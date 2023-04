Sì certo, ci sono spionaggio, inseguimento e azione, ma questo ennesimo film dell'inglese è soprattutto una commedia. Una commedia d'attori, verrebbe da dire, di fronte alla classe e al divertimento mai celato di gente come Hugh Grant e Aubrey Plaza. La recensione di Operation Fortune di Federico Gironi.

Come si può pensare che qualcuno, specie se quel qualcuno è Guy Ritchie, possa essere serio se il nome che ha scelto per il protagonista del suo film - che poi è Jason Statham, e che è un super agente dell’intelligence mercenaria - è Oscar Fortune?

“That is a sexy name. It is”, gli dice qualcuno, a Orson, verso la fine del film. Non a caso.

Come si può pensare che Operation Fortune sia un film serio, con quella trama da 007 dell’era Moore, con un villain non troppo tale dall’abbronzatura arancione Trump, con un divo hollywoodiano (interpretato da Josh Hartnett) che fa sé stesso per conquistare la fiducia del villain miliardario arancione che, guarda caso, è un suo fan sfegatato, un po’ come accade nel Talento di Mr. C.?





Operation Fortune è più una commedia che un thriller d’azione, e il fatto che nel cast ci sia quella bravissima attrice (non solo comica) che è Aubrey Plaza ne è la conferma. Poi certo, questo non vuol dire che Ritchie, vecchia volte, non sia in grado di piazzare nel film scene capaci di suspense, o inseguimenti niente male.

Ma rimane il fatto che la superspia Orson è uno che nel corso delle tante colluttazioni nelle quali rimane coinvolto non prende mai un cazzotto, nemmeno per sbaglio, che l’ironia - esplicita o implicita - la fa da padrona in praticamente ogni scena, e che il divertimento che si prova di fronte al film venga più da questa sfacciata leggerezza di toni che non dai brividi dell’adrenalina.





Attenzione a confondere la leggerezza di Operation Fortune - che, come detto, non ama prendersi sul serio - con la bidimensionalità di tanti film magari simili, nel tentativo di coniugare umorismo e azione, spionaggio e commedia, che però l’algoritmo ha reso anonimi, sottili, impalpabili.

Non sarà tanto, lo spessore del film di Ritchie, che è un divertente divertissement, ma di personalità ce n’è. Perfino nella scrittura, in apparenza esile, ma che ai grandi rivolgimenti di trama preferisce la rifinitura di monologhi e battute.

Arriviamo così quindi al punto, forse paradossale: Operation Fortune è un film di attori. Volessi essere snob direi che è un film sulla recitazione, come testimonia la parabola di Danny Francesco, il personaggio di Hartnett. O come dimostrano, ancora di più, e in maniera più esplicita, due scene gemelle con protagonisti il Francesco di Hartnett e il Greg Simmonds di Hugh Grant: una vera e propria scena madre, l’altra che ne fa un ironico controcanto all'inizio dei titoli di coda





Ecco, Hugh Grant. Senza togliere troppo al povero Hartnett, che fa il suo onesto lavoro senza mai sovrastimarsi, e senza togliere nulla al solito, roccioso Jasone Statham, o ai diversi validi comprimari del film, Operation Fortune appartiene tutto a Grant. A Grant e a Aubrey Plaza.

E un piacere vedere l’inglese nei panni viziosi e un po' triviali, ma anche un po' eleganti, del trafficante d’armi miliardario Greg Simmonds, quello con la faccia arancione, uno che ama tutto quello che non ha, compresa quella che crede chiamarsi Michaela, la falsa fidanzata di Danny Francesco che in realtà è l’agente specializzata in tecnologia braccio destro di Orson. Un Simmonds, che però, più ancora da Michaela, e dal denaro, è ammirato dal divo hollywoodiano di cui diventa sinceramente amico.

Ed è un piacere vedere Plaza nei panni di Michaela, alias Sarah: personaggio e interpretazione che alla leggerezza generale del film aggiungono quell’ironia sbilenca e stralunata di cui l’americana è maestra indiscussa.





Loro, tutti loro, a recitare in questo film, si sono divertiti tantissimo. Si vede lontano un chilometro. A differenza di molti casi analoghi, specialmente relativi al cinema italiano, il divertimento non rimane solo loro, confinato sul set e sulla superficie dello schermo, ma arriva, Operation Fortunatamente, fino a noi. Che ne rimaniamo contagiati.