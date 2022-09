Prendendo a prestito un espediente spesso utilizzato dalla commedia americana, Rosanero di Andrea Porporati, ispirato al romanzo omonimo di Maria Tronca, è una favola che diverte e fa riflettere, perfetta per una visione in famiglia. La recensione di Daniela Catelli.

Fa piacere sapere che nel cinema italiano ci sono ancora commedie che, pur senza essere capolavori, riescono ad uscire dalle trappole del già visto e del banale, oltre a non proporre sempre i soliti attori. Sarà un caso ma due dei prodotti più gradevoli usciti di recente in questo campo vedono la presenza, sia in veste di attore che di sceneggiatore, di Salvatore Esposito, nella sua vita post-Gomorra, alla quale sembra aver deciso di dare una svolta comica o comunque di segno opposto. Così, dopo la gradevole commedia romantica cuciniera La cena perfetta, arriva questo Rosanero, ispirato (crediamo liberamente, soprattutto nella scelta obbligata di mantenere visibili entrambi i protagonisti) al romanzo omonimo di Maria Tronca, portato sullo schermo da Andrea Porporati che, al pari di Esposito, conosce bene come sceneggiatore il lato nero e criminale del nostro paese. Da questo mix di suggestioni, innestate su un'idea ampiamente sfruttata dal cinema americano (in film come Quel pazzo venerdì o il più recente Freaky, in chiave horror comedy), ovvero lo scambio di “anime” tra due persone agli antipodi, nasce una favola per bambini, capace di divertire anche il resto della famiglia, che ha una morale ma non è mai moralista (in fondo dentro ognuno di noi c'è un lato poco corretto).

In Rosanero tutto parte dall'arrivo in ospedale, contemporaneamente, di un feroce boss criminale, Totò o' Nero, vittima di un agguato, e una bambina con la passione per la danza, Rosetta, figlia di un fioraio e orfana di madre, caduta da un'altalena. Operati fianco a fianco e sottoposti alle scariche del defibrillatore, durante uno strano e improvviso blackout, si risvegliano entrambi nel corpo sbagliato. Rosetta dice parolacce e rifiuta tutto ciò che amava sconcertando i genitori, mentre Totò parla di un'altalena e della sua voglia di danzare, sconvolgendo il suo fido braccio destro La Bufala. Ma c'è un motivo, che scopriremo verso la fine, se i due sono destinati a fare questa insolita esperienza...

Sappiamo che rischiamo di cadere nella retorica del “napoletani tutti attori”, ma è impossibile non ammirare la “grazia”, mai caricaturale, con cui Salvatore Esposito dà al suo corpaccione la leggerezza fisica di una bambina, la cui innocente personalità riesce a far trasparire dallo sguardo, in perfetta sintonia con la spontaneità della piccola Fabiana Martucci al suo debutto. E continuando coi comprimari, è da applauso la perfezione dei tempi comici di Antonio Milo (La Bufala), un attore finalmente apprezzato come merita, ma anche la bravura dei due figli artistici di Matteo Garrone, Salvatore Striano e Aniello Arena: entrambi ex detenuti che hanno trovato un riscatto nella recitazione, il primo nel ruolo del commissario, e il secondo in quello del feroce e infido Murena. Senza dimenticare Fabio De Caro (altro reduce del Gomorra televisivo) e Sebastiano Somma, oltre agli attori non partenopei del film, tutti perfettamente calibrati nei loro ruoli. Sono anche loro a conferire verità a una storia fantastica e impossibile, che diverte e intenerisce insieme. Perché se nelle fiabe il bene alla fine trionfa sempre e il male fa una brutta fine, sappiamo tutti che non sempre nella vita questo accade e dunque ben venga un film che insegna ai più piccoli che anche una piccola ballerina può sconfiggere i bulli e un boss che in apparenza ha tutto in realtà non possiede niente.