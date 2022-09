Uno straordinario capitolo di una carriera in crescendo superati i 70 anni, Master Gardener è il film di Paul Schrader presentato fuori concorso al Festival di Venezia dopo aver ricevuto il Leone d'oro alla carriera. La recensione di Mauro Donzelli.

Non è mai stato un ottimista, Paul Schrader, e non lo è neanche tutt’ora, a 76 anni. Ma indaga da tutta la sua carriera sulla colpa e la redenzione e crede nella metafore, se non addirittura nel futuro, visto che “il giardinaggio significa credere nel futuro, che il cambiamento arriverà a tempo debito”. Se non è ottimismo ci assomiglia parecchio, e contempla il perdono nel suo straordinario Master Gardener, girato in diciotto giorni, con totale libertà creativa.

La storia è quella di un orticoltore profondamente meticoloso, Narvel Roth (Joel Edgerton), che esprime tutta la sua arte acquisita negli anni nei Gracewood Gardens, terreni e giardini che circondano la proprietà antica della ricca vedova Norma Haverhill (Sigourney Weaver). I due si intrattengono in conversazioni quotidiane, fra il servitore custode della bellezza alla vista e una sempre più inquietante regina dall’ordine totalitario, che tiene sotto controllo ogni seme, foglia, pianta o persona che lavori nella sua proprietà. Durante una di queste colazioni la signora chiede di assumere, e in prospettiva valutare come sua erede, una giovane pronipote, Maya, a cui insegnare il mestiere e far progredire le sue competenze da apprendista a “Master Gardener” anche lei. La quiete dell’universo regolato dalla pazienza, l’ordine assoluto, la cura con cui ogni pianta viene accudita in base alla propria natura, viene sconvolta dal caos. L’irruzione di un moto agitato che risveglia il passato tribolato di Narvel, sopito da tempo ma ancora ribollente in sonno.

Una metafora antica per l’uomo, quella del giardino, dall’Eden in poi, liberandosi dell’erba cattiva. Un intreccio difficile da organizzare, fra spontaneità della crescita e costrizione all’interno di stili diversi, da quello inglese, al selvatico, al francese. Sono anche specchio dei cambiamenti sociali nei secoli, da strumento utile e rustico a status, esibizione di ricchezza. Le stagioni impongono un cambiamento improvviso, ma limitato nel tempo, la fioritura dai colori cangianti alternata a un ridimensionamento autunnale a invernale. Ha un’energia paziente e spiazzante fin dalla prima inquadratura, Master Gardener, capace di ipnotizzare con la pacatezza delle sue descrizioni botaniche, delle sue visioni filosofiche, sulla potenza organico del contatto dei piedi nudi, delle mani sulle foglie, un rapporto sensoriale, non solo tattile, per la “più accessibile delle arti”.

Inutile dire che non è certo tutto qui, che proprio mentre siamo cullati dal buon ritiro dei giardini Gracewood inizia a emergere una deviazione dalla retta via disegnata dal calvinista Schrader, cultore ossessionato della redenzione e della colpa come materia primigenia di vita; e di morte. Le piante si rigenerano, è nella loro natura. Ma l’uomo?

Master Gardener è un capolavoro di maestria e di equilibrio, un film benedetto dalle imperfezioni dell’anima umana che trasforma in tensione sublime fra giusto e sbagliato, dipendenza e violenza, odio del diverso e perdono per i propri peccati indelebili. “Sono solo un giardiniere, che un tempo era qualcos’altro”.