La conclusione della trilogia iniziata con X e proseguita con Pearl è una sorta di Babylon in salsa slasher ambientata negli anni Ottanta. La recensione di MaXXXine di Federico Gironi.

Los Angeles, 1985. Maxine è un nome affermato nel mondo del cinema porno, ma le sue ambizioni sono altre. Maxine vuole essere una star, la più grande di tutte. La sua grande occasione arriva quando una regista, conquistata dalla sua sfacciataggine e dal suo carisma, le affida il ruolo di protagonista nel sequel di un horror demoniaco. Tutto sembra procedere per il meglio, ma un efferato serial killer sembra stringere il suo cerchio di morte attorno alla nostra Maxine, e un laido detective privato minaccia di rivelare quando accaduto in Texas anni addietro. Per arrivare dove vuole, nel mondo delle stelle hollywoodiane, Maxine dovrà dimostrare di essere disposta davvero a tutto.

Lo sarà, lo sappiamo dall’inizio, perché non è certo quello il punto di MaXXXine. O meglio: è esattamente quello, il punto di MaXXXine, che non è solo uno slasher, un omaggio al mondo del cinema di genere, un ritratto spietato delle dinamiche hollywoodiane, ma che è prima di ogni altra cosa e soprattutto la versione più sanguinaria, di serie B e giusto un pelo meno dopata del Babylon di Damian Chazelle, con Maxine al posto di Nellie LaRoy.





Se nel finale del suo film Chazelle proiettava sullo schermo (di un cinema, nel film) tutta la storia della settima arte in una sequenza onirico-lisergica che ha fatto parlare e discutere (e piangere il povero Manny), Ti West fa qualcosa di diverso e al tempo stesso di analogo, perché sono tantissime, innumerevoli, le citazioni e i riferimenti e gli ammiccamenti alla storia dell’horror, del cinema e di Hollywood che dissemina - come tanti sassolini bianchi illuminati dal neon, invece che dalla luna - nel suo film.

Proviamo a farne un breve e decisamente non esaustivo elenco: la stella di Theda Bara, il voyeurismo omicida di Brian De Palma, il Grauman Chinese Theatre e i negozietti di VHS e i locali di striptease, la regista di Elizabeth Debicki con gli stivaloni alla Ruth Adler, i riferimenti alla Dalia Nera e al giallo all’italiana di Dario Argento & Co., il detective di Kevin Bacon vestito come Nicholson in Chinatown con tanto di naso incerottato, i sosia di Buster Keaton e i richiami a Maniac di Lustig, il motel e la casa di Psycho.





Cosa sta raccontando quindi Ti West, dietro alla parabola tutta sangue e riflettori di Maxine, e sotto alla ricostruzione quasi impeccabile della Los Angeles e della Hollywood degli anni Ottanta? In qualche modo, le stesse cose che andava raccontando Chazelle in Babylon, ovvero la storia di un luogo dove da sempre hanno convissuto straordinari opposti, bassezze orrende e altezze stellari, violenze inaudite e sogni meravigliosi. Lo dice fin dall’esergo firmato Bette Davis (citata pure nel leit motiv musical del film, "Bette Davis Eyes" di Kim Carnes): “In this business, until you're known as a monster, you're not a star”.

Hollywood come luogo ossimorico, quindi, direbbero i colti. La fabbrica dei sogni che si nutre di incubi, droga e sopraffazione, direbbero quelli un po’ più qualunquisti.

C’è del vero, e non poco, in entrambe le affermazioni.





West e Goth si divertono un casino nel mettere in scena tutto questo, e soprattutto a mettere in prosa l’affermazione di Davis: da tutte le parti, da dentro di lei e dalle voci che le parlano attorno, il messaggio che le arriva è che, per farcela, bisogna lasciar perdere ogni scrupolo e ogni distrazione, e avere una determinazione spietata. Mostruosa.

Si divertono a giocare col genere e coi generi, con tutto quello che al cinema e fuori sono stati gli anni Ottanta: Mercedes decappottabili e ZZ Top, telefoni dai fili lunghissimi e VHS, Pet Shop Boys e capelli cotonati, cocaina e insegne al neon. Si divertono, soprattutto, a mostrare tutto lo sporco e la depravazione che si nascondono nell’ombra, dietro alla potenza dei riflettori che mostrano solo il glam, la facciata, il sogno.

E noi ci divertiamo con loro.