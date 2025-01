Attenzione all'esordio di JT Mollner, un film (fin troppo) astuto e modaiolo ma che è in grado di andare dritto e fare quel che vuole senza compromessi. Da sottolineare la direzione della fotografia di Giovanni Ribisi e le canzoni di Z Berg. La recensione di Strange Darling di Federico Gironi. La recensione di Strange Darling di Federico Gironi.

La partenza è con l’acceleratore a tavoletta; in tutti i sensi. In ordine cronologico, con alcune dovute omissioni: il primo piano in bianco e nero di un uomo che fuma, e una donna che chiede: “Sei un serial killer?”; una didascalia iniziale che riassume la storia di una mattanza “realmente accaduta”; una ragazza bionda che emerge correndo da un bosco al ralenti secondo la più classica iconografia della “final girl” e sulle note di “Love Hurts” dei Nazareth; due auto a tutta velocità in una strada sperduta dell’Oregon e il logo titolo del film che si staglia su un cielo azzurrissimo, con poi un sottotitolo: “Un thriller in sei capitoli”.

Una manciata di minuti, e non solo abbiamo capito benissimo dove siamo (inteso: da quali parti del cinema e in che genere di storia), ma anche che tipo di film abbiamo di fronte: quel tipo di film che forse non è originalissimo, che sicuramente deve qualcosa a qualcun altro, che magari strizza l’occhio in maniera fin troppo smaccata, ma che è portato avanti con convinzione e precisione, con cura formale e voglia di sorprendere. Perché sorprende, Strange Darling. Più di una volta. Strange Darling, sui twist, basa la sua ideologia, se così possiamo dire.

Siccome si basa sui twist, di Strange Darling possiamo dire poco, dal punto di vista della trama e dei contenuti. Magari possiamo dire che i sei capitoli che ci sono stati annunciati ci vengono raccontati per immagini in maniera non cronologica, e che solo quando arriviamo alla metà del film circa capiamo perché il personaggio interpretato da Kyle Gallner sta dando la caccia a quello di Willa Fitzgerald.

E diciamo solo riguardo all’incontro e allo scontro tra i due, chiamati nei titoli di testa semplicemente Il Demone e La Signora, la dinamica è più complessa di quanto ci si potrebbe aspettare da un film che pare raccontarci - e ci racconta - la caccia spietata di un killer a una vittima prescelta: perché lì dietro si annidano sfumature che parlano di relazioni tossiche o perversioni sessuali, e ancora di più ragionamenti sui generi decisamente non banali e coraggiosi nel loro prestare il fianco alla polemica.

E però, siccome qui fare spoiler sarebbe davvero cattiveria (anche se scommetterei un soldino sul fatto che, a rivederlo sapendo tutto ma proprio tutto, Strange Darling funzionerebbe lo stesso), limitiamoci a parlare di tutto quello che il film scritto e diretto da JT Mollner mette sullo schermo. Alle sue apparenze, che dal punto di vista formale sono anche innegabili sostanze.

La prima è la fiducia che Mollner ripone nel genere, messo sullo schermo dritto e deciso, senza incertezze e senza giri di figure. Nella sua parte iniziale Strange Darling sembra quasi uno degli horror dei primi anni Duemila, della New Extremity francese, poi le cose mutano, i registri cambiano, e Mollner pare abbracciare alcuni tarantinismi, certamente, come pure le più recenti tendenze a farlo strano, a mettere sullo schermo situazioni assai weird e vagamente oniriche (che hanno il loro punto d’origine, ma solo quello, nella rivoluzione lynchiana). L’esempio massimo sta nella parentesi a casa dei due fricchettoni, e nella preparazione di una colazione domenicale che diverrà cult.

Se i passaggi da un registro a un altro (e ritorno) funzionano bene e sono fluidi, è anche merito di una serie di scelte estetiche che chiamano in causa anche Giovanni Ribisi, qui al suo esordio come direttore della fotografia, con uno sbandierato uso del 35mm, e forse impegnato in una sorta di prova generale per un suo primo film da regista. Ribisi alterna camera e mano, grandangoli, piani sequenza, primi piani, dettagli, luci forti e capaci di tingere la scena e i personaggi. Soprattutto, nel raccontare la caccia del Demone alla Signora e quel che poi ne consegue, Ribisi e Mollner scelgono di adottare un punto di vista mobile e mutevole, con la macchina da presa che sembra spiare i protagonisti, e che quindi ci mette nella condizione a partecipare noi stessi alla caccia. Un punto di vista mobile e mutevole che, al tempo stesso, ci prepara a assistere ai ribaltamenti di fronte e ai movimenti ondivaghi che la trama ci mette di fronte.

Insomma: una trama (più o meno) sorprendente, cura formale, fiducia nel genere e capacità di mescolare le carte e i toni. C’è di che divertirsi, con questo Strange Darling, che è anche furbo e modaiolo, certo, ma senza diventare mai stucchevole, senza esagerare, senza passare al lato oscuro. Se poi ci mettiamo che, assieme al tormentone “Love Hurts”, ci sono una serie di notevoli canzoni indie pop originali di Z Berg, possiamo davvero dire che a casa, dal cinema, si torna decisamente soddisfatti.