Taron e la pentola magica, la recensione del classico Disney che sfiorò l'horror

Usciva a fine luglio del 1985 negli Usa uno dei lavori più problematici dei Walt Disney Animation Studios, Taron e la pentola magica, un flop che rischiò di fiaccare il morale della nuova generazione di artisti Disney. Ve lo raccontiamo nella nostra recensione, senza sottovalutarne il fascino decisamente peculiare.

Nella terra di Prydain, il giovane guardiano dei porci Taron riceve una missione importante: badare alla maialina Ewy, dotata di mistiche capacità divinatorie. Può rintracciare oggetti magici sperduti, come una pentola maledetta in grado di risuscitare i morti. L'oggetto fa molto gola al mostruoso Re Cornelius, che cerca di acciuffarla. Colto alla sprovvista, l'ingenuo Taron andrà al salvataggio, insieme ad amici raccolti sulla strada: la principessa Ailin, il menestrello Sospirello e un bizzarro essere di nome Gurghi, incrocio tra una scimmia e un cane.

Per anni Taron e la pentola magica (The Black Cauldron, 1985) di Ted Berman & Richard Rich è stato il film "maledetto" per antonomasia nel canone storico dei Walt Disney Animation Studios, quello da seppellire in soffitta, per dimenticarsene. E maledetto fu davvero, da diversi punti di vista. La Disney animata si era spesso legata alle fiabe per i suoi più grandi successi, ma non aveva mai osato la trasposizione di una saga fantasy: i diritti cinematografici dei cinque volumi delle "Cronache di Prydain" (1964-1968) di Lloyd Alexander erano stati acquisiti all'inizio degli anni Settanta, ma le difficoltà di adattamento del complesso materiale erano state peggiorate dalla transizione generazionale all'interno dello studio. Durante la lavorazione del precedente Red & Toby Nemiciamici (1981) i creativi che facevano capo all'erede designato dei grandi artisti, Don Bluth, avevano a sorpresa lasciato la casa seguendo il loro condottiero, costringendo la dirigenza, Ron Miller incluso (genero di Walt Disney), a richiamare in fretta dalla pensione alcune delle passate colonne, per aiutare gli artisti ancora imberbi. Terminata l'emergenza, nel clou della lavorazione, l'ambizioso progetto di Taron e la pentola magica fu però il primo che i giovani animatori guidarono senza i "doppi comandi", se si eccettuano alcune personalità come il coregista Berman, lì dagli anni Sessanta ma comunque mai una figura di spicco. Anni dopo, uno degli artisti riassunse molto bene il velleitarismo di The Black Cauldron: "Doveva essere il nostro Biancaneve, ma non eravamo ancora pronti."

In cosa Taron e la pentola magica è innegabilmente acerbo? C'è un'ipersemplificazione del materiale originale, come se il fantasy fosse infilato nel collo di bottiglia di una fiaba più semplice, resa però meno a fuoco da un accumulo di incontri picareschi un po' dispersivi. Non sarebbe tuttavia un problema così pesante in casa Disney, perché d'altronde molti lungometraggi degli anni Sessanta e Settanta (dalla Carica dei 101 a Robin Hood) erano esilissimi nella storia: le vecchie colonne dello studio sapevano dare solidità a quella leggerezza, con la forza delle caratterizzazioni marcate di ogni singolo protagonista o comprimario, in personalità e animazione. Gli allora giovanissimi animatori come Andreas Deja, Mark Henn, Phil Nibbelink o Ruben Aquino non avevano ancora quella sicurezza: avevano acquisito la tecnica, ma non la spavalderia, potevano solo cercare di farsi guidare (com'è evidente) da scene che richiamano momenti di La spada nella roccia, La Bella Addormenta o altri classici. Taron e Ailin sono troppo timidi in grafica e animati "col freno a mano", quasi trapelasse un'evidente paura di muovere la figura umana stilizzata ma non caricaturale. Si recupera qualcosa dove si può andare sopra le righe, per esempio nei cachinni di Sospirello, di Rospus (il mostriciattolo lacché del cattivo), ma soprattutto di Gurghi, evidente ideale depositario della "magia Disney": lo progettò o animò Hendel Butoy, con qualche incertezza ma col cuore al posto giusto. Le difficoltà di caratterizzazione si avvertono in dialoghi piuttosto deboli, nemmeno aiutati da un ritmo di esecuzione e montaggio che mostra qualche improvvida dilatazione: l'incontro con i folletti volanti, simil-Puffi ma assai più antipatici, è la sezione che più di tutte sembra sul serio girare a vuoto.

Ma allora perché, dal suo riemergere tardivo in VHS solo alla fine degli anni Novanta, Taron e la pentola magica è diventato un cult? Perché la volontà disperata di aggiornarsi al cinema contemporaneo guardava al registro di Lucas e Spielberg, ai Predatori dell'arca perduta, nonché a quel ricorso alla spettacolarità un po' grottesca di un Ghostbusters: guardacaso anche qui le musiche sono firmate da Elmer Bernstein, che in un'atmosfera a base di resurrezioni un po' inquietanti tramite magia a tutti gli effetti nera (!), abbondò con l'uso dello strumento musicale horror per antonomasia, l'onde martenot, come fece per il film di Reitman. Per cui sì, The Black Cauldron è nero sul serio, nero come la pece: era dai tempi di Fantasia e del segmento "Una notte sul Monte Calvo" che gli studi Disney non premevano il pedale dell'horror in questa maniera. Non c'è tentativo di gag o di leggerezza che stemperi ciò che rimane di più del film: un cattivo a metà strada tra uno zombi e uno scheletro, sporcizia, nebbie mefitiche ed effetti di luce che squarciano tenebre, un'orda di non-morti, sangue (sul volto di Taron, sul ceppo con cui si minaccia di decapitare la tenera Ewy) e finalone quasi splatter, clamorosamente memore dei Predatori anche nella musica. Taron e la pentola magica, a dispetto dei suoi tentativi di addolcire la cupezza del materiale con il sorriso Disney, o forse proprio per questo preoccupato tentativo, risulta ancora oggi più inquietante di quel che sembra. E la spiazzante assenza totale delle canzoni rende tutto ancora più grave.

Tanto grave che Jeffrey Katzenberg, appena promosso presidente dei Walt Disney Studios nel 1984, col compito di risollevare l'azienda e dargli una direzione, arrivato in corso d'opera rimproverò tutti per il risultato "invendibile" a bambini e bambine, stroncando personalmente minuti del film e rimuovendone alcune inquadrature troppo gore (riaffiorate poi online). Anche così, non riuscì a evitare che Taron e la Pentola Magica diventasse il primo cartoon Disney a uscire negli USA con la classificazione di censura "Parental Guidance" (PG) e non con la classica "Universal" (U): questo film Disney non era "per tutti". Spiazzante. Come se non bastasse, The Black Cauldron era costato ben 44 milioni di dollari (oltre 130 di oggi!), per un lavoro protratto su ogni dettaglio dei fondali a più livelli, in un trionfo della celebre Multiplane Camera, e di una costosissima ripresa in Super Technirama 70, per giunta arricchita dai primi effetti in CGI della storia Disney (si veda il globo magico di Ailin). La maledizione del calderone colpì il film stesso: raccolse a malapena una ventina di milioni in tutto il mondo, diventando uno dei flop più terribili nella storia dello studio.

Dall'anno successivo, Katzenberg stesso e questi ragazzi avrebbero capito meglio come mediare contemporaneità e tradizione, a partire da Basil l'investigatopo (1986), il vero inizio del Rinascimento Disney che avrebbe portato ai nuovi classici come La sirenetta, La bella e la bestia e Aladdin. Per arrivare lì, fu necessario passare per l'ingenuità di Taron e la pentola magica, un fuoco ardente d'ambizione che si spense in una stella filante, comunque filologicamente imprescindibile per la storia del leggendario studio d'animazione americano.