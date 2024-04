A dispetto di alcune evidenze (come il tema del caso Epstein) Scoop è un film che parla di cose diverse: dal giornalismo, ovviamente, al declino della casa reale inglese. E lo fa in maniera assai contemporanea. La recensione di Scoop di Federico Gironi.

Non è un film sul caso Epstein, a dispetto delle battute e delle didascalie finali che parlano delle vittime. Né tutto sommato sul comportamento sconsiderato di quel fessacchione del principe Andrew, il Duca di York, uno che prima di tutto questo casino si era sposato Sarah Ferguson la succhia-alluci, ritratto nel film come il cocco di mamma Elisabetta II, bambinone mai davvero cresciuto.

No. Come suggerisce il titolo Scoop è un film sul giornalismo. Anzi meglio, sulla comunicazione. Ancora di più, un film sulle prime crepe sulla facciata monolitica della dinastia dei Windsor, quella che, da quando non c’è più Elisabetta, non passa giorno che diventi sempre più un’istituzione in crisi, nel mirino, che incappa in gaffe e in errori grossolani.

Sempre e comunque, per l'appunto, nel segno della comunicazione. Sbagliata, ovviamente.

Inutile aspettarsi un altro Frost/Nixon, o roba simile. Qui l’intervista vera e propria, quella in cui Andrew fa una figura meschina di fronte alla Emily Maitlis del programma BBC Newsnight, dura pochissimo. La sua preparazione ha sì a che vedere col mondo del giornalismo, la sua pratica, il suo dietro le quinte, ma anche con qualcosa di diverso, e più complesso. Con qualcosa che è ancora più attuale oggi di quanto non fosse nel 2019, ovvero nell’anno in cui il film è ambientato e in cui sono accadute realmente le vicende raccontate.

I segni ci sono tutti: basta saperli vedere. Innanzi tutto, dopo il prologo che racconta del paparazzo che scattò la famigerata foto del Duca di York a spasso per New York con Epstein, il film comincia raccontando la difficoltà della BBC di fronte all’aggressività delle altre piattaforme d’informazione, e il suo annuncio relativo alla necessità di tagliare centinaia di posti di lavoro. Subito dopo, ecco che alla corte di Andrew viene fatto entrare uno spin doctor per la gestione della sua immagine. Il tema comune? La comunicazione, ovviamente, e la sua entrata in crisi nell’era del digitale e dei social media. La crisi, in particolare, della comunicazione della casa reale britannica.

L’intervista di Andrew, infatti, pensata come a uno strumento per ripulire la sua immagine da parte della casa reale, fu un boomerang, un fiasco mediatico clamoroso, con il Duca e lo staff del Palace (Buckingham, of course) clamorosamente fuori synch rispetto alla realtà, convinti di aver ottenuto un gran risultato fino a quando non hanno visto le reazioni del mondo esterno.

Da allora, e soprattutto di recente, i Windsor di passi falsi simili ne han commessi diversi, sebbene meno eclatanti. Soprattutto, non riescono più a rispettare la famosa massima elisabettiana: “Never complain, never explain”, non a caso citata esplicitamente nel film.

Ma per capire certe cose non serve arrivare fino al momento dell'intervista. Con buona pace dei nomi più importanti del cast, Gillian Anderson e Rufus Sewell (ovvero Emily Maitlis e Andrew, giornalista e principe), i personaggi più importanti e significativi del cast sono altri due: la producer del programma Newsnight della BBC Sam McAlister, interpretata da Billie Piper, e la segretaria personale del principe, Amanda Thirsk, interpretata da Keeley Hawes. Due seconde linee, quindi, in apparenza. E invece.





Se la vera protagonista del film è McAlister, non è mica solo perché è dal suo best seller che Scoop è stato tratto. E se tra tra lei e Thirsk corre la linea più elettrica del film, non è solo perché è grazie al loro che l’intervista è stata pensata, concessa e realizzata.

McAlister e Thirsk incarnano due divere generazioni, due diversi ceti sociali, soprattutto due diversi punti di vista nei confronti dell’istituzione monarchica e della famiglia reale dei sudditi della corona.

Da un lato una ragazza che viene dal basso, volgarotta con i suoi capelli tinti, i marchi della moda bene in vista come un trapper, gli stivali pitonati che si fotografa prima d’entare per la prima volta a Palazzo, dove cercherà di portare a casa un cucchiaino reale come souvenir. Una popolana. Una che, quando deve parlare con il principe, pur con rispetto, non ha certo peli sulla lingua.

Dall’altro, una donna che ha dedicato la sua vita al rispetto del protocollo, che ha speso tutta sé stessa nella cura, nella protezione, nella dedizione cieca nei confronti del suo Principe, per il quale ha moti a metà tra una madre e un’innamorata. Ma che il principe, tutto sommato, non vede: “Vuole rimanga con lei a vedere la trasmissione, stasera?” chiede lei piena di speranza e di appresione il giorno della messa in onda dell’intervista. “No, perché?”, risponde lui distratto.

Dopodiché: il crollo. E la Regina - sempre invisibile - costretta a togliere dalla scena il suo figlio preferito e troppo viziato. L’inizio di un declino inesorabile, tanto che oggi i Windsor sembrano più appannati che mai.

Anche a livello più superficiale, comunque, Scoop funziona. I film sul giornalismo, tutto sommato, funzionano sempre (forse specialmente tra chi, nel settore, si occupa solitamente di cinema, che per un paio d’ore può illudersi di essere anche lei, o anche lui, un fondamentale cane da guardia della democrazia e vivere di luce riflessa). I film con gli attori inglesi, funzionano sempre, tanto bravi sono. A proposito di attori: oltre ai nomi già citati, nel cast c’è anche Romola Garai, un’altra garanzia.