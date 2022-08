Diretto da Patrice Leconte, ben più di un solido mestierante, e liberamente basato sul romanzo "Maigret e la giovane morta" pubblicato in Italia da Adelphi, questo nuovo Maigret cinematografico e sorprendente e affascinante. Merito di un immenso Depardieu, ma non solo.

Com'è strano, com'è diverso, il Maigret di Depardieu e Leconte.

Com'è malinconico, stanco, intristito. Grigio.

Un Maigret per certi versi quasi irriconoscibile. Inappetente, per dirne una. Che gli levano la pipa all'inizio del film, per ragioni mediche, e lui nemmeno protesta. Continua a bere, quello sì, per fortuna: "questo caso è cominciato col bianco e finisce col bianco. Ci sono casi da calvados, altri da birra, questo è un caso da bianco", dice a un certo punto a un suo ispettore che gli aveva proposto una birra fresca.

E però, pur così diverso, Maigret è sempre Maigret: nei suoi modi, nell'intelligenza, nella sua umanità.

Leviamo subito da torno ogni possibile equivoco: con "Maigret e la giovane morta", il romanzo di Simenon edito da Adelphi cui Patrice Leconte e il suo co-sceneggiatore (e dialoghista!) Jérôme Tonnerre si sono ispirati, questo Maigret non ha tantissimo a che fare. La trama - quella che vede il commissario indagare, appunto, sulla morte di una ragazza senza nome ritrovata in strada - è presa come spunto per deviazioni di vario genere, e sono diversi i personaggi così come gli esiti delle investigazioni.

Ma questo poco importa. Importa che l'identità di Maigret, con tutte le differenze del caso, e le atmosfere di Simenon qui siano riprodotte e rispettate, senza mai dimenticare le esigenze di autonomia del cinema e degli autori di questa nuova storia.





Com'è splendidamente autunnale, l'ingombrantissimo Maigret di Gérard Depardieu, che si cala nella parte con una grazia che fa quasi a pugni con la fisicità massiccia, che diventa ancora più malinconico di fronte a quella giovane senza nome ritrovata sul selciato, e a una ragazza come lei, come tante altre, come la figlia, sua, che non c'è più, e che torna solo in echi discreti di risate infantili.

Maigret - questo Maigret, tutti i Maigret - non giudica, non condanna, non è giustizialista né moralista. Maigret si muove cauto, cercando di spostare il meno aria possibile, creando meno disturbo possibile, implacabile nelle domande ma tollerante con le risposte. Perché conosce bene l'uomo e la sua fallibilità, il dolore che si annida nell'animo umano, e che qui esplode silenzioso nel confronto con un anziano ebreo lituano scampato alla guerra e ai campi. Lui sì, ma non la figlia. Anche lui.

L'elefante Maigret si muove nella cristalleria della fragilità umana, con l'eleganza e l'equilibrio di una ballerina, attentissimo a non fare più danni di quanti non sia strettamente necessario fare, perché sa benissimo quanto sia difficile mettere assieme i cocci quando si va in pezzi. E allora, oltre a non fare danni, Maigret aggiusta. Come sa, come può, rimettendo sulla giusta strada, la strada di casa, l'unica ragazza che ha potuto proteggere, aggiustare, salvare. Con i modi bruschi e silenziosi dei padri di una volta.





Sul finale del film, di questo bel film che ha, anche lui, i modi e i tempi di una volta, Maigret sembra ringalluzzirsi un po', riprende in bocca la pipa, abbozza perfino qualche sorriso. Perché risolve il suo caso, certo, ma perché è riuscito in quel che gli stava più a cuore: fare del bene. Fare, a modo suo, il padre.

E il modo in cui, nel finale, e nell'andatura lenta, stanca e pesante, ma allo stesso modo serena e aggraziata di Depardieu, si mescolano il sollievo per quella missione compiuta, e l'amarezza per quanto nella vita non si potrà mai aggiustare, non è cosa da poco.