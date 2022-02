Disponibile in streaming su Disney+, nella sezione "adulta" Star, questo thriller diretto da regista Damien Powers, che mette una ragazza nella spiacevole situazione di dover capire chi tra le poche persone che la circondano, in un luogo isolato dalla neve, è un rapitore che nasconde una ragazzina in un furgone. Recensione di Federico Gironi.

La protagonista di No Exit è una ragazza che si chiama Darby, e che è interpretata da una giovane attrice americana che invece si chiama Havana Rose Liu, e che prima di questo film ha fatto pochissimo (ma era per esempio in Il cielo è ovunque di Josephine Decker) l'attrice ma faceva la modella, perché è in effetti piuttosto bella, di quella bellezza che nasce spontanea quando diverse etnie mescolano il loro sangue e i loro cromosomi. Perché, così a naso, Havana Rose Liu deve avere un genitore asiatico e l'altro no.

Comunque, Darby, noi, la incontriamo mentre sta affrontando con scetticismo una riunione di rehab nella struttura dove è ricoverata, solo che poi riceve una telefonata e gli dicono che la mamma è grave, in ospedale. E allora, anche se da lì dove sta non potrebbe andare via, e anche se la sorella gli fa sapere che tanto la mamma non la vuole vedere, Darby scappa via lo stesso, ruba una macchina e in una notte buia e tormentosa (nel senso di tormenta di neve) parte da lì dove si trova, a Sacramento, alla volta di casa, di Salt Lake City.

Non so quanto voi siate ferrati in geografia, ma forse sapete che per andare da Sacramento a Salt Lake City bisogna attraversare la Sierra Nevada, che è una catena montuosa, e allora succede che lungo il viaggio Darby sia costretta a fermarsi, perché c'è la tormenta di neve, e le strade lassù son chiuse, e si ferma in un'area di sosta attrezzata con una piccola casetta di legno, dove ci sono altre persone bloccate dalla neve come lei: un tipo strano, un ragazzo giovane e piacione, una coppia non giovanissima. E poi succede che, mentre Darby è fuori, nell'area di sosta, alla vana ricerca di un segnale telefonico, dentro un van parcheggiato, che appartiene di sicuro a uno di quelli che stan lì nella casetta con lei, Darby veda che c'è una ragazzina legata e imbavagliata, che la implora di salvarla.

E sembra quasi che No Exit nasca dall'unione un po' incerta tra due patrimoni genetici narrativi diversi, forse nella speranza di generare bellezza spontanea come nel caso di Havana Rose Liu: da un lato una sorta di whodunit alla Agatha Christie, tornata di questi tempi molto di moda (anche se qui il romanzo alla base di tutto è di tale Taylor Adams); dall'altro una situazione in stile La cosa di John Carpenter, ovvero gruppo di gente isolata dalla neve con tra loro una minaccia tutta da individuare.





Inutile, o forse no, dire che No Exit non è né Agatha Christie né tantomeno La cosa, e anche che il suo tentativo di generare bellezza spontanea non è che sia riuscitissimo.

Segui il film e dopo poco tempo, molto poco tempo, capisci benissimo, come lo capisce Darby, chi sia il responsabile del rapimento della ragazzina, cioè il padrone del van, e allora capisci anche che la soluzione non può essere così semplice e che l'unica possibile è un'altra ancora, che proprio complicata comunque non è. E così via, più o meno.

E quindi l'unica cosa da fare è stare con Darby, che si sente sempre più accerchiata, man mano che la situazione si inasprisce e si complica, man mano che cadono le maschere, e siccome non è che quella manciata di personaggi e quella location spoglia offrano chissà poi quali possibilità combinatorie e narrative (o almeno non l'hanno offerte ad Adams né a chi ha adattato il suo romanzo), ecco che No Exit gioca la carta della violenza, in modo quasi western, e fa sua quella famosa regola nota come "La pistola di Čechov", o "Fucile di Čechov", regola per la quale se mostri una pistola nel primo atto, nel secondo o nel terzo questa pistola deve sparare.

Solo che qui al posto della pistola, che pure c'è, a osservare la regola è una dose di droga (penso sia cocaina, ma non ne sono sicuro).

C'è da dire che, nonostante tutto, No Exit funziona anche. E che il finalissimo carico di redenzione tossicologico-familiare va pure bene, anche se se ne poteva fare a meno. E che No Exit, te lo guardi in tutto relax. Poi finisce, spegni, ti metti e fare altro e, probabilmente, non ci penserai mai più un'altra volta in vita tua. Almeno fino a quando non ti troverai di nuovo di fronte a Havana Rose Liu. E, così a naso, ce la ritroveremo di fronte presto, e spesso.