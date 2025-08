Quel Pazzo Venerdì, Sempre Più Pazzo: la recensione del sequel con Jamie Lee Curtis e Lindsay Lohan

Jamie Lee Curtis e Lindsay Lohan sono protagoniste di un sequel che rende giustizia all'originale, ma non si adagia sugli allori. Quel Pazzo Venerdì, Sempre Più Pazzo aggiorna senza forzature personaggi e situazioni, parlando con onestà tanto alla Gen Z che ai Millennials, e in equilibrio tra nostalgia, umorismo ed emozione.

Quel pazzo venerdì, sempre più pazzo è l'ennesima conferma che la cosiddetta "operazione nostalgia" è figlia dei nostri tempi. La tendenza squisitamente hollywoodiana di riesumare titoli che hanno plasmato l'immaginario di chi è cresciuto tra gli Anni Ottanta e i primi Anni Duemila ha colpito ancora, ma stavolta ha centrato il bersaglio. Remake e reboot di film tanto amati sono operazioni che, sin dall'annuncio, scatenano reazioni contrastanti. La posta in gioco, infatti, è molto più alta di un flop al botteghino. Ci sono in ballo sentimenti, ricordi ed emozioni... e con quelli non si scherza.

Ma niente paura, perché il sequel di Quel Pazzo Venerdì (2003) non ha nulla a che fare con esperimenti analoghi che, di recente, ci hanno fatto sentire delusi e persino traditi. Più di vent'anni fa, il teen-movie con una giovanissima Lindsay Lohan e una travolgente Jamie Lee Curtis è stato un viaggio avventuroso e rocambolesco nel divario generazionale. Ed è come una capsula del tempo per i millennial che, all'epoca, erano adolescenti (se Spotify fosse esistito, Take Me Away sarebbe stata in tutte le playlist). È un manifesto coinvolgente dell'angoscia adolescenziale, ma anche della scoperta di sé e del legame con la propria famiglia.

Il secondo capitolo recupera con sensibilità ciò che ha funzionato nell'originale, ma lo rielabora con freschezza e alcune idee niente male. Al centro c'è ancora lo scambio di corpi, che però raddoppia. Anna Coleman (Lohan) non è più un adolescente ribelle, ma un'assennata mamma single che mal sopporta l'invadenza di Tess (Curtis) nelle sue scelte e nella sua routine. La matriarca, dal canto suo, è ancora sposata col dolce Ryan (Mark Harmon), scrive libri e si diletta con i podcast. Al primo posto nella sua vita, però, c'è la nipote Harper (Julia Butter), giovane inquieta in cerca della sua strada. Quando Anna e l'affascinante Eric (Manny Jacinto) decidono di sposarsi, il mondo della ragazzina scricchiola pericolosamente. Non solo Eric è il padre di Lily (Sophia Hammons), odiata compagna di classe, ma la prospettiva di lasciare Los Angeles per trasferirsi a Londra la devasta.

Durante l'addio al nubilato di Anna, l'intervento non richiesto di una chiromante multi tasking (Vanessa Bayer) fa sì che, l'indomani, Harper si svegli nel corpo della madre (e viceversa) e la ritrosa Lily in quello di Tess, che invano ha cercato di instaurare un legame con la ragazzina. Le due arcinemiche, intrappolate in identità che rifiutano, decidono di deporre l'ascia di guerra e far fronte comune per boicottare il matrimonio di Anna ed Eric, mentre le Coleman scopriranno che essere giovani non è così divertente come ricordavano...

Le premesse non sono distanti dall'originale, ma Quel Pazzo Venerdì, sempre più pazzo non si limita a 'riscrivere', adagiandosi sul rassicurante paracadute delle certezze. Ha una sceneggiatura vivace, che delinea le dinamiche di un duo madre-figlia declinandole su un doppio binario, con tutte le incomprensioni che possono derivarne. Le gag (più o meno riuscite) non mancano, ma questa non è certo una sorpresa. L'aspetto gustoso è il modo divertente in cui il film fonde aspetti cruciali di entrambe le generazioni, e questo si riflette tanto nei look quanto nelle scelte musicali. La difficoltà di avere 16 anni nel 2025 trova un divertente contraltare nell'essere 'boomer' di Jamie Lee Curtis e sfrecciare su un monopattino elettrico con Spice Up Your Life in sottofondo è solo una delle improbabili situazioni in cui si troveranno le protagoniste.

Ciliegina sulla torta, la storia è costellata da piccoli omaggi a grandi cult: da Thelma & Louise a Braveheart, passando per Mean Girls. Oltre all'umorismo e alla comicità slapstick, c'è di più. Per ogni momento esilarante, ce n'è uno altrettanto toccante. È un film che, in primis, parla di connessione, di passioni e, soprattutto, di amore totale e incondizionato. Anna affronta le stesse sfide che sua madre ha gestito due decenni prima, ma con approcci radicalmente diversi. Osservare tre generazioni di donne alle prese con la vita, non è solo divertente: è potente. Harper e Emily, inoltre, non sono ridotte a stereotipi della Gen Z: i loro tormenti hanno motivazioni valide e affondano in problemi reali.

Qualche piccolo appunto: il doppio scambio potrebbe generare confusione, soprattutto all'inizio. Ci vorrà un attimo per raccapezzarsi e ricordare chi-è-chi. Il comeback di Jake (Chad Michael Murray), inoltre, è ai limiti del superfluo, pur dando il la ad una delle sequenze più spassose del film, all'interno del negozio di dischi. L'inguaribile 'gerontofilia' del personaggio è una nota stonata, per restare in tema di metafore musicali. Esattamente quanto, nel film originale, strideva la volubilità del ragazzo nell'innamorarsi prima della mamma e poi della figlia.

Chi temeva che Quel pazzo venerdì, sempre più pazzo non rendesse giustizia all'originale (incluso chi scrive), può tirare un sospiro di sollievo. Ritrovare dopo decenni personaggi che abbiamo amato e apprezzarli come il primo giorno non è affatto scontato, così come affezionarsi alle new entry. Le interpretazioni funzionano, le alchimie sono più forti ed è chiaro che il cast si sia divertito a recitare quanto noi a guardarli. Per i fan di lunga data, rivedere Lohan e Curtis di nuovo insieme sarà pura gioia: Anna e Tess sono cambiate, ma sono ancora loro. Per i neofiti, ecco un'ottima occasione per scoprire una storia che intrattiene, commuove e ha da dire qualcosa d'importante, in cui tutti possiamo identificarci.