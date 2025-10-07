Super Charlie, la recensione del film di animazione, per tutti i figli di mezzo

Coproduzione tra Svezia e Danimarca, il simpatico Super Charlie è un film in CGI molto tradizionale, che usa i tormentoni dei supereroi per raccontare con ironia il disagio dei figli di mezzo. La nostra recensione.

Willy è un bambino di dieci anni assolutamente medio: in tutti i sensi, perché ha una sorella maggiore distante e un fratellino in arrivo, cosicché la mamma scrittrice e il babbo poliziotto imbranato hanno per lui sempre meno tempo. È però l'unico a realizzare che il neonato Charlie ha incredibili superpoteri, oltre ad avere la capacità di parlare già dopo quattro settimane: Willy intuisce che Charlie possa essere il suo momento di gloria, specialmente quando trova la soluzione di un caso misterioso che ha causato grattacapi al papà. Tra i cattivissimi c'è però qualcuno che indovina la sua frustrazione...

Il più grosso rischio, quando un appassionato di animazione si trova davanti a un film come Super Charlie, è liquidarlo in base a fattori che pesano soprattutto per chi se ne intende, ma non necessariamente per il pubblico: per un prodotto destinato alla sala, la fattura tecnica garantita dalla danese A. Film Production A/S è abbastanza solida, però non a prova di bomba e un po' antica. I movimenti più netti dei peronaggi sono resi piuttosto bene, così come funziona il ritmo del montaggio e della regia (di Jon Holmberg, anche sceneggiatore). La direzione artistica però propone un look in CGI assai generico che sta invecchiando sempre più rapidamente: è una questione di cui comincia a soffrirne persino la Pixar di Elio, e a maggior ragione soffre una piccola produzione europea con poco più di una dozzina di animatori al lavoro. L'espressività facciale dei protagonisti sembra viaggiare appena più lenta delle emozioni che si vogliono veicolare. Apprezzabili un paio di brevi inserti in 2D a mano libera, quando Willy interroga le sue "coscienze" fumettistiche (non proprio affidabili sul piano morale), anche se non bastano a dare un forte carattere visivo al film intero.

Detto ciò per un obbligo di minima oggettività, non si può negare che Super Charlie funzioni a dispetto dei suoi limiti, pescando dai libri della svedese Camilla Läckberg, che qualche lettore o lettrice accanita di gialli ricorderà per racconti di certo non rivolti all'infanzia. Il lungometraggio porta a casa il risultato con un bel rispetto del pubblico, non solo quello di riferimento, ma anche di quello più adulto che sia disposto a riflettere un attimo sui temi in gioco. Nonostante infatti il filone supereroico sia abusato, così come quello relativo a supercattivi vari (Anton sembra il Balthazar Bratt di Cattivissimo Me 3), tutto è rigorosamente al servizio della sua lettura metaforica, con una trovata di fondo indovinata: la crisi del figlio di mezzo, geloso del nuovo arrivato, diventa la ricerca di un'identità molto specifica, cioè la "spalla dell'eroe". Tutto il racconto quindi esplora questa presa di coscienza "parallela", realistica eppure fantastica allo stesso tempo, con momenti di riuscito umorismo che persino il nerd dei cartoon, quello che ha espresso le perplessità di cui sopra, deve pur riconoscere.

Il copione è più complesso di come appare, perché c'è l'idea di specchiare Willy nell'equivalente Anton, che invece è il fratello-spalla del villain, Imperio. Condividono la voglia di uscire dall'ombra di una persona di talento, e le distanze tra il bene e il male potrebbero essere annullate, se Willy prendesse le decisioni sbagliate... È un bel concetto da esporre e spiegare al pubblico più giovane, che non a caso ha regalato a Super Charlie il premio per il miglior film nella categoria 6+ all'ultimo Festival di Giffoni: cosa significa riconoscere il talento altrui, sostenerlo, senza perdersi nel "rosicamento", come si direbbe a Roma?

Alla fine Super Charlie si conquista una sua timida ma tenera identità, lasciandosi alle spalle anche la tentazione di paragonarlo ai Baby Boss della DreamWorks Animation: echi a parte, il ritmo più compassato e rifessivo in questo caso è propedeutico a un messaggio più chiaro per bambini e bambine.