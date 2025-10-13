Scirocco e il Regno dei Venti, la recensione del film di animazione tra Miyazaki e Moebius

È un vero gioiello il film animato Scirocco e il Regno dei Venti, diretto da Benoît Chieux e ispirato all'immaginario e allo stile di due grandi autori come Hayao Miyazaki e Moebius. La nostra recensione.

Juliette e Carmen, due sorelle, una ragazzina e una bambina, dovranno trascorrere qualche giorno con un'amica della mamma, la scrittrice Agnès. Bastano però pochi minuti a Carmen per aprire un passaggio nel magico Regno delle Correnti d'Aria, dove si teme la figura del signore dei venti, Scirocco. Trasformate in gatte umanoidi e spaesate, le sorelle dovranno contare solo sull'aiuto della cantante Selma, metà donna e metà uccello: sarà l'inizio di una visionaria avventura, mentre Agnès dorme ignorando quanto accade...

Scirocco e il regno dei venti è un omaggio che il regista Benoît Chieux ha voluto costruire sui propri numi tutelari artistici: di solito questo tipo di operazione rischia di esaurirsi in un omaggio fine a se stesso, ma l'autore ha avuto la saggezza di farsi affiancare alla sceneggiatura da Alain Gagnol, una delle moderne colonne dell'animazione francese, creatore con Felicioli di opere come Un gatto a Parigi e il recente Nina e il segreto del riccio. Il punto di vista infantile è quindi garantito con intelligenza e tenerezza, senza scadere nello sdolcinato, ma il nocciolo del viaggio è nella preziosa esperienza audiovisiva che Chieux ha costruito con lo studio francese Sacrebleu Productions: dopo aver aiutato Zilbalodis a dare vita al suo ambizioso Flow, senza dimenticare il sottovalutato coinvolgente Sasha e il Polo Nord, lo studio salpa verso i lidi di Hayao Miyazaki e Moebius.

Perché proprio Miyazaki e Moebius? Perché Scirocco e il regno dei venti è un Alice nel paese delle meraviglie che deve innanzitutto incuriosire, sia nel design dei personaggi sia nelle ambientazioni, creando in poche parole un mondo alternativo nel quale ci si possa perdere. Deve aprire la porta su un modo diverso di guardare e anche ascoltare, per cui poco importa che i due citati numi tutelari abbiano radici culturali e artistiche differenti: con i personaggi che profumano di Studio Ghibli e le scenografie cesellate nella leggerezza onirica e stilizzata di Moebius, Chieux sa di poter creare un linguaggio omogeneo, che in quanto pubblico sappiamo riconoscere senza nemmeno riflettere. Sullo schermo sboccia una sofisticata eppure immediata forma di "koinè" animata, una "lingua comune" che sintetizza percorsi diversi verso un unico traguardo. E ha sempre fatto parte di noi.

Scirocco e il regno dei venti è un film affascinante nel giostrarsi tra queste ispirazioni. La mutazione in gatto è un escamotage classico dell'anime (basti pensare alla Ricompensa del gatto del Ghibli, ma anche a Miyo - Un amore felino su Netflix), eppure Gagnol stesso fece dipendere da un felino, senza mutazioni, la storia di Un gatto a Parigi. Scirocco o i grotteschi batraci del villaggio sembrano usciti dalla matita di Hayao, ma l'uso del colore essenziale, la massima leggibilità visiva, la purezza dello stile della "linea chiara" nato con Hergé ed ereditato da Moebius, scardinano i nostri preconcetti su ombre e luce. E allora sì che rimaniamo a bocca aperta come Juliette e Carmen, catapultati come loro in questa disintossicazione visiva del nostro abituale sovraccarico d'immagini e colori, mentre la colonna sonora di Pablo Pico e il sound design sono stranianti il necessario, cercando di rappresentare... l'aria, anche nelle performance canore di Selma.

Forse qualcuno giudicherà Scirocco e il Regno dei Venti "derivativo", ma noi lo accettiamo, perché è il tipo di lavoro che può ricordarci perché amiamo l'animazione e le forme con cui nei decenni ha dato vita al suo sterminato immaginario. E ci godiamo due tradizioni al prezzo di una.