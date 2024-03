Il mondo del rally in un anno cruciale degli anni '80. L'adrenalina di un automobilismo ben diverso da oggi è al centro del film diretto da Stefano Mordini e interpretato da Riccardo Scamarcio. La recensione di Mauro Donzelli di Race for Glory.

"Qualcosa ti spaventa nel rally? Sì, perdere". Una frase manifesto della visione del mondo del team manager Cesare Fiorio, uno dei più vincenti della storia dello sport automobilistico italiano con diciannove titoli mondiali, non solo nel rally, ma anche in Formula 1 con la Ferrari e nella motonautica. Un’ossessione per la vittoria che ha contagiato Riccardo Scamarcio, che ha fortemente voluto Race for Glory, collaborando anche alla sceneggiatura e producendo, oltre a interpretare il ruolo del protagonista stesso.

Una figura che viene raccontata in un anno chiave, quello che ha segnato la fine di una maniera di intendere le corse in fuoristrada, con una componente umana ancora cruciale, in chi guidava ma anche in chi cercava nei rivoli più maliziosi del regolamento un modo per facilitare la vittoria. È il 1983, ultimo anno in cui le due ruote motrici, tecnologia con cui la Lancia aveva vinto due titoli mondiali, sono riuscite a prevalere sull’innovazione tecnologica portata dalla potente Audi, le quattro ruote motrici, oltre a un budget molto importante e un’onnipotenza testimoniata da vittorie in serie.

A suo modo un’ennesima variante di Davide contro Golia, di un “underdog”, uno sfavorito capace di sovvertire i pronostici. Il sottotitolo, Audi vs Lancia dice tutto. La flessibilità a ragionare fuori dagli schermi “italiana” contro la potenza in crociera teutonica. Non è certo il canovaccio narrativo a stupire, al servizio com’è di un percorso di archetipi e riti di passaggio tipici del genere, anche se raccontati solidamente. È la rappresentazione sensoriale coinvolgente che rimane impressa. L’eco del motore, capace di alternare un singhiozzo di lamento a un’improvvisa accelerazione inebriante, trasmettendo una credibilità poche volte viste in questo genere dalle nostre parti. Sembra innescare il ricordo primordiale di un motore ben lontano dalla sofisticazione monotona senza un'imprecisione dei motori nell’automobilismo di oggi, indistinguibili da una sessione di Gran Turismo.

È l’imperfezione, la sensazione di rischio a regalare piacevolezza all’esperienza di visione di Race for Glory. Solleticando il lato oscuro di quegli anni e di quelle corse, il senso di pericolo e di morte che se non ci nobilita come specie, ma rappresenta una (re)pulsione primordiale come la tentazione di sfidare la velocità. In questo rende onore alla missione cocciuta di questi piloti, cresciuti nelle officine e non nei simulatori, rivali fino alle sportellate ma accomunati da una comune necessità di spingersi oltre il limite, che si lanciano in mezzo alla folla, con conseguente azzardo e fascinazione, percorrono strade anonime e periferiche, immersi nella natura e non all’interno dell’ovattata bolla di un circuito chiuso.

Analogico e inconsueto, è un film che con il suo andamento dritto al punto ogni tanto spiazza, sembra andare a singhiozzo nell'ignorare quello che c'è intorno, il personale, proprio come accade a quelle lamiere e quei pistoni, ancora capaci però di rigenerarsi con esperienza e olio di gomito, contro la società dell'obsolescenza programmata.