Nata da un soggetto di Dave Grohl, questa commedia horror che mescola demoni, rock'n'roll, splatter e umorismo e che è inzuppata fino al midollo dello spirito degli anni Novanta sarà nei cinema italiani per una settimana dal 23 al 29 giugno.

Sono nato nel 1974, se vi piace chiamatemi pure boomer, ma faccio parte, con orgoglio, della Generazione X.

E da orgoglioso appartenente alla Generazione X, per me, Dave Grohl prima di tutto è, o era, il batterista dei Nirvava, e Pat Smear il loro secondo chitarrista, quello che in quel capolavoro dell'arte contemporanea che è l'Unplugged in New York della band di Kurt Cobain suonava una chitarra acustica a tre colori: rossa, gialla e blu.

Poi certo, dopo - dove per dopo si intende dopo la morte di Cobain - ci sono stati i Foo Fighters, il gruppo nel quale Grohl, fondatore e leader, ha avuto modo di dispiegare il suo talento istrionico ed esprimere tutto il suo estro non solo musicale. Ma prima, per me, nel mio immaginario, rimangono anche quella cosa lì.

Il fatto è che, Nirvana o Foo Fighters, quella musica era e rimane ancora oggi impregnata dello spirito degli anni Novanta, così come degli anni Novanta è impregnato il look di Grohl e soci, e così come degli anni Novanta, che sono stati un decennio nel quale, una volta cadutoci dentro, dentro rimani per sempre, è impregnato anche tutto Studio 666.





La storia poco importa.

La villa di Encino dove i Foo Fighters vanno a registrare il loro decimo album e nella quale finiscono vittima di entità maligne che possidono Grohl e lo fanno diventare un sanguinario assassino ossessionato dall'idea di finire una canzone apparenetemente interminabile (e da un impossibile accordo: L), e lo rendono capace di rompere così, demonicamente, il suo blocco creativo, la sua shininghiana stipsi compositiva.

Quel che importa sono gli anni Novanta.

E, sarò io, ma non mi pare affatto incidentale che nel film il prologo, nel quale di racconta di un'altra band che era andata lì a registrare, e che era stata vittima della stessa possessione demoniaca, sia ambientato nel 1993, l'anno in cui, per dire, i Nirvana han pubblicato il loro ultimo album in studio, "In Utero", e registrato l'Unplugged.





La musica di Studio 666, e quella dei Foo Fighters, è chiaramente anni Novanta. È anni novanta, e spacca, perfino quella metallara dei Dream Widow, la band di finzione che aveva provato a registrare in quella villa di Encino, nel 1993, l'album che li avrebbe consacrati come "i nuovi Jane's Addiction", che è una musica composta dallo stesso Grohl e disponibile qui su Spotify.

Sono anni Novanta le camicie di flanella di Grohl, e il modo in cui Studio 666 gioca con l'horror e lo splatter debordante e l'ironia demenziale, un po' alla Peter Jackson di Splatters, un po' alla Sam Raimi dell'Armata delle tenebre (che, guarda un po', è pure lui del 1993), e pure quel certo qual modo di essere meta- che è venuto dopo lo Scream di Wes Craven.





Il punto è che Studio 666 è un tuffo nel passato. È il giochino - costoso, magari, ma se lo possono permettere - di una band che fin dai suoi esordi, quando ancora MTV era qualcosa di rilevante nel mondo della cultura pop mondiale, ha usato i videoclip in chiave profondamente autoironica e deliberatamente cretina, e a suo modo cinematografica, perlomeno nella voglia di raccontare delle storie.

E che Grohl e ancora di più i suoi sodali (compreso quel Taylor Hawkins che è morto prematuramente pochi mesi fa) non siano dei grandi attori poco male. Anche perché certe loro goffaggini e rigidità, ne sono certo, fanno parte di un disegno coerente e voluto. Come fanno parte del disegno i cammei di gente come Lionel Ritchie, John Carpenter e della lanciatissima Jenna Ortega.





In qualche modo Studio 666 sta ai Foo Fighters come Tutti per uno o Aiuto! stavano ai Beatles, e il fatto che qui Rami Jaffee faccia chiaramente il Ringo Starr della situazione è un indizio che fa prova da solo.

Poi certo, non c'è Richard Lester alla regia, ma un certo BJ McDonnell, uno che ha diretto un sacco di video degli Slayer e pure il terzo capitolo della serie slasher di Hatchet, ma non si può avere tutto dalla vita. E che Studio 666, che pure è una ventina di minuti troppo lungo, e che cazzeggia tantissimo, e che sì un giochino ma un giochino nel complesso divertente perché divertito, è abbastanza innegabile.

Di quel divertente che avrebbe fatto la felicità di Beavis & Butthead, tanto per rimanere in quegli anni Novanta dai quali non si esce. Perlomeno noialtri della Generazione X.