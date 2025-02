Notevole il film del tedesco Tim Fehlbaum, che è in grado di essere cinema classico e avvincente che si mescola al format di The Newsroom, ma anche di mettere lo spettatore che ha voglia di farsi coinvolgere di fronte a questioni politiche e filosofiche mica da ridere. La recensione di September 5 di Federico Gironi.

Certo, con quello che Jean Baudrillard ha definito il suo “eccesso di realtà”, l’11 settembre è stato qualcosa di diverso, di enormemente più potente e scioccante, ma fa bene Tim Fehlbaum

a ricordarci nelle didascalie che appaiono alla fine del suo September 5 che quell’altro atto terroristico avvenuto nello stesso mese, una trentina d’anni prima, è stato il primo a essere trasmesso in diretta nel mondo. E come nella lettura dell’attacco e del crollo delle Torri Gemelle del filosofo francese, anche in questo film c’entrano, volendo, questioni come quelle del simulacro e del simbolismo, e del collasso della simulazione e della realtà.

Va bene, magari l’ho presa un po’ alta, ma la sostanza del discorso rimane quella, se pensiamo che September 5 racconta la Storia (quella del cosiddetto Massacro di Monaco, che già in sé non era affatto scevro di piani simbolici, e al quale è dedicato anche un bellissimo documentario intitolato Un giorno a settembre, e le cui conseguenze sono raccontate da Spielberg in Munich) vista attraverso lo sguardo, gli occhi e le lenti delle telecamere della troupe della ABC che stava coprendo le Olimpiadi e che si è trovata di fronte a qualcosa di indicibile, che ha trasformato in una diretta televisiva, e che tutto questo lo fa all’interno della cornice di un film.

Se vogliamo vederla ancora diversamente - ma, ancora una volta, toccando comunque un po’ le stesse questioni - potremmo anche dire che September 5 è un po’ come una versione espansa e un pelo più cupa, nonché ambientata quarant’anni prima - di una puntata di The Newsroom, la serie di Aaron Sorkin che è sempre più fondamentale per capire il nostro presente. In particolare, ci sono diverse assonanze con il settimo episodio della prima stagione, quello che si intitola “1° maggio” (quante date…) e gira attorno - guarda un po’ - alla notizia dell’uccisione di Osama Bin Laden. Ci sono perché, come Charlie Skinner in The Newsroom (il direttore della testata, quel simbolo di un giornalismo oramai estinto che da noi è diventato anche il titolo di una newsletter del Post), anche Marvin Bader, il capo delle operazioni olimpiche della ABC interpretato qui da Ben Chaplin, pone questioni relative all’etica del giornalismo, alla responsabilità di quanto viene detto e mostrato su uno schermo. Televisivo, in questo caso, ma il discorso vale anche per altro: anche per il cinema.





September 5 - che, lo dico qui una volta per tutte, è assai ben scritto, ben diretto e ben recitato, e che si rifà chiaramente a un cinema d’altri tempi, purtroppo andati - è molto abile nel ripercorrere l’aggressione e il sequesto da parte di Settembre Nero della squadra olimpica israeliana durante le Olimpiadi di Monaco del 1972 e la disastrosa gestione della situazione da parte delle autorità tedesche, e lo è nel farlo, come detto, dal punto di vista di un gruppo di giornalisti e producer televisivi americani che già - come sottolineato all’inizio del film - avevano iniziato a mettere in luce il peso simbolico della presenza israeliana (ma anche americana, ma perfino francese) in Germania a meno di trent’anni dalla fine dell’orrore nazista e dell’Olocausto. In questo gioco continuo di rimandi tra il piano della realtà, del racconto televisivo, e di quello cinematografico, c’è anche spazio per sfumature e dettagli che mirano a riportare la complessità della situazione politica di allora e - purtroppo - anche di oggi: come quando si parla di “arabi”, e c’è la reazione del tecnico francese al lavoro con gli americani, che è di origine algerina.

Lo si può leggere come un nuovo modo di raccontare una storia nota (o che almeno si suppone tale), come il backstage di una redazione giornalistica televisiva in un momento di crisi, come un apologo morale sull’uso di quelle cose che si chiamano immagini (termine oramai tanto abusato dalla critica da rischiare lo svuotamento di senso). Come mescolamento e rielaborazione dei piani della realtà, del simbolico o del simulacro (basterebbe il modo in cui finzione e archivio si fondono senza soluzione di continuità, a dimostrarlo superficialmente). In un modo come nell’altro, September 5 funziona. Meritatissime le nomination al Golden Globe come miglior film, e all’Oscar per la migliore sceneggiatura. Avrebbero meritato un riconoscimento anche John Magaro (qui un po’ la MacKenzie McHale della situazione), e quella brava attrice tedesca che è Leonie Benesch. E forse a Venezia, dove September 5 è stato presentato in prima mondiale, il film di Fehlbaum avrebbe meritato più della sezione Orizzonti Extra.