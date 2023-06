Nato dalle ceneri dei Blue Sky Studios, recuperato da Netflix con Annapurna Pictures, Nimona è uno spettacolare e artisticamente solido adattamento della graphic novel omonima di ND Stevenson, edita in Italia da Bao.

In un mondo in cui tradizioni medioevali e alta tecnologia convivono, il cavaliere Ballister Boldheart sta per ricevere l'onorificenza massima dalla Regina: difensore del regno, un destino inaspettato per uno che non ha sangue nobile. Qualcuno tuttavia lo incastra, rendendolo un fuggitivo al quale volta le spalle persino il suo compagno, l'altro cavaliere Ambrosius Goldenloin. Unica sua speranza è una difficile coalizione con Nimona, una mutaforma scatenata, paria della società, come lui si trova ormai a essere...

Ci sono progetti che proprio non ne vogliono sapere di soccombere: avviato nell'ormai lontanissimo 2015, Nimona si unisce al club a pieno titolo, giunto finalmente a noi dopo un terremoto produttivo al quale i suoi registi Nick Bruno e Troy Quane non si sono voluti piegare. Furono infatti i compianti Blue Sky Studios ad acquisire i diritti per trasporre al cinema l'omonimo webcomic (poi graphic novel) di ND Stevenson per la Fox, salvo poi subire continui rinvii del proprio lavoro, finché la Disney, neoproprietaria degli asset Fox e quindi dei Blue Sky, non decise all'inizio del 2021 di chiudere quest'ultimi e di fatto condannare all'oblìo questo lungometraggio. L'Annapurna Pictures non è rimasta a guardare e ha trovato i finanziamenti necessari in Netflix per completare il film, con il lavoro di animazione eseguito e/o completato dagli studi britannici DNEG. Nimona è qui ed è splendente.

Al di là dei temi di cui discuto tra poco, Nimona infatti distrae dai suoi contenuti grazie a una direzione artistica e a un'animazione tra le più belle e ispirate che si siano viste di recente nel cartoon ad alto budget: opere come Spider-Man Across the Spider-Verse ci stanno abituando a un approccio molto più stilizzato alla CGI, e qui gli autori danno un forte, sicuro contributo a questa sperimentazione. Lo stile di design dei personaggi si rifà direttamente all'animazione 2D a mano libera degli anni Novanta, ma è solo una tecnicamente irreprensibile simulazione, perché il film è animato in CGI: la morbidezza delle forme e dei movimenti tuttavia alimenta l'illusione in modo eccellente. Specialmente nel caso dell'irrefrenabile mutaforma coprotagonista, si tocca con mano l'ultima tappa di una tradizione che ha le sue radici nelle mutazioni di Merlino e Maga Magò nella Spada nella roccia. Un moto perpetuo di espressività. Esteticamente forse la ricerca negli ambienti non è allo stesso livello, perché la fusione di Medioevo e fantascienza ha le forme giuste ma un rendering a nostro parere fin troppo scarno, però alcune idee di fotografia, qualche esplosione di iperrealismo cromatico, salvano la situazione. Nimona si fa guardare, e si avvertono echi del Wolfwalkers di Tomm Moore, non solo estetici.

Nato dal lavoro di una persona non binaria, ND Stevenson, Nimona è già diventato un film iconico per la comunità LGBTIQA+. Chi abbia amato la graphic novel (edita in Italia da BAO), incontrerà però molti cambiamenti alla storia originale nella sceneggiatura di Robert L. Baird e Lloyd Taylor, su un soggetto rielaborato da Marc Haimes. Nessun tradimento in senso pieno, tuttavia: avendo coprodotto il cartoon, Stevenson ha benedetto ogni modifica, sostenendo di avere già raccontato la propria storia una volta nel fumetto, e di non avere tanto interesse nel rispetto pedissequo del materiale, quanto nel rispetto del suo senso ultimo. L'esplicito legame omosessuale tra Boldheart e Goldenloin sarà quello che farà discutere di più, ma è solo un'eco di questo senso ultimo. Il film ne porta il nome: Nimona non ha forma, non è incasellabile, fa paura, non riesce a raggiungere gli altri. La sceneggiatura ci segnala un pericolo che, su temi diversi, suggerì già Zootropolis: bombardare qualcuno con un'etichetta negativa può portarlo a incarnare sul serio il suo lato peggiore. Stevenson ha creato Nimona come disperata spontanea incarnazione e metafora del gender fluid, ed è tematicamente nel film più importante dell'elemento gay, sul quale rischia di fossilizzarsi il dibattito davanti a questo lungometraggio.

Nimona è un'esplosione di vitalità e gli autori lasciano che la sua allegria, la sua incapacità di rimanere ferma, il suo agire d'istinto, il suo originale corpo femminile "curvy", le sue sofferenze raccontino quel che devono agli adulti, lasciando ai più piccoli "solo" un personaggio strambo e divertente (animato a regola d'arte, ripetiamo). Ci vorranno anni perché un piccolo spettatore realizzi il senso del contrasto metaforico tra una società medioevale e un'architettura urbana futuristica, nei bassifondi quasi remore di Blade Runner. Nimona alla fine va oltre il ruolo di bandiera LGBTIQA+, perché rimane emarginata anche nella società del film che non si fa problemi per il legame tra i due cavalieri. È l'eterno simbolo fiabesco che ci stimola alla conoscenza al di là della superficie: nasce lontano, passa per La bella e la bestia... e in fondo portò l'Elsa di Frozen a diventare icona gay suo malgrado, nonostante quella tematica nel cartoon Disney non fosse mai toccata esplicitamente. Nimona è un film più esplicito nel suo affrontare le nuove sfide della società, ma è altrettanto chiaro nel sottolineare quanto la voglia di essere capiti, di non essere dati per scontati, di essere conosciuti per quel che siamo ci accomuni davvero tutti.