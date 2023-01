Nomination all'Oscar 2023 come miglior film di animazione, il mix di riprese dal vero e stop-motion Marcel the Shell è un'esperienza curiosa e inusuale. La nostra recensione.

Marcel è una chiocciola parlante ("con le scarpe") che abita e si nasconde in una casa con giardino, in compagnia di sua nonna Connie. Quando l'abitazione viene affittata dal videomaker Dean, i due fanno amicizia e l'uomo decide di girare un documentario sul piccolo grande mondo di Marcel. La popolarità che deriverà da quei video permetterà a Marcel di riunirsi con la sua famiglia dispersa?

Marcel the Shell è più di quello che sembra, e solo aprendosi a questa consapevolezza sarà possibile "entrare" nella sua preziosa forza narrativa ma anche metaforica, chiudendo un occhio su un design che può respingere. Perché, lo scriviamo in totale onestà, il piccolo protagonista del film di Dean Fleischer-Camp, animato in stop-motion in un mondo dal vero, non ci ha catturato subito, a causa di un aspetto non immediatamente tenero, anzi. Nel passaggio dai tre corti semiamatoriali scritti e realizzati tra il 2010 e il 2014 da Dean con Jenny Slate (che in originale lo doppia), Marcel ha mantenuto una certa approssimazione nel suo look, e c'è da accettare l'inquietante occhio singolo di queste chiocciole per raggiungere la necessaria empatìa. Ma basta poco.

Le decine di milioni di visualizzazioni su YouTube dei tre cortometraggi, popolari anche al Sundance Film Festival, racchiudono solo una parte del mistero della riuscita di questa reincarnazione in lungometraggio, Marcel the Shell, che qui in Italia ha aperto Alice nella Città nell'autunno scorso. Semplice e ironico ma non troppo ingenuo, umanissimo nelle sue contraddizioni ma anche nella sua ricerca della felicità, sospesa tra slanci e comprensibili titubanze, Marcel risulta subito irresistibile nel suo dialogo costante con Dean fuori campo (anche se non saremmo disposti a mettere la mano sul fuoco sulla resa del curioso tono nelle versioni straniere). Nel passaggio al lungometraggio, Fleischer-Camp e Slate si sono fatti aiutare dal candidato agli Emmy Nick Paley, per costruire una vicenda leggermente più articolata, dove lo straniamento fiabesco di Marcel si accompagna a temi trasmessi con delicatezza di particolari: la solitudine, la vecchiaia, l'elaborazione del lutto, l'amicizia. Nessun allargamento pesa sulla programmatica ingenuità di Marcel, perché la forma del finto documentario alimenta un distacco umoristico anche nei momenti più emotivi, e anzi li rende meno retorici e per questo più toccanti.

Il vero regalo di Marcel the Shell è però in quello che rappresenta e incarna solo esistendo, più che in quello che racconta. Una casa qualunque esplode di significato, diventa un regno dell'immaginazione solo perché riletta attraverso lo sguardo e le azioni di Marcel. Lo stupore del Dean personaggio mentre lo riprende sembra lo stupore del Dean regista, che affida alla forza dell'audiovisivo la capacità di dare senso al banale, allo scontato, a ciò che non sarebbe mai bello od evocativo di per sé. E scoprendo tutto questo, lo condivide con noi: Dean affascinato da Marcel è il Dean regista che spiega a noi spettatori quanta forza ci sia nel cinema e nell'animazione. Un plauso va alla produzione del film, perché il team tecnico e la Chiodo Bros. Productions hanno ampliato l'espressività e l'articolazione dei personaggi, mantenendo inalterata la percezione di artigianalità, importantissima per l'effetto che stiamo descrivendo.

Ed è proprio la barriera tra i due "Dean" che sembra sparire, perché quando si tocca il tema della separazione, pensi che Dean Fleischer-Camp e Jenny Slate si sono separati tra i corti originali e questa nuova avventura, ma si sono ritrovati a lavorare insieme sul film: l'eternità dei sentimenti di Marcel verso i propri affetti è un'utopia nella quale chi ha creato il film si sforza ancora di credere. Difficile che la fiaba esista nella vita reale? Per lo meno, Fleischer-Camp continua a sperare, perché Marcel the Shell in fondo si presenta come un documentario che finge di riprendere la realtà, solo per riscrivela nel modo migliore. La forma è il contenuto migliore di questo prezioso lavoro. Le battute migliori non sono più importanti di tanti piccoli tocchi nelle inquadrature o nelle scenografie minimaliste, o delle pause in un montaggio che respinge le ansie contemporanee. Marcel the Shell parte dai mondi casalinghi che abbiamo volenti o nolenti imparato a conoscere bene, complice il lockdown, e ci ricorda quanto l'immaginazione e la creatività possano allargarli. Ce lo ricorda nella commovente vicenda, ma ce lo ricorda soprattutto ragionando sulla potenza che un'inquadratura ha di trasfigurare il reale.