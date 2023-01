Il prodigioso Maurice, la recensione del film di animazione da Terry Pratchett

News Cinema

Una coproduzione anglotedesca adatta "Il prodigioso Maurice e i suoi geniali roditori" di Terry Pratchett in un film animato piuttosto divertente e riuscito, disponibile in streaming. Ecco la nostra recensione.

Quando i topi infestano un villaggio, il gatto parlante Maurice, in compagnia del pifferaio magico Keith, interviene per incantarli ed estirpare l'infestazione. Segue pagamento. In realtà Maurice, Keith e i Topi superintelligenti, con la guida del saggio Fagiolino Quattro Porzioni, sono in combutta per tirare a campare, però dovranno tirar fuori il loro vero eroismo quando arriveranno in una misteriosa cittadina dove non esiste più nemmeno un topo... Malicia, ragazzina coetanea di Keith, appassionata di fiabe, favole e storie, guiderà loro e sé stessa nel corretto percorso narrativo.

Il prodigioso Maurice è uno di quei film di animazione che, spostati dalla sala a un'esclusiva casalinga (Sky e in streaming su NOW, nel caso specifico), rischiano di passare inosservati nel mare magnum della concorrenza tra piattaforme, a caccia di "contenuto". E a onor del vero, il rischio sarebbe giustificato: coproduzione anglotedesca diretta da Toby Genkel e Florian Westermann, in una CGI dalla direzione artistica un po' generica e dalla tecnica standard, sembra uno dei tanti cartoon "medi" che negli ultimi anni non disdegnano nemmeno le sale, a basso costo e rivolti a un pubblico specifico di soli bambini. Sembra. Perché il film è l'adattamento di "Il prodigioso Maurice e i suoi geniali roditori" (2001), romanzo fantasy umoristico del compianto autore britannico Terry Pratchett, numero 28 nella celeberrima saga del Mondo Disco (e i fan coglieranno alcuni inequivocabili riferimenti a quell'universo).

I registi si affidano alla sceneggiatura del veterano Terry Rossio (l'originale Aladdin, la saga dei Pirati dei Caraibi) per tradurre in immagini la sottile fantasia rielaborativa di Pratchett: per chi è abituato agli sberleffi alla Shrek, sarebbe facile ascrivere Il prodigioso Maurice al filone delle parodie fiabesche, che tanto facilmente possono alimentare una pigra necessità di politicamente scorretto. La tessitura del racconto è però più complessa, perché Pratchett prende gli stereotipi della fiaba e delle favole, ne cambia le dinamiche, ma non per demolirli, bensì per dar loro una rinnovata forza che passa sì dal metalinguismo, ma senza esagerare. Il gioco non è fine a se stesso, anche se porterebbe a pensarlo il comportamento del personaggio di Malicia, che decostruisce le regole della narrazione mentre parla.

Malicia in realtà cerca nella tradizione narrativa un ordine alla propria vita, così come lo cercano i personaggi di questa storia corale, tutti un po' persi: la fiaba, il fantasy, la favola classica sono archetipi che danno sicurezza, e la ritrosia dei personaggi nell'accettare questa verità è uno dei temi più delicati e irresistibili del racconto, proprio perché non è mai così insistito da distogliere l'attenzione dal puro divertimento, gestito con ritmo sicuro. Ci sono tanti protagonisti nel Prodigioso Maurice, eppure tutti, indipendentemente dalla durata delle scene che li riguardano, riescono a lasciare il segno con un indovinato tratto caratteriale che si ricorda con piacere e garantisce all'istante una certa empatìa con i loro singoli percorsi. E persino il tema dell'individualità, intesa come valore da contrapporre alle "mentalità collettiva" che puzza di dittatura, viene incarnato da un bel villain simbolico.

Perfettamente godibile dai bambini, Il prodigioso Maurice non lascia per strada però uno humor nero che sarà apprezzabile dai più grandicelli: la presenza della Morte come ironico personaggio, immancabile nella saga del Mondo Disco, ci ricorda che analoghe situazioni di opere coeve come Il gatto con gli stivali 2 hanno un debito di gratitudine nei riguardi di Terry Pratchett, vero anticipatore di una tendenza "postmoderna" nella tradizione fantasy e fiabesca. Quasi fossero consapevoli di un materiale più ambizioso e sofisticato del solito, gli studi europei che si sono occupati dell'animazione hanno concentrato le loro moderate risorse sull'espressività della recitazione, in nome anche di un cast vocale originale di rilievo: Hugh Laurie, Emilia Clarke, David Tennant, Himresh Patel, David Thewlis, Gemma Arterton, Hugh Boneville.

Scommettiamo che Terry avrebbe approvato.