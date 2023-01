Gli autori dell'apprezzato Ballerina tornano con Luce - Accendi il tuo coraggio, in streaming su Prime Video. Il film di animazione celebra con una fiaba colorata le donne vigili del fuoco. La nostra recensione.

Negli anni Trenta a New York, la giovane Luce ha un'idea fissa: diventare vigile del fuoco, nonostante alle donne sia interdetto l'accesso al corpo (sarebbe stato sbloccato nel 1982, per la cronaca). L'ossessione le arriva anche dall'affetto per il suo papà Shawn, ex-pompiere datosi alla sartoria per non farle mancare un altro genitore. Quando il babbo è richiamato in servizio a causa dei colpi di un piromane, misterioso quanto amante della coreografia, Luce si travestirà da Lucio come vigile del fuoco volontario.

Luce - Accendi il tuo coraggio, disponibile in streaming su Prime Video, è l'opera seconda dello studio canadese L'Atelier Animation, già responsabile di un film molto amato qui in Italia, Ballerina del 2016. Su quest'ultimo lavorarono come responsabile delle animazioni Theodore Ty e come sceneggiatore / producer Laurent Zeitoun, cofondatore dello studio. In questo caso i due sono anche i registi di Luce, scritto da Zeitoun stesso con Jessica Harper e Daphne Ballon, autrici con un curriculum di serie tv.

Diciamo subito che la costruzione del racconto è meno ricca di quella di Ballerina, che aveva un sapore e un crescendo dickensiani forse emotivamente più coinvolgenti di questa scatenata commedia urbana. La storia si fa seguire, con una leggera trama gialla e con gli equivoci del caso, che qui servono ad alimentare la tematica mai così importante dell'emancipazione femminile. E bisogna dire che la squadra di Zeitoun copre con molta accortezza questo aspetto, scegliendo di delineare una battaglia nel frattempo già vinta (perché appunto le donne sono ora ammesse come vigili del fuoco), insistendo più sulla sua valenza simbolica che sulla sua attualità. Questo permette di adottare un approccio femminista che non confonde sacrosanta rivendicazione con la vendetta, una distinzione sulla quale si insiste molto nel corso della narrazione (non spoileriamo). C'è insomma una parte di quella finezza che rendeva Ballerina assai gradevole, e il crescendo inoltre funziona discretamente sul piano emotivo. Manca però come si scriveva la ricchezza del lungometraggio precedente, con comprimari più riusciti e un respiro più meditato.

Qui si preferisce tenere alta la barra del ritmo indiavolato, su musiche jazz e swing scatenate di Chris Egan, in un trionfo di colori saturi e tanto dettaglio nelle ambientazioni urbane di una Grande Mela che sembra filtrata attraverso il design dei giocattoli degli anni Trenta. È spassoso perdersi osservando le scritte e i poster per le strade, dove si scorgono locandine cinematografiche dell'epoca e i suoi divi del cinema. Tecnicamente L'Atelier Animation ha alzato la posta nell'allestimento delle scene e degli effetti, e si vede: ci sono molte inquadrature più ampie di quelle viste in Ballerina, con comparse numerose e ben integrate. Non si sono però fatti sensibili passi avanti sull'espressività dell'animazione, che rimane sempre un mezzo passo indietro rispetto alla regia e al production design: c'è un rapporto invertito rispetto al coevo (e sempre disponibile in streaming) Il prodigioso Maurice, un'opera dal budget ancora inferiore (17 contro questi 40 milioni di dollari), ma che ha però puntato tutto sulla recitazione.

Non manca comunque nemmeno in Luce un cast vocale di rilievo nella versione inglese, con Kenneth Branagh per Shawn (da noi c'è Luca Ward) e un divertito William Shatner per il sindaco Jimmy.