Continua, con immutata intelligenza e divertimento, la saga splatter e metafilmica di Scream con Scream VI. La recensione di Daniela Catelli.

In America, tra le nuove realtà del cinema emerse prepotentemente dalla sfera indipendente, ci sono i Daniel di Everything Everywhere All at Once e i Radio Silence. Solo che i secondi, ovvero il duo di registi Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett, con Chad Vilella in produzione, non arriveranno mai sul palco dell'Oscar, visto che realizzano film che, per quanto intelligenti e attuali siano, hanno la forma dell'horror estremo, quello chiamato comunemente splatter. Per lo stesso motivo, le brillanti sceneggiature di James Vanderbilt e Guy Busick non riceveranno nessun premio importante. Dopo aver riportato in vita la saga craveniana con Scream, l'anno scorso, questo gruppo di creativi continua a sorprendere e divertire i fan con Scream VI, un seguito realizzato a tempo di record, che nonostante la defezione di Neve Campbell per motivi contrattuali/economici (ma il suo personaggio viene ampiamente citato e questo ci dà buone speranze per il futuro), non perde un briciolo di qualità ma al contrario porta ancora oltre i livelli di sangue (e relativi body count) e di riflessione metacinematografica. Ma non solo, perché stavolta non si parla solo di film dell'orrore con numerosissimi e gustosi omaggi, anche al nostro cinema di genere, disseminati qua e là, ma proprio del concetto di saga, che ha superato l'idea di sequel, reboot, “requel”, spin-off e quant'altro, dei protagonisti storici (ormai sacrificabili) e di quelli nuovi, dei social che devono distruggerti la reputazione prima – in questo caso – di farti fuori, del complottismo, delle famiglie che possono essere l'origine del male ma da cui ci si può anche emancipare, costruendosene una alternativa con gli amici più fidati, e di tantissimo altro ancora.

Della trama, come già per il precedente, è peccato mortale rivelare qualcosa, per cui riassumiamo in breve quello che già si sa. Sopravvissute ai massacri che le hanno coinvolte a Woodsboro, le sorelle Carpenter, Sam (Melissa Barrera) e Tara (Jenny Ortega), si trasferiscono a New York per frequentare il college, con gli amici Mindy (Jasmin Savoy Brown) e Chad (Mason Gooding). Ma un anno dopo entrambe sono ancora traumatizzate: Sam ha paura di diventare come il padre, il primo maniaco, Billy Loomis (Skeet Ulrich), va in analisi ed è iperprotettiva nei confronti della sorella minore. Ghostface ritorna a perseguitare le loro vite anche nella grande città, dove, con l'avvicinarsi di Halloween, si moltiplicano le maschere dedicate al personaggio, rendendo ancora più complicato difendersi. Sui social e sui media si cominciano a insinuare sospetti su Sam come possibile autrice dei delitti. A dar man forte al gruppo di amici, che non sanno di chi possono fidarsi, ci sono Kirby (Hayden Panettiere), ferita gravemente in Scream 4 (Stab 4 nella finzione) e ora nell'FBI, un poliziotto (Dermot Mulroney) padre della coinquilina delle Carpenter e Gale Weathers (Courteney Cox), l'anchorwoman che ha scritto un libro sui fatti di Woodsboro, dove ha perso l'ex marito Linus, ed è la veterana della serie (nella finzione e nella realtà).

Gli sceneggiatori ribaltano più volte, in modo geniale, le nostre aspettative, a partire dal bellissimo inizio, che sovverte ma ripropone il classico tema della telefonata con omicidio, alla scena post titoli di coda che solo pochi forse rimarranno a vedere (ma quei pochi, fortunati, si faranno l'ultima bella risata). Come già il precedente, anche Scream VI tra i tanti temi di cui dicevamo, mette alla berlina l'ossessione dei fan per le saghe, che spesso sfocia in un vero e proprio culto, il loro livello di maniacalità e gli immancabili spiegoni finali, tipici di questo genere di film. Quando le cose sembrano diventare troppo prevedibili e scontate, ecco che ci fanno capire, con una trovata o una battuta, che lo fanno apposta e ci prendo in giro. Se il sangue scorre a fiumi, stavolta Ghostface, oltre alle lame, sua arma d'elezione (che in alcune scene, coreografate come un balletto sincronizzato, sono doppie) usa anche un fucile a pompa, una pistola e una scala, mentre per combatterlo viene utilizzato di tutto, incluso un televisore (chi riconosce la citazione merita un bel premio). Scream VI è un film per il pubblico più giovane, ma lo è anche per chi è cresciuto negli anni Ottanta con i film di Wes Craven, come i realizzatori, che conoscono a tal punto la materia da potersi permettere storie assai più intricate delle trame macchinose e meccaniche escogitate, per citare un franchise di successo, da Rian Johnson per i suoi murder mystery.

Qua, davvero, non si sa mai cosa aspettarsi, non siamo mai al sicuro e non sappiamo chi si nasconde sotto l'iconica maschera e lo scomodo mantello di Ghostface. Potremmo anche intuirlo se ci fosse il tempo per fermarsi a riflettere, ma tra i meriti di Bettinelli-Olpin e Gillett c'è anche quello di concedere allo spettatore, come ai protagonisti, pochi momenti di pausa per riflettere. Il cast è ormai rodato ed efficace e potenzialmente, se gli autori non si stufano, c'è ormai abbastanza materiale per andare ancora avanti. L'importante è non trasgredire una regola fondamentale: mai diventare troppo prevedibili e scendere di livello: ma vedendo come anche dal peggior film della serie, Scream 4, siano riusciti a tirar fuori qualcosa di buono, diremmo che questo rischio è ancora lontano.