e proprio bene questi vicini non stanno. E invece no, Robbie e Mona gli occhi li tengono chiusi, e si addormentano. E qui iniziano i problemi.

Non è che il titolo del film (che nell’originale, Marerittet, è semplicemente “l’incubo”), non sia esplicito abbastanza in questo senso. Perché lì, nella nuova casa, spesso a affrontare i lavori di ristrutturazione da sola mentre Robbie è al lavoro, Mona inizierà a avere incubi terribili in cui è un po’ sedotta un po’ minacciata da un Robbie che Robbie non è, incubi che la spingeranno sull’orlo di un esaurimento, e che la porteranno sempre più a dubitare dell’esistenza di un confine, seppur labile, tra sonno e veglia. E qui iniziano i problemi.

Perché Kjersti Helen Rasmussen, l’esordiente che ha scritto e diretto questo film, al contrario dei suoi protagonisti di cinema ne ha visto tanto, e ci tiene a dimostrarlo, così come ci tiene a dimostrare che, a dispetto di un contesto di trama dove non sempre tutto è coerente con questo disegno, lei ha uno sguardo specifico femminile e sul femminile, e come tante altre registe di questi anni in The Dark Nightmare vuole parlare anche di cose importanti, mica solo far paura, lì dove le cose importanti sono i traumi legati alla maternità (come ipotesi e come pratica).

Si parte parlando di paralisi del sonno, si tirano in ballo i Mare, i demoni del folklore germanico e slavo, quelli che ti si accovacciano sul petto mentre dorme come Johann Heinrich Füssli (tirato in ballo pure lui) ci ha insegnato. Si guarda un po’ a Somnia, un po' al Babadook, un bel po’ di più, ma non con una messa a fuoco perfetta, al Roman Polanski dell'Inquilino del terzo piano così come a quello di Rosemary’s Baby.

Mona, non troppo simpatica ma sicuramente meglio del fidanzato (e poi Eili Harboe è brava, mentre il povero Herman Tømmeraas pare modellare fuori tempo massimo la sua performance sul Patrick Bateman di Christian Bale), viene spinta da Robbie, che poi la lascia sola: lui ha voluto la casa, lei ha detto ok, lui vorrebbe una famiglia, lei no ma non ha il coraggio di dirglielo, o comunque non si sente pronta. E ovviamente le sue schermaglie notturne col Mare, che la vuole ingravidare per mettere al mondo una sorta di anticristo, sono metafora della sua voglia di sottrarsi a ciò che Robbie e forse la società vorrebbe da lei.

Poi, a un certo punto, debbo essermi un po’ distratto, che pure è la cosa peggiore che ti possa capitare se guardi un horror, genere che per definizione di dovrebbe tenere incollato e in tensione. O mi sono distratto io, o Kjersti Helen Rasmussen l’ha buttata un po’ in caciara, per dirla alla romana. Perché l’impressione è che le vicende, nel complesso sempre uguali, si succedano e si ripetano e si svolgano in maniera un po’incoerente e confusa, con solo la voglia di mostrare una certa conoscenza mediamente approfondita del genere e dei temi, e la capacità di mettere sullo schermo immagini che - sia dal punto di vista fotografico che da quello del loro montaggio e del loro assemblaggio - hanno una certa eleganza e qualche sporadico elemento di interesse.

È capace, Rasmussen, da questo punto di vista. Meno capace è di usare queste sue abilità con un taglio davvero personale, e di raccontare una storia che non sia solo ricca di suggestioni impressioniste, che abbia una sua forma e una sua coerenza. Il rischio allora non è tanto quello dell'incubo, quanto quello del pisolino involontario.