Il nuovo film biografico di James Marsh dopo La teoria del tutto, prova a raccontare, non senza ottime suggestioni, la vita del premio Nobel per la letteratura Samuel Beckett, servito al meglio da Gabriel Byrne e Sandrine Bonnaire. La recensione di Daniela Catelli.

Non sa danzare ma pensa, pensa molto il giovane Samuel Beckett, quando a Parigi si trova costretto ad accompagnare Lucia, la figlia dal tragico destino del suo idolo e mentore James Joyce, in un locale notturno dove impazza il charleston. E’ un giovane uomo passivo, reso tale dallo scontro con una madre anaffettiva che non apprezza il suo intelletto, che dalle donne si fa scegliere ma mette davanti a tutto il suo lavoro, la scrittura, e ha momenti di inattesa ribellione legata proprio a questo, forse inopportuna nei modi ma non nella sostanza.

Il pregio principale di Prima danza, poi pensa. Alla ricerca di Beckett, il nuovo film biografico di James Marsh dopo La teoria del tutto, è quello di gettare luce sulla vita di uno dei grandi geni letterari del secolo scorso, insignito nel 1969 del premio Nobel per la letteratura, conosciuto più per le sue pièce del cosiddetto teatro dell’assurdo – Aspettando Godot, L’ultimo nastro di Krapp, Finale di partita – che per i suoi romanzi, racconti e poesie. E proprio dalla consegna del premio Nobel parte la vicenda del film: la notorietà vissuta come una catastrofe da questo inguaribile pessimista dotato di grande ironia sulla inutile attesa della spiegazione che dia un senso alla nostra vita. Lo ritroviamo di fronte a se stesso, Vladimiro del suo Estragone, in quella che sembra una caverna, dopo una rocambolesca fuga immaginaria dietro le quinte del teatro, a fare i conti con le persone a lui legate, che gli hanno fatto del male o nei cui confronti pensa di aver mancato, mentre pensa di utilizzare il denaro associato al premio per uno scopo riparatorio.

Assistiamo quindi a una serie di quadri di vita, ognuno introdotto da un titolo, dall’infanzia alla vecchiaia, passando attraverso il suo rapporto di traduttore e collaboratore di James Joyce a Parigi (nel film non è citato, ma l’opera a cui lavora è Finnegans Wake), con le imbarazzanti cene in famiglia e le illusioni della povera Lucia (la biografia ufficiale vuole che tra i due ci fosse stata una relazione, subìta ma reale) l’accoltellamento ad opera di un pappone (nella vita dopo una rissa, nel film un episodio che resta oscuro), l’incontro con la donna che sposerà, Suzanne Descheveux, l’ingresso con lei nella Resistenza, la cattura dell'amico Alfy e di altri da parte della Gestapo, la fuga nella campagna francese, il successo, il tradimento con la giornalista della BBC Barbara Bray, i conflitti con la moglie, la morte in casa di cura. La sceneggiatura di Neil Forsyth è molto (pensiamo volutamente) teatrale e su alcuni episodi, come dicevamo, frettolosa e non mancante di momenti retorici (un po’ pleonastico ad esempio è il finale), ma Marsh ha il merito di affidare a Gabriel Byrne e Sandrine Bonnaire i ruoli dei protagonisti da adulti. Il primo è assolutamente perfetto nel rendere il personaggio del grande intellettuale irlandese con le sue pecche, i suoi timori e il suo continuo dialogo con se stesso (è assolutamente consigliata, ove possibile, la visione in lingua originale) mentre la seconda incarna con la necessaria durezza il carattere di una donna passionale, moderna, ma anche abile nel controllo (di fatto Beckett attribuirà a lei, che gestirà le sue opere, la propria decisione di non abbandonare la scrittura), come molte compagne di dotati scrittori.

Non sappiamo quanto ci sia di vero nell’incontro/scontro tra la moglie e l’amante alla prima di Play, che parla proprio di loro, e a quali documenti abbia attinto l’autore del testo, ma certo è che non è mai facile portare al cinema in modo interessante la parola scritta e i ragionamenti metafisici che questa esprime nel caso di opere di genio. Ci riesce in molti punti Prima danza, poi pensa, che merita la visione, anche per la bella perfomance di Aidan Gillen nel ruolo di James Joyce (i suoi duetti col giovane Beckett infatuato di lui sono splendidi) e dei due attori che interpretato Samuel e Suzanne da giovani, Fionn O’Shea e Léonie Lojkine, capaci di reggere il confronto con loro senza abbassare il livello. Uscendo da Prima danza, poi pensa, vi verrà probabilmente voglia di scoprire di più su Samuel Beckett, sula povera Lucia Joyce (nel film dipinta come una fanatica del ballo ma che nella realtà aveva studiato danza e si era esibita con successo su molti palcoscenici, prima del peggioramento delle sue condizioni di salute) e sulle loro famiglie disfunzionali. Ma è soprattutto nelle opere e nei testi di questo gigante del ventesimo secolo, le cui parole riecheggiano nella sceneggiatura, che troverete il riflesso della sua personalità. Nessun film biografico, per quanto ben fatto, potrà rendere la grandezza di un personaggio del genere, ma solo provare a raccontare le sue fragilità umane.