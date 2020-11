Bryan Bertino si conferma uno dei nomi più importanti dell'horror contemporaneo con un film spaventoso e snervante, che mette a dura prova i nervi dello spettatore. Presentato nella sezione "Le stanze di Rol" del Torino Film Festival 2020.

Nel profondo Texas, quel Texas che Joe Biden sperava di strappare al partito repubblicano, c’è una vecchia e isolata fattoria, che ricorda un po’ quella di Non aprite quella porta. Non ci vive però alcun Leatherface, ma una coppia di anziani coniugi: lui malato, lei che lo accudisce.

Il problema non è quel che c’è dentro la casa. Il problema è quello che c’è fuori, e che vuole entrare, e che entra. Entra, e l’uomo vede la sua malattia aggravarsi tanto da ridurlo a letto, incosciente, e la donna capisce che qualcosa non va. Anche i suoi due figli, accorsi al capezzale dell’anziano padre dopo una lunga assenza, capiranno che qualcosa non va, e che qualcosa di maligno e astuto si aggira attorno alla casa, e dentro la casa, alla ricerca di una perversa soddisfazione. Lo capiranno, ma mon ci vorranno credere fino all’ultimo. Fino a quanto non sarà troppo tardi.

Bryan Bertino è uno dei più bravi in circolazione, parlando di horror. È quello che ha diretto The Strangers e scritto il suo sequel, The Stranger: Prey at Night, e che ha firmato anche The Monster.

A modo suo, anche The Dark and the Wicked è un home invasion, come era The Strangers: solo che qui non parliamo di sadici maniaci senza volto e senza motivazione, incarnazione del male, ma del maligno per eccellenza. Del diavolo in persona.

Scordatevi però le baracconate in stile Blumhouse, gli orrori prefabbricati di James Wan e derivati; e, allo stesso modo, lasciate perdere il fighettume patinato e dolente alla Ereditary. The Dark and the Wicked è tutto il contrario.

È ruvido, realista, sporco, materico. E allo stesso tempo è dilatato, costruito sull’attesa, refrattario all’esplicitazione come ai jump scare (che pure ci sono, sporadici, e fanno fare dei salti sulla poltrona col cuore che finisce in gola).

The Dark and the Wicked è snervante. Non c’è aggettivo migliore.

Una snervante rielaborazione dell’horror demoniaco, che si fa forte di un’ambientazione rurale perfetta - tra la vecchia fattoria in legno tutta scricchiolii e cigolii e il gregge delle pecore capace di sentire e vedere quel che noi non sentiamo e vediamo - per dare nuova e potente amplificazione al suo potere perturbante.

Un film che non ti scrolli di dosso facilmente, che ti seduce e ti imprigiona nel suo gioco sadico e terrificante.

E però bisogna anche fare attenzione, e non rimanere fermi solo a questa superficie, e cogliere come Bertino qui, come già aveva fatto in The Monster, è stato capace di raccontare dei personaggi e delle loro dinamiche - dinamiche familiari - che sono fondamentali nella struttura e nell’equilibrio della storia, e non solo funzione di un racconto del terrore.

In The Monster si parlava di maternità, qui dell’essere figli, figli di genitori anziani e malati, figli (e fratelli) di fronte alla prospettiva imminente della morte di un genitore, e dell’ineluttabilità del trapasso nella vita di tutti. Qui, si parla di se e come, grazie all’amore e alla compassione, si possa resistere al male. Al diavolo, si sommano i demoni personali di una famiglia.



“Nasciamo soli, viviamo soli e moriamo soli. Solo attraverso l'amore e l'amicizia possiamo crearci l'illusione di un momento che non sia di solitudine,” disse Orson Welles.

L’orizzonte di The Dark and the Wicked è cupissimo. Dal primo all’ultimo minuto. Non un raggio di sole, non uno spiraglio di speranza, nessuna illusione che poi non venga distrutta. Dalla dolenza iniziale si rotola implacabilmente verso la disperazione e il terrore.

Non credo che Bertino condivida completamente la frase di Welles. Penso, piuttosto, abbia cercato di mostrare cosa accade se amore e amicizia vengono tirati fuori dal cilindro delle nostre esistenze quando oramai è troppo tardi. E di girare un horror spaventoso e snervante.

Gli è riuscito molto bene.