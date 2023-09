Un artista di strada la cui vita e quella della sua famiglia furono sconvolte da un programma di rieducazione dei bambini da parte della Svizzera. Lubo racconta una storia poco nota al centro del film di Giorgio Diritti visto a Venezia. La recensione di Mauro Donzelli.

Una famiglia nomade, in un nazione neutrale. Un concetto così sgusciante, quello di neutralità nel corso della Seconda guerra mondiale da parte della Svizzera, molte volte affrontato e problematizzato in altri ambiti, ma che nella storia di un artista di strada che nel 1939, proprio alla vigilia dello scoppio del conflitto, viene arruolato a forza, come molti altri, per difendere i confini da una possibile aggressione della Germania nazista, diventa ancora più equivoca. Si chiama Lubo, è di etnia Jenisch è viene raccontato al cinema da Giorgio Diritti, in un adattamento del libro Il seminatore di Mario Cavatore. Molto liberamente, come si dice in questi casi, perché il respiro dato a questo personaggio arriva a raccontarlo lungo una quindicina d’anni, attraversando la guerra e portandolo poi a vivere anche il dopo, il momento della rinascita e del risveglio, quando però il peso del suo dramma rende la vita ancora dominata dal passato.

Il dramma è presto detto e raccontato dal regista emiliano, dopo alcune solari sequenze iniziali che ci conducono insieme alla sua famiglia, tutti musicisti e cantanti, capaci di monopolizzare con la loro carovana l’attenzione dei paesi svizzeri in cui viaggiano e si esibiscono. Arriva la cartolina che lo richiama nell’esercito, scoprendo poco dopo che la moglie è morta cercando di impedire ai poliziotti di portar via i loro tre figli piccoli, strappati alla famiglia di origine in quanto bambini di strada ritenuti come tali a rischio dalle autorità. La soluzione? Farli crescere dalla stato, con un programma di rieducazione a livello confederale gestito da collegi speciali.

Un evento che Lubo non supererà mai, pur iniziando una vita pubblica sempre più distante dallo strazio interiore, una dissimulazione, per rimanere alla forma di resistenza di altre minoranze proprio in quegli anni. Nel carosello di emozioni e tonalità di questo affresco di vita, e come tale pieno di conflitti e rimpianti, nella parte centrale il film assume i contorni di un inusuale film di vendetta, in cui Lubo seduce alcune donne nelle città in cui nel frattempo si presenta sotto falsa identità austriaca, dopo aver compiuto un gesto che segnerà il suo cedere agli istinti meno nobili della natura umana. Sembra voler avere figli con le sue amante, fuori dal matrimonio, in una folle corsa al riequilibrio identitario, in un tentativo di dare un futuro agli Jenisch, e in qualche modo dare nuova vita ai suoi figli, che cercherà comunque sempre di ritrovare.

Lubo è un personaggio nomade in ogni fibra del suo animo e del suo corpo, non solo culturalmente, costretto al movimento e all’energia, roso dalla passione, con un suo codice morale rigoroso, così come un'idea di giustizia, che risponde a ogni ambiguità con una risposta punitiva nei confronti di sé stesso. Franz Rogowski, ormai di casa nel nostro cinema, è l’attore giusto per rendere al massimo queste contraddizioni senza bisogno di troppe parole. Una storia che parla di identità, in anni in cui il nazionalismo ha esploso al suo massimo il potenziale di pura malvagità, in una realtà come la Svizzera, tradizionalmente accogliente e multi identitaria, ancora di più durante il conflitto, luogo di ostinato incontro e commercio anche di nemici che altrove si combattevano.

Diritti regala a Lubo, e con lui alle minoranze perseguitate, un futuro e nuovi orizzonti, nonostante la solitudine incomba, e il passato sia sempre un compagno impossibile da superare.